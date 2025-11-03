Động lực nào thay đổi hành vi tài chính của người Việt?

Khi fintech trở thành nền tảng của xã hội số

Những năm trở lại đây, ngành fintech tại Việt Nam từ xuất phát điểm là các giải pháp thanh toán đơn lẻ, nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực thiết yếu như: y tế, giáo dục, bảo hiểm, đầu tư, tài chính vi mô… tạo thành một hệ sinh thái sống động. Sự mở rộng này cho thấy công nghệ tài chính đã đóng góp đáng kể vào quá trình số hóa đời sống, định hình lại thói quen chi tiêu và cách người dân tương tác với các dịch vụ thiết yếu.

Tổng giá trị thị trường fintech Việt Nam được dự báo tăng từ 16,9 tỷ USD năm 2024 lên 62,7 tỷ USD vào năm 2033 - khẳng định vị thế là mũi nhọn tiên phong, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng một nền kinh tế số vững mạnh và toàn diện tại Việt Nam.

Theo báo cáo thị trường Fintech Việt Nam năm 2024 của IMARC Group, tốc độ tăng trưởng của thị trường fintech Việt Nam dự kiến đạt 14.2%/năm trong giai đoạn 2025-2033. Việt Nam hiện có hơn 32 triệu tài khoản ví điện tử hoạt động và 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán, tạo điều kiện để fintech trở thành nền tảng bao phủ sâu rộng.

Viettel Money hiện đang là một trong những ứng dụng fintech hàng đầu trong lĩnh vực tài chính số. Theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, nền tảng này ghi nhận khoảng 30 triệu khách hàng, xử lý trên 1,5 tỷ giao dịch mỗi năm. Không chỉ dừng ở chuyển tiền và thanh toán, ứng dụng Viettel Money hiện đã tích hợp nhiều dịch vụ tài chính và tiện ích đời sống như, mua bảo hiểm số, đầu tư chứng chỉ quỹ, mua vàng, tiết kiệm, đóng học phí, đóng tiền điện - nước - Internet...

Bên cạnh đó, quy trình đăng ký, định danh và giao dịch trên Viettel Money cũng được rút gọn mà vẫn đảm bảo duy trì các lớp kiểm soát rủi ro. Người dùng có thể đăng ký Viettel Money chỉ với số điện thoại, hoàn tất eKYC trong vài phút, thay thế hoàn toàn quy trình giấy tờ truyền thống. Việc số hóa các thao tác cũng như dịch vụ tài chính đã giúp hình thành hành vi số cho hàng triệu người Việt.

Viettel Money góp phần số hóa các hoạt động tài chính, phổ cập hành vi số cho triệu người dùng Việt.

Đầu tư công nghệ để nâng cao tính tiện lợi, bảo mật

Làn sóng nâng cấp công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trong toàn ngành fintech Việt Nam. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào AI, dữ liệu lớn, tự động hóa… nhằm tối ưu vận hành, tăng tốc độ xử lý và mang lại trải nghiệm an toàn, tiện lợi hơn cho người dùng. Đây được coi là điều kiện tiên quyết để fintech Việt có thể cạnh tranh với các nền tảng quốc tế.

Hòa trong xu hướng nâng cấp công nghệ toàn ngành, Viettel Money là một trong những đơn vị tiên phong phát triển các giải pháp "Make in Vietnam" nhằm phục vụ nhu cầu tài chính số của người dân. Nền tảng áp dụng tư duy "AI First" trong nhiều khâu, từ hỗ trợ người dùng, chống gian lận đến xử lý giao dịch, nhằm giảm thao tác và tăng trải nghiệm cá nhân hóa.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm, một bộ phận lớn người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, lao động tự do, chưa thể tiếp cận các dịch vụ tín dụng chính thống vì không có lịch sử tín dụng, không đủ hồ sơ tài chính hoặc tài sản thế chấp. Mô hình chấm điểm tín dụng (credit scoring) của Viettel Money tận dụng AI để đánh giá tín nhiệm người dùng toàn diện, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp hay giấy tờ truyền thống. Hệ thống này giúp hàng triệu người lần đầu có thể tiếp cận khoản vay chính thống, giải ngân nhanh ngay trên nền tảng.

Song song, hệ thống RPA được triển khai để tự động hóa các quy trình lặp lại như xác minh giao dịch, phát hiện gian lận; trong khi Customer 360 với hơn 1.000 đặc trưng dữ liệu giúp người dùng được đề xuất dịch vụ phù hợp theo từng nhu cầu thực tế.

Viettel Money mang đến hệ sinh thái tài chính số đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong hành trình phổ cập tài chính số toàn dân, Viettel Money đã được vinh danh là "Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025. Đây là thành tích mang ý nghĩa tích cực cho cả hệ sinh thái công nghệ tài chính trong nước, khi những mô hình "Make in Vietnam" thực sự đóng góp giá trị cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

Viettel Money được vinh danh là "Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025

Trong bức tranh kinh tế chung, đây chính là một trong những động lực quan trọng giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành khác. Với đà phát triển hiện nay, fintech được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần định hình một nền tài chính mở, toàn diện và năng động hơn cho Việt Nam trong những năm tới.