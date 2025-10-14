Đồng Nai “cấp tốc” giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công 3 khu công nghiệp gần "siêu sân bay" hơn 400.000 tỷ

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để rà soát tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 3 khu công nghiệp gồm: Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).

Đây đều là những dự án quy mô lớn nằm trong khu vực phụ cận sân bay Long Thành, được kỳ vọng sẽ tạo thành cụm động lực phát triển công nghiệp mới của tỉnh Đồng Nai. Theo kế hoạch, vào ngày 19/12 tới, tỉnh Đồng Nai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho cả 3 khu công nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến nay KCN Xuân Quế - Sông Nhạn đã kiểm đếm xong 100% diện tích nhưng chưa thể áp giá và lập phương án bồi thường do chưa có giá đất cụ thể.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, khiến công tác thu hồi đất chưa thể triển khai các bước tiếp theo.

Riêng KCN Long Đức 3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Long Thành đã chuyển tiền bồi thường cho Công ty Cao su Đồng Nai, song đơn vị này vẫn chưa nhận tiền, dẫn đến việc bàn giao mặt bằng bị chậm trễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công đồng loạt 3 khu công nghiệp vào ngày 19/12/2025.



Tại buổi làm việc, các chủ đầu tư hạ tầng đã báo cáo tiến độ, nêu rõ các vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đối với KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, Công ty Cổ phần KCN Tân Hiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc kiểm đếm đất đai, xác nhận nguồn gốc đất và sớm xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở bồi thường.

Doanh nghiệp cũng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã và các đơn vị liên quan nhanh chóng thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi phần đất do Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, đồng thời đẩy nhanh thủ tục thu hồi đất của người dân trong vùng dự án.

Đối với KCN Long Đức 3, Công ty Cổ phần KCN Long Đức 3 kiến nghị UBND tỉnh sớm xử lý dứt điểm chính sách hỗ trợ, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần đất do Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng, đồng thời làm việc với ngành cao su để sớm nhận tiền bồi thường, thanh lý cây trồng và bàn giao mặt bằng.

Riêng dự án KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1), Công ty Cổ phần KCN Xuân Quế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc xác định quyền sử dụng đất, thu hồi các thửa đất còn lại, xác nhận nguồn gốc đất và sớm ban hành giá đất cụ thể. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được đề nghị phối hợp cùng UBND xã Xuân Quế và các đơn vị liên quan lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ra quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân trong vùng dự án.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công đồng loạt 3 khu công nghiệp vào ngày 19/12/2025.

Ông nhấn mạnh, việc đồng loạt khởi công 3KCN vào cuối năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho Đồng Nai. Vì vậy, các bên liên quan phải phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ hướng dẫn Chi nhánh Long Thành thực hiện chi trả chi phí đầu tư vào đất cho Công ty Cao su Đồng Nai. Đồng thời, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phải hoàn tất thanh lý và bàn giao mặt bằng trước ngày 19/12/2025.

Các chủ đầu tư hạ tầng có trách nhiệm rà soát tiến độ, xác định khu vực ưu tiên thi công, trong khi UBND các xã Xuân Quế, Phước Thái và Long Phước cần sớm phê duyệt giá đất để chi trả bồi thường cho người dân, bảo đảm không làm chậm tiến độ chung.

Dự án sân bay Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha với tổng mức đầu tư ước tính hơn 16 tỷ USD (tương đương hơn 420.000 tỷ đồng). Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam được xác định là trung tâm hàng không tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Về tiến độ dự án, các hạng mục quan trọng nhất của dự án, đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Các đơn vị bắt đầu tập kết và lắp đặt các thiết bị bên trong nhà ga. Các liên danh nhà thầu đang tập trung tất cả nguồn lực, huy động 14.000 nhân lực, 3.000 trang thiết bị thi công "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 tới.



