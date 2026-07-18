Đông Nam Bộ: Khơi thông động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bài 1: Tây Ninh tham gia cùng TPHCM, Đồng Nai củng cố cực tăng trưởng phía Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Tây Ninh tăng 10,12%, dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và tăng cường liên kết với TPHCM đang tạo động lực để Tây Ninh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Với lợi thế cửa ngõ kết nối ASEAN cùng không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề để cả nước tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Trong bức tranh chung của vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh nổi lên là địa phương có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu, đồng thời sở hữu nhiều lợi thế với hệ thống cửa khẩu quốc tế, quỹ đất công nghiệp và các dự án hạ tầng kết nối liên vùng đang được đẩy nhanh.

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Tây Ninh tăng 10,12%, dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ và thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao của cả nước. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của vùng và cả nước.

Đầu tư công dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư công tiếp tục được Tây Ninh xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của địa phương hơn 31.300 tỷ đồng. Đến đầu tháng 7, tỉnh đã giải ngân trên 14.500 tỷ đồng, đạt khoảng hơn 46% kế hoạch, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố về tỉ lệ giải ngân.

Nhiều hạng mục tại nút giao cuối tuyến thuộc dự án Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch cả năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; đồng thời điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, ưu tiên nguồn lực cho những công trình có khả năng giải ngân cao.

Nguồn vốn đầu tư công đang được tập trung cho các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển liên vùng. Nổi bật là Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, công trình có ý nghĩa chiến lược trong kết nối Tây Ninh với TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời kết nối hành lang vận tải xuyên biên giới từ Campuchia đến Cảng Cái Mép - Thị Vải, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển của TPHCM.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng đang đẩy nhanh các dự án kết nối với Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, các trục giao thông công nghiệp và hệ thống logistics cửa khẩu, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên kết vùng.

Theo TS. Trần Du Lịch, khi các tuyến giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ, Tây Ninh sẽ phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, logistics và lưu thông hàng hóa của vùng Đông Nam Bộ. Đây cũng là điều kiện để mở rộng không gian phát triển giữa TPHCM, TP. Đồng Nai và Tây Ninh, hình thành các hành lang kinh tế có sức cạnh tranh cao.

Động lực từ đầu tư công đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trên 15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 18%, tạo nền tảng để Tây Ninh duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Thu hút FDI chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển

Bên cạnh đầu tư công, Tây Ninh đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết, tỉnh ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, logistics, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Suntory PepsiCo khánh thành nhà máy hơn 300 triệu USD tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đầu tháng 7/2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh cấp mới 70 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 36.600 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh hơn 2,2 tỷ USD. Lũy kế đến nay, Tây Ninh có hơn 3.100 dự án đầu tư trong nước và hơn 2.000 dự án FDI còn hiệu lực. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của địa phương trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế đang dịch chuyển theo hướng ưu tiên những địa bàn có hạ tầng đồng bộ, quỹ đất sạch và môi trường đầu tư ổn định.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan), đánh giá cao môi trường đầu tư thông thoáng cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương. Theo ông Gabor Fluit, đây là nền tảng quan trọng để tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Tây Ninh.

Hiện nay, chuỗi liên kết De Heus-Hùng Nhơn đang triển khai 13 dự án trọng điểm tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 13.100 tỷ đồng, góp phần hình thành hệ sinh thái chăn nuôi công nghệ cao theo hướng hiện đại, tuần hoàn và bền vững.

Bên cạnh các doanh nghiệp FDI, Tây Ninh cũng là một trong những địa phương nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp trong nước. Tiêu biểu như CT Group đang đầu tư dự án Khu liên hợp công nghệ Máy bay không người lái (UAV) lớn nhất ASEAN tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Dự án có quy mô lên tới 400 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Lợi thế của Tây Ninh không chỉ nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối Việt Nam với Campuchia và các nước ASEAN, mà còn ở khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển, sân bay và trung tâm logistics của vùng Đông Nam Bộ thông qua các tuyến cao tốc và vành đai đang được đầu tư.

Theo các chuyên gia, khi hạ tầng giao thông hoàn thiện, Tây Ninh sẽ không chỉ là điểm đến của các dự án sản xuất mà còn trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và dịch vụ của khu vực biên giới phía Tây Nam, góp phần hình thành chuỗi cung ứng liên kết với TPHCM và TP. Đồng Nai.

Liên kết vùng tạo động lực tăng trưởng mới

Liên kết vùng đang trở thành một trong những động lực quan trọng để Tây Ninh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Sau khi mở rộng không gian phát triển, tỉnh xác định tăng cường kết nối với TPHCM và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của từng địa phương.

Thời gian qua, TPHCM và Tây Ninh đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp, logistics đến thương mại, du lịch và chuyển đổi số. Các chương trình phối hợp được triển khai theo hướng phát huy lợi thế bổ sung, góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng quy mô vùng.

TPHCM và Tây Ninh tập trung hợp tác trên 7 lĩnh vực gồm: Đầu tư; phát triển hạ tầng; tiêu thụ nông sản chủ lực; thương mại; môi trường; du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trong đó, Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài cùng hệ thống kết nối với Vành đai 3 và Vành đai 4 được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và mở rộng không gian phát triển cho cả vùng.

Việc tăng cường hợp tác giữa Tây Ninh và TPHCM được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa kết nối giữa hai địa phương mà còn góp phần hoàn thiện cấu trúc phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong bối cảnh yêu cầu liên kết ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh.

Tại buổi làm việc vào ngày 13/7 mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, giai đoạn 2026-2030 hai địa phương tập trung hợp tác trên 7 lĩnh vực gồm: Đầu tư; phát triển hạ tầng; tiêu thụ nông sản chủ lực; thương mại; môi trường; du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc hợp tác phải dựa trên nguyên tắc phát huy lợi thế của hai địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển chung của TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Đồng thời lưu ý sự kết nối giữa hai địa phương, nhất là hạ tầng giao thông, phải bảo đảm tính đồng bộ. Với dư địa và nguồn lực lớn, TPHCM cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn cho quá trình hợp tác với tỉnh Tây Ninh.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh sẽ trở thành mô hình tiêu biểu về liên kết địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không gian phát triển của vùng đang được mở rộng, liên kết giữa TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh sẽ tạo nên một cực tăng trưởng mới của Đông Nam Bộ. Mỗi địa phương phát huy lợi thế riêng nhưng cùng tham gia chuỗi giá trị thống nhất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng sức cạnh tranh của toàn vùng.