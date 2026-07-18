Sẽ phát triển doanh nghiệp 1 người?

Sáng 18/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Khó khăn chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện

Trình bày báo cáo trung tâm của hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp cùng kết quả rà soát của các bộ, ngành cho thấy, thể chế và tổ chức thực hiện tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: VGP.

Theo ông Tuấn, dù hệ thống pháp luật đã từng bước được hoàn thiện, song vẫn còn tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ; nhiều văn bản hướng dẫn được ban hành chậm, trong khi cách hiểu và tổ chức thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương chưa thống nhất.

Cùng với đó, tâm lý e ngại trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trong xử lý công việc tại một số nơi tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một khó khăn lớn khác được Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ ra là khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển. Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận tín dụng, đất đai và các nguồn lực sản xuất...

“Qua quá trình tổng hợp và rà soát có thể thấy phần lớn những khó khăn hiện nay không xuất phát từ việc thiếu chủ trương hay cơ chế, chính sách mà chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Đây là điểm cần tập trung tháo gỡ với tinh thần quyết liệt, thực chất và đồng bộ hơn trong thời gian tới”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay.

Phát triển "doanh nghiệp 1 người"

Để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính đề xuất nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là hoàn thiện thể chế, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua việc rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật.

Đề xuất tiếp tục nâng ngưỡng tính thuế cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh. Ảnh: TP.

Bộ Tài chính cũng đề xuất đẩy nhanh tái thiết kế thủ tục hành chính trên nền tảng số theo nguyên tắc doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần; kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; công khai đầu mối, tiến độ và tình trạng xử lý hồ sơ.

Đối với việc khơi thông dòng vốn, ông Tuấn cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu và hợp đồng; mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm; phát triển đồng bộ thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư, cho thuê tài chính và tài trợ chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về đất đai, xử lý các dự án chậm tiến độ, công khai dữ liệu quy hoạch và đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, khu công nghiệp và hạ tầng số.

Đối với khu vực tư nhân, bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận vốn, đất đai, đầu tư công, mua sắm công và các dự án hạ tầng; phát triển các mô hình kinh doanh mới như "doanh nghiệp 1 người" để thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Nghiên cứu thành lập Quỹ xúc tiến đầu tư từ lợi nhuận trước thuế

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đề nghị Chính phủ sớm ban hành danh mục doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong từng lĩnh vực, đồng thời giao những nhiệm vụ chiến lược phù hợp với năng lực của từng doanh nghiệp.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: VGP

Theo lãnh đạo Viettel, các doanh nghiệp đầu tàu không chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn phải dẫn dắt công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, mở rộng thị trường quốc tế và tham gia các dự án trọng điểm quốc gia.

Viettel cũng kiến nghị sớm có cơ chế cụ thể để doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò là người mua lớn, tạo thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam; hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu của quốc gia; tháo gỡ các điểm nghẽn về logistics; nghiên cứu cơ chế thành lập Quỹ Xúc tiến đầu tư từ lợi nhuận trước thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho biết, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá cao việc Chính phủ trình Quốc hội thông qua nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân. Ảnh VGP

“Chúng tôi rất kỳ vọng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét nâng ngưỡng tính thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh để hỗ trợ tạo đà phát triển cho kinh tế tư nhân”, ông Thân nói.