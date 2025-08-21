Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình

21-08-2025 - 13:45 PM | Xã hội

Sáng sớm 21/8, hàng trăm người dân xếp hàng ở các điểm quanh Lăng Bác (Hà Nội) để đón xem buổi 'Tổng hợp luyện diễu binh' vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 1.

Người dân Thủ đô háo hức xếp hàng từ sáng sớm, tươi cười vẫy cờ và quạt in hình quốc kỳ, chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 2.

Trên tuyến đường Lê Hồng Phong, nhiều người dân có mặt từ sáng sớm, xếp hàng ngay trên vỉa hè, tay cầm cờ Tổ quốc chờ đoàn diễu binh đi qua.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 3.

Người dân đổ ra đường, đồng loạt giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc máy bay bay qua Lăng Bác sáng 21/8.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 4.

Với băng rôn "Tôi yêu Việt Nam" và nụ cười tươi, các cô gái trẻ tự tin thể hiện lòng yêu nước.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 5.

Gia đình anh Nguyễn Phạm Thạch (37 tuổi, Thái Nguyên) có mặt ở khu vực Lăng Bác từ 6h. Anh chia sẻ: "Đi xem tổng duyệt diễu binh, không chỉ là được xem mà còn là được tận hưởng không khí lễ hội của dân tộc. Cả gia đình mình đã có một buổi sáng thật vui và đáng nhớ!"

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 6.

Chị Đỗ Thị Trinh (54 tuổi, Chương Mỹ) cho biết đã đến đây từ 4h để có chỗ ngồi xem diễu binh đẹp nhất. Chị Trinh chia sẻ: "Từ sáng sớm tôi đã cùng các chị em có mặt để hòa mình vào không khí đặc biệt này. Mọi người đều rất phấn khởi, ai cũng yêu đất nước mình! Tự hào quá Việt Nam ơi!"

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 7.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 8.

Để có vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng duyệt, nhiều người dân đã chuẩn bị chiếu, quạt, đồ ăn thức uống và có mặt từ sớm, tươi cười và trò chuyện vui vẻ trong khi chờ đợi.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 9.

Đông đảo người dân tập trung tại một góc đường, kiên nhẫn chờ đợi đoàn diễu binh trong không khí sôi động và náo nhiệt.

Dòng người đến từ tinh mơ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình- Ảnh 10.

Để có thể chứng kiến trọn vẹn sự kiện, hàng trăm người dân đã có mặt từ sáng sớm, mang theo đầy đủ đồ đạc, đồ ăn, thức uống để chuẩn bị cho một ngày dài chờ đợi đầy hào hứng.

Thành Vĩnh/VTC News

VTC News

