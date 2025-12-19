Đông Tây Land được vinh danh Southeast Asia’s Agencies Excellence 2025

Giải thưởng chứng minh năng lực dẫn đầu

Tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025 diễn ra ngày 11/12/2025 ở khách sạn Park Hyatt Bangkok - Thái Lan, Đông Tây Land đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục Southeast Asia’s Agencies Excellence 2025 do Dot Property bình chọn dựa trên quy trình xét duyệt với sự đánh giá khách quan của đội ngũ chuyên gia đầu ngành về kết quả kinh doanh, quy mô doanh nghiệp và thông qua khảo sát thị trường.

Được biết, Dot Property Awards là một trong những giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu khu vực, do Dot Property Group – tập đoàn thuộc Lifull Connect (Tây Ban Nha) tổ chức. Giải thưởng Southeast Asia’s Agencies Excellence 2025 một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu Đông Tây Land, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư các sản phẩm chất lượng. Những kết quả đạt được của Đông Tây Land đã thể hiện tôn chỉ "Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin" và là minh chứng cho tiềm lực vững vàng cùng chiến lược kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám Đốc Đông Tây Land: "Giải thưởng là sự tự hào lớn, đồng thời là động lực để toàn thể đội ngũ Đông Tây Land tiếp tục nỗ lực, đổi mới tư duy và giữ vững tiêu chuẩn dịch vụ trên hành trình chinh phục những cột mốc mới trên thị trường bất động sản tại Việt Nam và quốc tế"

Vươn mình cùng kỷ nguyên mới của thị trường bất động sản

Trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bất động sản, nơi sự đổi mới và tính bền vững trở thành thước đo cho sự phát triển dài hạn, Đông Tây Land đã luôn giữ vững tâm thế của một doanh nghiệp tiên phong. Công ty đã không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.

Với định vị là nhà phát triển và phân phối bất động sản chuyên nghiệp, Đông Tây Land đã mở rộng hơn vai trò trong việc tìm kiếm và đầu tư vào các quỹ đất tiềm năng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động chọn lọc và hợp tác chiến lược cùng các Chủ đầu tư uy tín để phân phối những sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Đông Tây Land hiện đang có mạng lưới với hơn 25 văn phòng gồm trụ sở, công ty thành viên, chi nhánh tại Việt Nam và quốc tế, hợp tác chiến lược với hơn 30 chủ đầu tư uy tín và hàng đầu thị trường. Đồng thời, công ty hiện đang có danh mục phân phối đa dạng từ khu Đông đến khu Tây TP.HCM, từ miền Nam ra miền Bắc, từ trong nước ra nước ngoài, nhờ đó có thể đưa đến nhiều sự lựa chọn cho đa dạng các nhu cầu khác nhau của khách hàng và nhà đầu tư.

Trên phương diện hợp tác với các đối tác và chủ đầu tư uy tín hàng đầu, Đông Tây Land là đơn vị thường xuyên góp mặt trong top đầu đại lý có doanh thu bán hàng cao bậc nhất. Đây là nền tảng vững chắc để giúp Đông Tây Land không ngừng mở rộng biên độ hoạt động và nâng tầm hệ sinh thái.

Với định hướng rõ ràng, đội ngũ Đông Tây Land đã luôn vững vàng chinh phục những mục tiêu

Đặc biệt, Đông Tây Land đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty đại chúng trong giai đoạn tiếp theo, một bước tiến trong lộ trình phát triển dài hạn. Đây không chỉ là bước đệm nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính mà còn là cam kết mạnh mẽ với nhà đầu tư, khách hàng và đối tác.

Đông Tây Land luôn sẵn sàng tâm thế bứt phá cùng thị trường

Với chiến lược rõ ràng và tầm nhìn dài hạn, Đông Tây Land đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là đơn vị bất động sản, mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái thị trường bất động sản, nơi kết nối lợi ích hài hoà giữa nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng. Đông Tây Land tự tin tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng tầm hệ sinh thái phân phối và chinh phục những cột mốc mới, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ bất động sản khu vực và quốc tế.

Công ty Cổ phần Đông Tây Land – Nhà phát triển và phân phối bất động sản chuyên nghiệp

Trụ sở: Số 192 đường Trần Não, phường An Khánh, TP.HCM

Website: https://dongtayland.vn/

Hotline: 0977.48.7777