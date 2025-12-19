Dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên sẵn sàng khởi công

Ngay sau khi kế hoạch triển khai được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để san lấp mặt bằng, hoàn thiện khu vực tổ chức lễ khởi công theo đúng tiến độ. Đại diện nhà thầu thi công hạ tầng tại dự án, cho biết đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ san nền, hoàn thiện phần cấp phối, bảo đảm điều kiện kỹ thuật và cảnh quan tốt nhất cho sự kiện khởi công.

Dự án Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải (tên thương mại: Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên) do Công ty Cổ phần Khoáng nóng Duyên Hải triển khai, được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 27/10/2023, điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 29/6/2025. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Onsen Fuji đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị kỹ thuật và kế hoạch tổ chức sự kiện, sẵn sàng triển khai dự án đồng thời cùng hai dự án chiến lược khác tại Phú Thọ và Ninh Bình.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được Tập đoàn Onsen Fuji xác định là một trong những công trình trọng điểm, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thông qua đầu tư bài bản, nghiên cứu chuyên sâu và tầm nhìn phát triển dài hạn. Việc khởi công dự án nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV đồng thời thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 158/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hạ tầng dịch vụ chất lượng cao tại các địa phương.

Đây là một trong ba dự án chiến lược được Tập đoàn Onsen Fuji đồng loạt khởi công tại Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình, khẳng định cam kết đầu tư mạnh mẽ vào phân khúc bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe và trị liệu bền vững, với hệ tiện ích trị liệu chuyên sâu, toàn diện, được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm khác biệt rõ nhất của Thera Home so với các dự án trên thị trường là việc đưa hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng hoạt động liên tục 24/7

Khu tổ hợp thương mại – dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải (tên thương mại: Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên) tọa lạc tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, do Công ty Cổ phần Khoáng nóng Duyên Hải triển khai, định hướng phát triển dựa trên sự kết hợp giữa văn hóa nghỉ dưỡng Hàn Quốc và triết lý trị liệu toàn diện.

Được xây dựng trên quỹ đất rộng 49,4ha, dự án được quy hoạch bài bản để phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp khu vực Đông Hà Nội, đáp ứng trọn vẹn bốn nhu cầu cốt lõi: an cư bền vững – nghỉ dưỡng thượng lưu – trải nghiệm văn hóa giải trí đặc sắc – đầu tư thương mại tiềm năng. Dự án bao gồm khách sạn cao tầng, công viên khoáng nóng, khu tắm bùn, 232 căn shophouse 3 tầng, 700 căn hộ Thera Home và trung tâm hội nghị quốc tế.

Trong đó, các căn hộ Thera Home được thiết kế theo mô hình nhà ở gắn liền với chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp khoáng nóng tự nhiên, kiến trúc thân thiện từ vật liệu sinh học và sắp đặt tối ưu cho người lớn tuổi, hệ tiện ích trị liệu chuyên sâu hỗ trợ phục hồi và cân bằng cảm xúc, cùng tiêu chuẩn vận hành hiện đại, mang đến không gian sống cân bằng hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cầu đi bộ kết nối hai phân khu tạo điểm nhấn văn hóa tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Dự án gây ấn tượng với kiến trúc và cảnh quan độc đáo, nổi bật bởi cổng chào Đại Hàn Môn lấy cảm hứng từ cung điện Deoksugung, cùng suối cảnh quan Cheonggyecheon dài 87m – biểu tượng của Seoul hiện đại. Bên cạnh đó là khu phố ẩm thực K-Town, quảng trường lễ hội với màn hình LED lớn và hệ thống đèn chiếu ảnh nghệ thuật, tạo nên không gian sinh hoạt – giải trí sôi động, hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc Á Đông. Đây còn là điểm đến tổ chức sự kiện, lễ hội, chợ phiên – phố đêm, nơi giao thoa giữa văn hóa truyền thống và phong cách Hàn Quốc đương đại.

Trước giờ G của Lễ khởi công dự án, lãnh đạo Tập đoàn Onsen Fuji phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ các hạng mục chuẩn bị, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra chu đáo, an toàn và trang trọng. Lễ khởi công sắp tới không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững và những giá trị sống mới cho cộng đồng địa phương.

Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch – dịch vụ chất lượng cao của tỉnh Hưng Yên, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ phụ trợ phát triển, đồng thời từng bước định hình Hưng Yên trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe khu vực phía Bắc.