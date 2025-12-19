Phú Thọ đón dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng theo mô hình mới

Dự án trọng điểm hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng XIV

Theo Công điện số 158/CĐ-TTg về việc tổ chức lễ khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, các công trình, dự án trọng điểm đủ điều kiện pháp lý và kỹ thuật sẽ được tổ chức khởi công đồng loạt trên phạm vi cả nước vào ngày 19/12/2025, nhằm tạo khí thế thi đua, thúc đẩy đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Hưởng ứng chủ trương này, Tập đoàn Onsen Fuji đã tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công tác kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để đăng ký khởi công đồng loạt ba dự án nghỉ dưỡng lớn tại Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình. Trong đó, toà căn hộ Thera Home là dự án có quy mô đầu tư lớn bậc nhất tại Phú Thọ của tập đoàn này.

Dự án không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển dòng bất động sản trị liệu gắn với du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động của doanh nghiệp, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển du lịch, kinh tế tại địa phương, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng nóng Thanh Thủy theo hướng bài bản và bền vững.

Việc sẵn sàng khởi công đúng tiến độ không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Chính phủ, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Onsen Fuji cùng địa phương trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ và kinh tế – xã hội.

Thera Home - căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 tiên phong xuất hiện tại vùng lõi khoáng nóng Thanh Thủy

Toà căn hộ Thera Home thuộc dự án Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 14/6/2019.

Thera Home được quy hoạch 26 tầng, gồm 926 căn hộ tiêu chuẩn cao cấp theo mô hình trị liệu, chăm sóc sức khoẻ toàn diện theo 3 trụ cột: trị liệu bằng tự nhiên, trị liệu bằng y học và trị liệu bằng liệu pháp chăm sóc tinh thần. Đây là dòng sản phẩm bất động sản trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 tiên phong tại Việt Nam được Onsen Fuji dành nhiều năm nghiên cứu và thiết kế. Không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú, Thera Home được định hướng phục vụ nhóm cư dân trung niên, cao tuổi, những người đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu có nhu cầu nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe chủ động và dài hạn.

Dự án được triển khai tại vùng lõi khoáng nóng Thanh Thủy – nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất. Đây là nền tảng để Onsen Fuji phát triển mô hình nghỉ dưỡng trị liệu theo tinh hoa onsen Nhật Bản, kết hợp khoáng nóng, y học hiện đại và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bài bản, hướng tới phục hồi thể chất và tinh thần một cách bền vững.

Với Thera Home, chăm sóc sức khỏe không còn là nhu cầu mang tính thời điểm, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật. Mỗi căn hộ được định hướng như một không gian an cư – trị liệu, nơi cư dân có thể duy trì trạng thái cân bằng và nâng cao chất lượng sống trong dài hạn.

Với quy mô đầu tư lớn và định hướng phát triển mang tầm chiến lược của Tập đoàn Onsen Fuji, Thera Home không chỉ bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao, mà còn góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng nóng Thanh Thủy theo hướng bền vững, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ, đồng thời góp phần định hình mô hình bất động sản sức khỏe tại Việt Nam trong giai đoạn mới.