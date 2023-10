Đông Tây Land ký kết hợp tác chiến lược dự án The 5Way Phú Quốc

Căn hộ biển The 5Way Phú Quốc - Một second home không chỉ để nghỉ dưỡng

Tọa lạc ngay trung tâm Đô thị du lịch biển quy mô 1.044ha lớn nhất Việt Nam – Phú Quốc United Center, căn hộ biển The 5Way Phú Quốc hội tụ đầy đủ các tiêu chí để trở thành sản phẩm đáng sở hữu khi đáp ứng trọn vẹn với chất sống 5 trong 1 (5in1) gồm: Sống – Trải Nghiệm – Nghỉ Dưỡng – Đầu tư linh hoạt – An Toàn. Đây là cũng dòng căn hộ đặc biệt nhất, công năng linh hoạt nhất cùng mức giá tốt nhất của Vinhomes từ trước đến nay.

The 5Way Phú Quốc thừa hưởng những tiện ích đẳng cấp từ Grand World Phú Quốc cho cư dân và du khách.

Là căn hộ biển độc bản trong đại đô thị du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, The 5Way Phú Quốc được "khoác lên mình" lối kiến trúc thời thượng, sự kết hợp độc đáo giữa phong cách Indochine và phong cách Tropical.

Ngay bên trong các tòa căn hộ, chủ đầu tư cũng phát triển đa dạng tiện ích đáp ứng trọn vẹn sự tiện nghi, như hồ bơi trung tâm rộng lớn, vườn cảnh quan xanh mát, sảnh đón tiếp sang trọng, quầy buffet, lounge, quầy bar, phòng họp, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, nhà hàng, phòng tập gym,… tới dịch vụ vệ sinh, xe đưa đón, cùng hệ thống an ninh đảm bảo 24/24.

Những đặc quyền dành riêng cho chủ nhân căn hộ biển The 5Way Phú Quốc có thể kể đến như: một bước chạm biển xanh, một bước hòa nhịp vào thiên đường nghỉ dưỡng – vui chơi – giải trí bất tận; thỏa sức quyết định, thiết kế ngôi nhà theo sở thích cá nhân; tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dưỡng đầy thú vị. Căn hộ biển The 5Way Phú Quốc xứng đáng là một "second home" đích thực tại trung tâm đại đô thị du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam.

Được biết, chỉ từ 1,5 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu căn hộ biển The 5Way Phú Quốc – một mức giá hấp dẫn nếu so với căn hộ truyền thống và căn hộ nghỉ dưỡng hiện tại. Sẽ rất khó để tìm được "second home" với hàng loạt ưu điểm tương tự như The 5Way trong tương lai.

Đông Tây Land hợp tác chiến lược dự án căn hộ biển The 5Way Phú Quốc

Trong mỗi hành trình kiến tạo, mang đến những dự án chất lượng cao dành cho cư dân hay nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Vinhomes đều không thể thiếu sự góp mặt của các đại lý chiến lược phân phối sản phẩm. Với dự án căn hộ biển The 5Way Phú Quốc, Đông Tây Land tiếp tục trở thành đại lý F1 của Vinhomes.

Đông Tây Land ký kết hợp tác chiến lược dự án căn hộ biển The 5Way Phú Quốc.

Công ty Cổ phần Đông Tây Land với tôn chỉ: "Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin", sau hơn 10 năm hoạt động đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, phân phối bất động sản. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực, do đó đội ngũ chuyên viên tư vấn của Đông Tây Land luôn có phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động, tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 cho khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng với các chủ đầu tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam, mà chủ đầu tư Vinhomes là một điển hình.

Cùng với Vinhomes, Đông Tây Land đã gặt hái nhiều thành tựu và là đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm cao cấp như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park,… Với thành tích bán hàng vượt trội, Đông Tây Land đã trở thành đại lý cấp Platinum Plus (cấp đại lý chiến lược cao nhất) đầu tiên của Vinhomes tại miền Nam.

Là đại lý top 1 của Vinhomes miền Nam nên Đông Tây Land luôn được sở hữu quỹ hàng lớn và đa dạng, khách hàng sẽ dễ dàng mua được sản phẩm ưng ý và đúng nhu cầu. Bên cạnh đó, các thông tin, thắc mắc về sản phẩm cũng như thủ tục sau bán hàng luôn được đội ngũ chuyên viên Đông Tây Land cung cấp nhanh chóng và chính xác..

Đặc biệt, đối với sản phẩm The 5Way Phú Quốc, khách mua của Đông Tây Land sẽ được bảo lãnh cho thuê và vận hành thông qua Đông Tây Hospitality - Đơn vị quản lý, vận hành hotels và resorts uy tín - thuộc hệ sinh thái Đông Tây Group. Mô hình hợp tác thông minh này sẽ giúp các khách hàng và nhà đầu tư khi có nhu cầu cho thuê lại căn hộ The 5WAY Phú Quốc giảm áp lực ở khâu vận hành, tối ưu chi phí, thời gian và đặc biệt là được khai thác nguồn khách hàng sẵn có của hệ thống Đông Tây Hospitality.

