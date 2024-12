Động thái của “ông lớn” Vinhomes khi giới đầu tư đổi “khẩu vị”, thị trường vào guồng quay mới

Khi bán nhà không dừng lại ở chuyện "xây rồi bán"

Nhiều năm qua, không ít dự án bất động sản sau khi được ra mắt rầm rộ, lại trở thành những công trình bỏ hoang, gây lãng phí cả nguồn lực xã hội và tài nguyên đất. Nhận định về thực trạng này, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, đây là hậu quả của quy hoạch thiếu tính kết nối hạ tầng, chất lượng dịch vụ, tiện ích, không đáp ứng được nhu cầu ở và kinh doanh, khiến nhà đầu tư, khách hàng mất dần niềm tin.

Ngược lại, một số chủ đầu tư uy tín, có năng lực và chiến lược đúng đắn ngay từ ban đầu vẫn tạo nên sức hút, tăng trưởng bền vững cho các sản phẩm bất động sản. Trong đó, Phó Chủ tịch VNREA đánh giá cao Công ty Cổ phần Vinhomes – một nhà phát triển bất động sản có tâm, có tầm, luôn tiên phong kiến tạo các khu đô thị đáng sống, các hình mẫu phát triển đô thị lý tưởng trên thị trường.

Chiến lược khác biệt giúp các dự án của Vinhomes nhanh chóng kéo dân về ở, kéo khách đến chơi, kéo các thương hiệu tới kinh doanh

Không đơn thuần chỉ xây nhà để bán mà Vinhomes đồng hành xuyên suốt với khách hàng, nhà đầu tư trong hành trình an cư và phát triển kinh doanh. Đó cũng là chiến lược phát triển đô thị "vị nhân sinh", kiến tạo môi trường sống thích hợp nhất, thuận tiện nhất, an toàn, bền vững và hạnh phúc nhất có thể cho cư dân mà doanh nghiệp này luôn đề cao.

Chưa hết, Vinhomes còn được biết đến là doanh nghiệp đầu tàu, luôn đi trước về tiện ích, hạ tầng, dịch vụ cùng những chương trình đột phá kéo dân về ở, kéo khách hàng đến vui chơi, kéo các thương hiệu đến kinh doanh, như xây dựng các tuyến phố chủ đề, liên tục tổ chức sự kiện, nhạc hội...

Các khu đô thị Vinhomes đã trở thành điểm đến của các sự kiện tầm cỡ, thu hút lượng du khách khổng lồ, như concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" với 130.000 lượt khách hôm 14/12 vừa qua

Theo bà Nguyễn Xuân Hương, Giám đốc Kinh doanh Vùng 1, Công ty Cổ phần Vinhomes, thông qua hàng loạt các dịch vụ, tiện ích độc đáo tại các khu đô thị, sản phẩm nhà phố của Vinhomes liên tục tiếp đón lượng du khách khổng lồ, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho cư dân và nhà đầu tư, đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nhà phố của Vinhomes còn được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, tích cực triển khai các chương trình thúc đẩy và kéo dân về ở sớm thông qua tiến độ - chất lượng hoàn thiện – tiện ích All- in- one. Khi cư dân về ở, cả khu đô thị sẽ trở nên đông vui, nhộn nhịp, kéo theo nhiều dịch vụ, từ đó giá trị bất động sản cũng tăng theo. Đây chính là những bảo chứng rõ nét cho nhà của Vinhomes cho tiềm năng luôn gia tăng giá trị bền vững theo thời gian với tốc độ tăng giá nhanh.

Ông Trần Mai Văn Thảo bày tỏ: "Khách hàng sở hữu nhà Vinhomes có xu hướng mua từ dự án này đến dự án khác. Với họ, đầu tư bất động sản tại Vinhomes vô cùng an toàn, ổn định, đặc biệt gia tăng giá trị bền vững theo thời gian".

Chính sách "Một mũi tên trúng nhiều đích"

Bàn về bức tranh thị trường năm 2025, giới chuyên gia nhận định, 3 bộ luật mới liên quan đến bất động sản đang tác động trực tiếp, làm thay đổi khẩu vị của khách hàng. Cùng với những bài học nhãn tiền từ giai đoạn trước, nhà đầu tư hiện tại sẽ càng cẩn trọng, lựa chọn kỹ lưỡng phân khúc và khu vực đầu tư trước khi quyết định xuống tiền.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến tiềm năng sinh lời, khai thác dòng tiền của sản phẩm, dựa trên những đánh giá về hệ sinh thái hạ tầng, tiện ích, dịch vụ,… Bởi vậy, nhiều chuyên gia dự báo, nhu cầu đầu tư trong năm 2025 sẽ tập trung vào dòng sản phẩm thấp tầng, đặc biệt là nhà phố – vừa để ở, vừa để làm việc, kinh doanh, cho thuê…

Đặc biệt, trong bối cảnh các địa phương đã và đang chuẩn bị ban hành Bảng giá đất mới, dự kiến cao hơn rất nhiều so với bảng giá đất cũ, điều này sẽ làm gia tăng chi phí và đẩy giá bất động sản lên cao. Tâm lý người mua nhà cũng như các nhà đầu tư đang dần chuyển sang tìm kiếm những dự án đã hoàn thiện hoặc đã được phê duyệt từ trước để đảm bảo sự an toàn về mặt tài chính và pháp lý.

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, thường xuyên được tổ chức tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng)

Nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thực tế và sự thay đổi khẩu vị của nhà đầu tư, Vinhomes đã sớm phát triển mạnh mẽ bất động sản thấp tầng, đặc biệt là dòng sản phẩm nhà phố kiểu mới tại các khu đô thị. Bên cạnh các chính sách kéo khách, hút dân về ở sớm đã nói ở trên, Vinhomes còn nghiên cứu đưa ra các chính sách bán hàng linh hoạt, "trúng nhiều đích", đáp ứng mọi khả năng tài chính và khẩu vị của khách hàng.

Cụ thể, đối với khách mua để ở, khách hàng không cần tốn thời gian để hoàn thiện nhà mà chỉ việc dọn về ở với chi phí hoàn thiện thấp, cùng nhiều ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán.

Nếu mua đầu tư, khách hàng sẽ được Vinhomes đồng hành, hỗ trợ khai thác kinh doanh hoặc cho thuê nhằm đảm bảo thu về dòng tiền ngay thông qua chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm. Cộng thêm lãi giá trị tích sản trung bình tối thiểu 10%/năm, nhà đầu tư sản phẩm thấp tầng Vinhomes sẽ cầm chắc trong tay lợi nhuận từ 16%/năm - cao gấp 3 lần gửi tiết kiệm. Thống kê cho thấy trong vòng 5 năm trở lại đây, các dự án thấp tầng của Vinhomes đều có tốc độ tăng giá mạnh hơn mặt bằng chung thị trường. Mức tăng phổ biến hơn 50% /5 năm, thậm chí, một số dự án còn tăng tới 100% - 200%/5 năm.

Trong khi đó, khách hàng chưa có nhu cầu về ở có thể ủy thác cho chủ đầu tư khai thác cho thuê. Nhờ đó, khách hàng sẽ được hưởng nguồn thu nhập thụ động mà không cần tốn nhiều công sức.

Ngoài ra, Vinhomes cũng đang áp dụng nhiều chính sách giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, tối đa cơ hội, như chính sách "Mua chung" dành cho quỹ căn bàn giao thô, áp dụng cho nhóm khách hàng từ 2 - 4 người cùng mua một sản phẩm với tỷ lệ góp vốn tối thiểu 15%/khách.

Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) mang tới giỏ hàng thấp tầng đa dạng, hút giới đầu tư đổ về khu Đông Bắc Thủ đô

Thông qua những bước đi chiến lược này, Vinhomes vừa hỗ trợ nhà đầu tư trong việc nhận diện cơ hội, vừa đồng hành cùng khách hàng để tối đa lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ.

"Không chỉ mang đến tổ ấm cho khách hàng, Vinhomes còn tạo dựng những giá trị văn minh, hiện đại, bền vững trong từng cộng đồng cư dân. Nhà Vinhomes sẽ không đơn thuần chỉ là một nơi để ở, mà còn là một lựa chọn đầu tư thông minh. Đó chính là lợi thế cạnh tranh riêng biệt mà chỉ có tại Vinhomes", bà Nguyễn Xuân Hương nhấn mạnh.