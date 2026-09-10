Động thái lạ của Hương Giang và Phú Cường

Thời gian gần đây, Hương Giang và Phú Cường là cặp đôi liên tục lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Thế nhưng, thay vì soi những chi tiết tình cảm thì nhiều người phát hiện cả hai có nhiều dấu hiệu lạ, không còn ngọt ngào như trước. Dạo này, Hương Giang và Phú Cường không xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch nước ngoài, mỗi người một nơi vào những dịp Lễ, ngày nghỉ.

Đáng nói nhất là vào tối muộn ngày 9/9, Phú Cường có động thái gây hoang mang. Theo đó, anh được cho là đăng bức ảnh ở sân nhà Hương Giang kèm câu nói như lời tạm biệt. Cụ thể, Phú Cường đã chèn câu hát "Chuyện buồn không tên, mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới". Kèm theo đó, anh còn đính kèm dòng chữ viết tắt "syb.tu" kèm 1 trái tim, cư dân mạng dự đoán dòng chữ này là "say good bye. thanks you" (Xin chào tạm biệt, cảm ơn em).

Hiện tại, Hương Giang và Phú Cường cũng không xuất hiện trong danh sách người theo dõi của nhau. Nhiều người cho rằng động thái đầy tâm trạng này của Phú Cường như phát tín hiệu cả hai đã "đường ai nấy đi" sau 2 năm gắn bó. Tuy nhiên, câu trả lời chính xác nhất phải chờ người trong cuộc chia sẻ trong thời gian tới.

Động thái gây hoang mang của Phú Cường như ngầm xác nhận tan vỡ

Gần đây, Hương Giang và Phú Cường đã lộ nhiều dấu hiệu bất ổn

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hương Giang đi ăn cùng bạn thân và còn thoải mái "thả thính" như người đang độc thân

Loạt hoạt động gần đây của Hương Giang không còn sự đồng hành của Phú Cường

Hành trình 2 năm của Phú Cường và Hương Giang trước nghi vấn toang

Cách đây tầm 2 năm, câu chuyện hẹn hò của Hương Giang và Phú Cường bắt đầu rộ lên từ hàng loạt hint trùng hợp do dân mạng tinh mắt phát hiện như cùng check-in một địa điểm, xuất hiện chung khung hình hay lộ những khoảnh khắc đầy tình ý tại sự kiện. Không chỉ vậy, Phú Cường nhiều lần góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi. Ở phía sau sân khấu, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng nàng hậu trong các show diễn, sự kiện và chăm sóc vô cùng chu đáo.

Sau đó, cả hai cũng công khai phát "cẩu lương", dành những lời ngọt ngào, đăng ảnh đôi như cách chứng minh tình yêu trước công chúng. Ngoài ra, vào dịp Tết 2026 vừa qua, Hương Giang còn chứng minh mối quan hệ thân thiết với các thành viên nhà đàng trai khi chụp ảnh cùng trẻ con đến người lớn tuổi. Cô ngồi bệt trên chiếu, thoải mái cụng ly và trò chuyện cùng người thân trong gia đình Phú Cường.

Tết năm 2026, Hương Giang từng về quê nhà Phú Cường để đón Tết cùng gia đình

Phú Cường là người mẫu, PT và là thành viên của một nhóm bạn điển trai, nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Bạn trai của Hương Giang đang làm việc tại một trung tâm thể hình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh làm việc tại phòng gym, hướng dẫn mọi người tập luyện. Là huấn luyện viên nên Phú Cường sở hữu body săn chắc, cơ bụng hiện rõ 6 múi. Những hình ảnh khoe khéo cơ bắp của Phú Cường trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Bên cạnh đó, gương mặt điển trai, góc cạnh và gu ăn mặc sành điệu khiến bạn trai của Hương Giang không thua kém mỹ nam Vbiz nào.

Vào tháng 2/2020, Hương Giang từng nói về chuyện tình cảm trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Ở ngoài đời Giang lạnh lùng và hơi khó gần, mình vẫn cười nói đấy nhưng chưa chắc mọi người đã biết trong đầu Giang có cái gì đâu. Trong công việc mình cũng nghiêm túc, thẳng thắn và rất mạnh mẽ. Nhưng đến khi yêu Giang lại thả lỏng bản thân, cho phép mình yếu đuối, nũng nịu một tí. Mình thích được trở nên nhỏ bé, được là một cô gái hơi ngốc nghếch và vui vẻ khi yêu. Giang sẽ yêu hết lòng hết sức, không tính toán hơn thua, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn".

Cặp đôi từng dính như sam trong rất nhiều hoạt động

Hương Giang cũng rất thoải mái khi thể hiện tình yêu với Phú Cường

Ảnh: FBNV