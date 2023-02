Động thái lạ của môi giới bất động sản đầu năm mới

Ghi nhận cho thấy, hoạt động môi giới bất động sản đầu năm mới chưa có sự đột biến so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, sau Tết nguyên đán, một số nhóm môi giới thay vì ngồi im chờ đợi đã có động thái “tấn công” thị trường bằng các hoạt động rao bán sản phẩm liên tục, dẫn khách đi xem đất. Mặc dù nhiều khách hàng khá thận trọng xuống tiền ở giai đoạn này.



Điều này được nhìn thấy rõ qua việc các môi giới chủ động tìm kiếm nguồn hàng phân phối, đăng tải thông tin liên tục để tìm khách hàng. Bên cạnh sản phẩm căn hộ, đất nền, nhà phố, môi giới cho thuê mặt bằng hoạt động nhộn nhịp ở giai đoạn này.

Ở một số khu vực, môi giới đã có khách hàng để dẫn đi xem đất đầu năm. Tại địa bàn Nhơn Trạch, các sàn bất động sản lâu năm vẫn có giao dịch thời điểm này, dù thấp hơn hẳn so với cùng kì năm ngoái. Trong khi số khác còn nghỉ Tết, chưa trở lại làm việc.

Tại khu vực Q.9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức), Hóc Môn, Chủ Chi (Tp.HCM) dù hoạt động môi giới cầm chừng, nhưng nếu so với giai đoạn trước Tết, có phần khởi sắc hơn. Các môi giới chủ động “tạo không khí” cho thị trường bất động sản đầu năm mới.

Ảnh: Bảo Anh

Anh Thu, một môi giới BĐS tự do tại thị trường khu Đông Tp.HCM hiện đã tăng tốc chạy quảng cáo để tìm nguồn khách hàng cho các nền đất dự án, nhà phố đang rao bán. Ngoài rổ hàng cũ trước Tết, hiện anh nắm thêm các nguồn hàng mới do nhà đầu tư gửi lại. Theo anh Thu, nguồn hàng khá đa dạng từ đất nền lẻ, đất dự án đến nhà phố biệt thự, dãy nhà trọ. Dù thanh khoản còn yếu nhưng anh vẫn chủ động với hi vọng tìm kiếm được khách hàng tiềm năng đầu năm mới.

Khi được hỏi về mức giá bán so với cuối năm 2022, anh Thu cho biết, đa phần sản phẩm giá giữ nguyên hoặc giảm nhẹ trên kì vọng của nhà đầu tư. Với các nền đất thổ cư chủ đất cần ra gấp có thương lượng trên giá rao từ 5-10%. Theo anh Thu, đây cũng là tình trạng phổ biến trên thị trường nhà đất đầu năm 2023.

Chia sẻ trong báo cáo thị trường đầu năm mới, bà Trịnh Thị Kim Liên – Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services (FERI) cho rằng, bên cạnh một bộ phận người làm môi giới bất động sản đã đổi ngành, chuyển nghề hoặc đang tạm nghỉ ngơi đợi sự phục hồi của thị trường, nhiều cá nhân môi giới bất động sản xác định đây là thời điểm không thể tốt hơn để tự nâng cấp bản thân.

Khảo sát cho thấy, hoạt động môi giới BĐS chưa khôi phục về trạng thái bình thường. Với những sàn môi giới có quy mô lớn (trên 300 nhân viên), gần như 100% các sàn đã quay trở lại hoạt động sau Tết. Trong khi đó, chỉ có 47% các sàn có quy mô vừa và nhỏ (dưới 100 nhân viên) hoạt động trở lại. Trên 1250 mẫu khảo sát, 56% số lượng môi giới cá nhân cho biết vẫn tiếp tục theo nghề môi giới BĐS dù thị trường vừa qua và hiện tại vẫn còn nhiều thách thức.

Cùng quan điểm, ông Phạm Lâm, Phó chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay, rất nhiều nhà môi giới vẫn bám trụ nghề. Hằng ngày họ vẫn gắng sức trên hành trình nghề nghiệp của mình.

“Dẫu biết là đầy thử thách nhưng tôi vẫn có niềm tin lớn với những nhà môi giới bám trụ với nghề. Họ sẽ học được sự khắc nghiệt của thị trường, để tôi luyện bản thân và chính các giá trị trải nghiệm này sẽ giúp cho các bạn trở thành những đại bàng tương lai”, ông Lâm nhấn mạnh.

Theo ông Lâm, trước đây, rất nhiều quan điểm nhận định, nghề môi giới bất động sản rất dễ tham gia, dễ làm và kiếm tiền nhanh. Lúc này đây, các môi giới bất động sản cũng vô cùng khó khăn. Chỉ ai đang làm nghề mới có thể thấu hiểu được những khó khăn đó tới mức nào. Thực tế, rất nhiều bạn vì mục tiêu lớn hơn, sẵn sàng đầu tư chi phí vào các kênh marketing để tăng thêm khách hàng, để tiến đến giao dịch thành công cũng là hành trình dài đầy thử thách mới bán được. Tuy nhiên, việc nhận phí môi giới cũng không hề thuận lợi.

Theo ông Lâm, rõ ràng thị trường bất động sản đang tạo ra nhiều cơ hội đầu tư, mua ở cho những ai có tiền mặt sẵn sàng chọn các dự án có pháp lý hoàn chỉnh. Vậy nên, đây cũng được xem là cơ hội lớn cho các nhà môi giới bền chí.