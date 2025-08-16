Động thái mới của bãi rác Đa Phước sau quyết định chỉ tiếp nhận rác ban đêm

Đây được xem là động thái thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với thành phố trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống thu gom, vận chuyển rác sau sáp nhập các đơn vị hành chính.

Vì sao VWS chỉ nhận rác ban đêm?

Theo dự kiến, từ ngày 15/8, VWS sẽ điều chỉnh giờ tiếp nhận rác, chỉ nhận ban đêm từ 18h - 6h nhằm tối ưu chi phí vận hành. Lý do là khối lượng rác thành phố giao đến bãi rác Đa Phước từ đầu năm 2025 đã giảm xuống còn khoảng 4.000 tấn/ngày-đêm, thay vì hơn 5.000 tấn/ngày đêm như trước, trong khi chi phí mở cửa 24/24 vẫn rất cao và doanh nghiệp chưa được thanh toán đầy đủ tiền xử lý rác theo hợp đồng khiến công ty gặp áp lực về tài chính không thể gồng gánh thêm.

Trước việc Công ty VWS thông báo thay đổi thời gian tiếp nhận rác, UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị gia hạn thời gian nhận rác 24/24 để thành phố có thêm thời gian sắp xếp lại quy trình thu gom, bố trí phương tiện và nhân lực ổn định.

Công ty VWS sẽ nhận rác trở lại 24/24 đến hết tháng 11/2025

Sau khi tiếp nhận công văn của thành phố, Công ty VWS không chỉ chấp thuận gia hạn đến hết ngày 31/11/2025 mà còn cam kết duy trì năng lực vận hành tối đa, đảm bảo mọi xe rác đều được tiếp nhận kịp thời, hạn chế thấp nhất tình trạng chờ đợi hay ùn tắc. Doanh nghiệp cũng đề nghị thành phố thanh toán đều đặn chi phí xử lý rác hàng tháng theo đúng hợp đồng, để đảm bảo nguồn lực vận hành ổn định.

Ông David Dương – Tổng Giám đốc VWS nói rằng, quyết định này xuất phát từ mong muốn cùng thành phố đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển rác được thông suốt, không để xảy ra ùn tắc hay tồn đọng gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. “Chúng tôi hiểu đây là giai đoạn thành phố đang có nhiều thay đổi về tổ chức và vận hành, vì vậy VWS sẵn sàng chia sẻ, cùng thành phố vượt qua khó khăn này” - ông David Dương chia sẻ.

Mong muốn đồng hành cùng thành phố

Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước chính thức đi vào hoạt động từ 2007, ban đầu chỉ tiếp nhận rác vào ban đêm. Đến năm 2014, khi TPHCM tăng khối lượng rác giao, VWS đã mở cửa 24/24 để đáp ứng nhu cầu, giúp giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện cho xe vận chuyển rác quay vòng nhiều chuyến mỗi ngày.

Việc duy trì vận hành liên tục suốt nhiều năm qua cho thấy vai trò quan trọng của VWS trong hệ thống xử lý chất thải của thành phố. Dù đối mặt với áp lực chi phí và những khó khăn tài chính, doanh nghiệp vẫn khẳng định ưu tiên hàng đầu là đảm bảo công tác xử lý rác được thông suốt, an toàn.

Công ty VWS đang tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác/ngày của TPHCM, giảm khoảng 1.000 tấn so với hồi đầu năm 2025

Theo kế hoạch, từ ngày 1/12/2025, nếu khối lượng rác giao vẫn giữ ở mức hiện tại, Công ty VWS sẽ trở lại tiếp nhận rác ban đêm (18h – 6h) như giai đoạn đầu hoạt động. VWS cho biết hạ tầng, nhân sự và quy trình vận hành ca đêm đã sẵn sàng, chỉ chờ thời điểm thành phố hoàn tất điều chỉnh để chuyển đổi nhịp nhàng, không gây xáo trộn.

Đại diện Ban giám đốc Công ty VWS cũng nhấn mạnh mong muốn tiếp tục đồng hành lâu dài với TPHCM, không chỉ trong thu gom và xử lý rác, mà còn trong các dự án cải thiện môi trường, áp dụng chuyển đổi công nghệ xử lý rác hiện đại nhằm giảm chôn lấp, tăng tái chế và tái tạo năng lượng từ chất thải.

Với việc gia hạn tiếp nhận rác 24/24 đến hết tháng 11/2025, Công ty VWS đã một lần nữa khẳng định vai trò đối tác chiến lược của TPHCM trong lĩnh vực môi trường. Động thái này không chỉ giúp thành phố có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn tiếp nhận ban đêm, mà còn thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm xã hội và thiện chí của doanh nghiệp với cộng đồng. “Chúng tôi luôn coi TPHCM là đối tác, là nơi mình gắn bó lâu dài. Việc xử lý rác không chỉ là công việc kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với môi trường và người dân” - đại diện lãnh đạo Công ty VWS khẳng định.