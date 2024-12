Động thái mới của ông Phạm Nhật Vượng sau khi dừng hoàn toàn dịch vụ taxi Xanh SM Luxury bằng xe VinFast VF 8

Theo thông báo từ Xanh SM, hiện nay, các dòng xe đang được tham gia nền tảng Xanh SM Platform gồm VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2025, Xanh SM Platform sẽ không tiếp nhận thêm các dòng xe sau tham gia Xanh SM Platform gồm: VF 6S/ VF 6 Plus, VF 7S/ VF 7 Plus ,VF 8S/ VF 8 Plus, VF 9.

Các dòng xe tiếp tục được tham gia / đăng ký mới vào Xanh SM Platform gồm VF 5 và VF e34. Tuy nhiên, hãng taxi này cũng lưu ý tất cả các xe hiện tại đang có trên nền tảng thì vẫn sẽ được giữ nguyên và công ty cam kết thực hiện các chính sách đã phát hành. Đồng thời, Xanh SM vẫn chấp nhận các xe đã cọc trước đây nhưng chưa nhận xe.

Ngày 19/12, GSM cũng công bố dừng hoàn toàn dịch vụ taxi Xanh SM Luxury bằng xe VinFast VF 8. Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo chuẩn định vị VF 8 là dòng xe cao cấp, sang trọng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 8/3 năm nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố ra mắt nền tảng kinh doanh chia sẻ Xanh SM Platform dành riêng cho ô tô điện VinFast. Đây là nền tảng do GSM phát triển nhằm kết nối các chủ xe VinFast có nhu cầu cung cấp dịch vụ vận tải với khách hàng. Hình thức của nền tảng này giống với Grab Car hay BE Car đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh cơ hội tiếp cận ngay với hàng triệu khách hàng của GSM, các chủ xe điện VinFast còn được hưởng cơ chế chia sẻ doanh thu nếu tham gia trong năm 2024 với mức doanh thu lên tới 80%.

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 24/12, VinFast công bố áp dụng chính sách miễn phí sạc pin cho tất cả khách hàng cá nhân đã và sẽ mua xe tới hết ngày 30/6/2027.

Chính sách miễn phí sạc pin kéo dài tới hết ngày 30/6/2027, có thể mang lại lợi ích lên đến hàng trăm triệu đồng cho khách hàng VinFast. Đặc biệt, khách hàng mua xe kèm pin sẽ được sử dụng xe với chi phí “0 đồng nhiên liệu” hoàn toàn trong vòng hơn 2 năm tới.



Đối với các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe điện (bao gồm GSM), V-GREEN sẽ miễn 100% chi phí sạc pin trong khung giờ từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau, các khung giờ còn lại sẽ được giảm 50% đơn giá, kéo dài tới hết 30/6/2027.