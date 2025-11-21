Đồng Tháp: Thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá thu hút đầu tư và tạo hơn 55.000 việc làm

Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp chiều 20/11 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2025 - Ảnh: VGP/LS

Kinh tế khởi sắc, thu ngân sách vượt 100% dự toán

Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp chiều 20/11 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng, bám sát các nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ và HĐND tỉnh, chủ động tháo gỡ khó khăn, khai thác tốt các dư địa tăng trưởng.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, có chuyển biến tích cực. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; sản lượng rau màu và cây ăn trái tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác dự báo và hướng dẫn nông dân phòng, chống dịch hại được triển khai kịp thời nên sâu bệnh xuất hiện ở mức thấp, tiêu thụ rau màu duy trì ổn định, giá tương đương cùng kỳ.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2025 ước tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và mở rộng sản xuất khá rõ nét.

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2025 ước đạt 22.055 tỷ đồng , tăng 4,38% so với tháng trước và tăng 14,41% so với cùng kỳ; lũy kế 11 tháng đạt 227.920 tỷ đồng , tăng 9,58% so với cùng kỳ, bằng 89,42% kế hoạch năm 2025.

Hoạt động xuất khẩu duy trì ổn định dù còn nhiều thách thức. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2025 ước đạt 810 triệu USD ; lũy kế 11 tháng ước đạt 8.631 triệu USD , đạt 93,82% kế hoạch. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu lũy kế đến tháng 11 ước đạt 4.465,6 triệu USD , tăng 11% so với cùng kỳ và đã đạt 100,08% kế hoạch.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến tháng 11/2025 đạt 20.966,53 tỷ đồng , tương đương 101,36% dự toán năm , là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế của Đồng Tháp. Chi ngân sách ước đạt 34.831,61 tỷ đồng , bằng 79,47% dự toán chi cả năm, cho thấy công tác điều hành chi tiêu ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp là 16.393 tỷ đồng . Tính đến ngày 14/11/2025, tổng giá trị giải ngân đạt 8.777 tỷ đồng , bằng 65,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 53,5% kế hoạch tỉnh huy động. Song song đó, Đồng Tháp đang tích cực cung ứng cát cho 8 tuyến cao tốc của Trung ương , với tổng khối lượng cần cung cấp 26,1 triệu m3 từ 32 mỏ đã được cấp phép. Đến ngày 13/11/2025, Đồng Tháp đã cung ứng được 12,15 triệu m3 , trong đó Đồng Tháp cũ: 10,16 triệu m3 (83,65%), Tiền Giang cũ: 1,99 triệu m3 (16,35%).

Đồng Tháp cũng vừa ký kết biên bản thỏa thuận thống nhất Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia với tỉnh Prey Veng, tạo thuận lợi cho phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu hai bên, góp phần thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa.

Bứt phá thu hút đầu tư, bùng nổ doanh nghiệp mới và việc làm

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Đồng Tháp trong 11 tháng qua là thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút 51 dự án đầu tư mới , trong đó có 13 dự án có vốn đầu tư nước ngoài , với tổng vốn đăng ký 21.294,52 tỷ đồng, tăng 26 dự án và tăng hơn 15.160 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp diễn ra sôi động. Toàn tỉnh có 2.435 doanh nghiệp thành lập mới , bằng 170,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, có 1.831 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp được thành lập (335 chi nhánh, 1.449 địa điểm kinh doanh, 47 văn phòng đại diện), bằng 191,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến tháng 11/2025, Đồng Tháp có khoảng 12.943 doanh nghiệp đang hoạt động , cho thấy sức sống mới của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Công tác giải quyết việc làm được đẩy mạnh đồng bộ. Riêng trong tháng 11, Đồng Tháp tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm với 228 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút trên 6.463 lao động, học sinh, sinh viên , qua đó kết nối được 1.473 lao động với thị trường việc làm. Lũy kế từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức 104 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm .

Kết quả, Đồng Tháp đã giải quyết việc làm cho 5.965 lao động trong tháng , nâng lũy kế từ đầu năm lên 55.154 lao động , đạt 110% chỉ tiêu (50.000 lao động). Đây là con số rất đáng chú ý, khẳng định hiệu quả của các chính sách hỗ trợ lao động và kết nối cung – cầu nhân lực.

Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài, toàn tỉnh có 2.610 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 102% chỉ tiêu (2.550 lao động). Trong đó, thị trường Nhật Bản chiếm ưu thế với 1.792 người , tiếp theo là Hàn Quốc 598 người , Đài Loan (Trung Quốc) 211 người và các nước khác 9 người .

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu dịch vụ. Tháng 11/2025, Đồng Tháp đón 375.000 lượt khách du lịch , trong đó khách quốc tế 45.000 lượt ; tổng thu du lịch trong tháng đạt 140 tỷ đồng . Tính chung 11 tháng, đã đón 5,8 triệu lượt khách , tăng 3,1% so với cùng kỳ, đạt 80% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế 560.000 lượt , tăng 1,6% , đạt 69% kế hoạch. Tổng thu du lịch 11 tháng đạt 3.340 tỷ đồng , tăng 6,4% so với cùng kỳ, đạt 81% kế hoạch.

Song song đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Dự kiến đến hết tháng 11/2025, có 2.767 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, với tổng kinh phí chi trả 2.714 tỷ đồng . UBND tỉnh cũng đã cho chủ trương bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

An ninh giữ vững, quyết tâm bứt tốc về đích tăng trưởng 8%

Trong 11 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được giữ vững, ổn định. Công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý đơn thư được cấp ủy, người đứng đầu quan tâm thực hiện; quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính, tư pháp được tăng cường; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc.

Đồng Tháp chỉ đạo tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn. Công tác chống khai thác IUU được đẩy mạnh với yêu cầu 100% tàu cá khai thác vùng khơi vào cảng chỉ định để bốc dỡ sản phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về phương hướng thời gian tới, Đồng Tháp xác định tiếp tục triển khai nghiêm các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, qua đó góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu dùng trong nước, thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường kết nối cung – cầu lao động, đào tạo nghề cho các ngành công nghiệp chế biến, logistics, công nghệ cao; hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh khu vực biên giới.

Với những kết quả tích cực về thu ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm và giữ vững ổn định xã hội, Đồng Tháp đang tạo nền tảng quan trọng để bứt phá trong chặng nước rút cuối năm 2025, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.