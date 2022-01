"Dòng tiền như dòng máu" và loạt triết lý về đầu tư và tiền bạc cực ấn tượng của các Guru khủng trong show kiếm tiền hot nhất hiện nay: Ai muốn "sống khỏe, sống dai" trên thương trường thì phải ghi nhớ

"Tự do tài chính" là một sản phẩm talkshow truyền hình đầu tiên của Việt Nam, cung cấp cho người xem kiến thức bài bản, bổ ích về quản lý tài chính cá nhân, cũng như những thông tin phong phú hấp dẫn về thế giới tài chính Việt Nam và quốc tế.



Qua 5 số phát sóng, chương trình chính là mảnh đất màu mỡ - nơi chứa đựng một lượng lớn phù sa "triết lý" bồi đắp từ những Guru uy tín trong giới tài chính kinh doanh. Nếu bạn là người quan tâm về lĩnh vực này thì đừng bỏ qua những phát ngôn chất lượng của các "bậc tiền bối" này mà hãy áp dụng nó để chắt lọc và bồi tụ nên những mảnh đất kiến thức khác cho riêng mình.

Cùng điểm qua xem những phát ngôn nổi bật nhất trong 5 số phát sóng vừa qua của Tự do tài chính nhé!

Tự do tài chính #1: "Đời người không cần đến 100 tỷ. Nếu bạn đủ thông minh, kiên trì, có phương pháp đầu tư và kỷ luật, đôi khi chỉ cần 5 tỷ bạn có thể sống cả đời."

Với chủ đề "Làm chủ hay làm thuê", khách mời của số đầu tiên này là 2 nhà lãnh đạo nổi tiếng: ông Trần Thanh Tân - Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dragon Capital VN và bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE.

Tại đây, 2 vị Guru khủng đã mở túi khôn, liên tục chia sẻ những kinh nghiệm hay ho của mình và đưa ra những phát ngôn và triết lý ấn tượng về chuyện đầu tư, kinh doanh hay làm chủ:



- Đời người không cần đến 100 tỷ. Nếu bạn đủ thông minh, kiên trì, có phương pháp đầu tư và kỷ luật, đôi khi chỉ cần 5 tỷ bạn có thể sống cả đời.

- Đồng tiền không phải là giá trị tất yếu nhưng nó là nền tảng.

- Mỗi một người đã đạt được vị thế trong xã hội đều có một cách làm riêng. Việc vung tiền để tạo sức ảnh hưởng cũng là một cách.

- Đầu tư nếu chỉ tham tham chạy theo lợi nhuận, không biết công ty đó làm việc như thế nào, không được pháp luật bảo vệ thì bạn phải trả giá.

Ảnh:Moneytalk

- Muốn có high return thì phải chấp nhận high risk.

- Khi làm thuê cũng chính là làm chủ bản thân mình.

- Ở môi trường tài chính khắc nghiệt, đòi hỏi người lao động trong 1 công ty phải sáng tạo, chủ động và linh hoạt - Em không có nên em fail.

- Tôi chưa thấy ai làm thuê mà giàu, hơi hiếm! Nếu muốn giàu thì hãy làm chủ. Khi làm thuê thì bạn đối diện với 1 ông chủ, nhưng khi làm chủ thì đối diện với hàng tỷ ông chủ khác nhau.

- Công ty muốn lao động phải suy nghĩ vượt quá cái trần nhà thì lương phải 100 triệu.

Tự do tài chính #2: "Thay vì đoán thị trường lên và xuống, chúng ta hãy chọn những doanh nghiệp tốt, chọn đầu tư"

Tự do tài chính số thứ 2 (Ảnh:Moneytalk)

Tự do tài chính MONEYtalk số thứ 2: Hãy "định giá" đúng! là cuộc nói chuyện cởi mở và sâu sắc giữ Host Ngọc Trinh và hai nhà quản lý quỹ "siêu hot" trong cộng đồng các nhà đầu tư và startup là Tiến sĩ Lê Anh Tuấn - Giám đốc hoạch định chiến lược đầu tư Dragon Capital và Lê Hàn Tuệ Lâm - Giám đốc đại diện quỹ Nextrans tại Việt Nam.

Tại đây, những nhà quản lý quỹ đã hé lộ cách định giá cho danh mục đầu tư tài sản của mình cũng như có những phát ngôn chia sẻ về góc nhìn và kinh nghiệm đầu tư đầy bổ ích dành cho khán giả quan tâm. Nếu bạn đang có ý định "xuống tiền" đầu tư thì trước hết hãy "gom" cho bản thân những kiến thức bổ ích từ chia sẻ của 2 Guru này:

- Trong đầu tư luôn đồng hành giữ cơ hội và rủi ro. Rủi ro trong đầu tư là chúng ta có thể mất một phần tiền, còn cơ hội trong đầu tư là chúng ta có thể kiếm được rất nhiều lần tiền, 100, 1000...Và cảm giác đi tìm những cơ hội đó là 1 cảm giác rất yomort.

- Thay vì đoán thị trường lên và xuống, chúng ta hãy chọn những doanh nghiệp tốt, chọn đầu tư. Thay vì chọn thị trường lên và xuống, chúng ta hãy đầu tư thật sớm khi còn trẻ.

- Bất cứ khoản đầu tư nào nếu bạn có lòng tin, tất cả mọi thứ đều đúng theo ý bạn nhưng mà giá không đúng với bạn thì chắc chắn bạn sai ở đâu đó.

- Cái mà chúng ta đang lo lắng nhất không phải là lạm phát cao mà là tăng trưởng thấp.

- Con người của chúng ta luôn luôn tìm kiếm những rủi ro và ít nhìn hay tập trung vào cơ hội, cá nhân tôi nghĩ rằng nếu muốn giàu thì không thể nào luôn luôn bi quan được, phải luôn luôn tìm kiếm cơ hội.

- Góc nhìn đem đầu tư để kiếm tài chính cho chính mình là góc nhìn có thể là chưa đầy đủ bởi vì khi chúng ta mang dòng vốn chúng ta đầu tư, kể cả chúng ta là nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức, đầu tư vào các công ty đã niêm yết hay là các công ty startup thì việc đó là chúng ta đang trực tiếp ủng hộ họ xây dựng doanh nghiệp của họ và lý do đó sẽ tạo ra nhiều out come sau này, không phải chỉ dừng lại ở việc chúng ta gain được sự thịnh vượng cho chúng ta, nó là win-win game.

- Mình chỉ nên làm cho sếp mình "định giá" bản thân cao hơn so với năng lực thật thôi.

- Trong đầu tư có lúc cần sự cô đơn và cần có lòng can đảm, dám đối đầu với những cái đi ngược lại với hiện tại. Đầu tư theo xu hướng đám đông thì chắc chắn bạn có thể mua với giá cao và bán với giá cao hơn, rất cao, hoặc bạn bạn giá cực rẻ bởi vì bạn là người cuối cùng rời khỏi cái tàu đám đông đó. Do đó trong đầu tư, bạn đừng ngạc nhiên khi có một vài ngành bị hắt hủi hay ghét bỏ. Ngân hàng là ngành bị ghét bỏ trong 4-5 tháng vừa qua là ngành mà chúng ta nên suy nghĩ cho tương lai.

- Thị trường tài chính là một thị trường cực kì quan trọng, không có tài chính có lẽ là nền kinh tế cũng như xã hội chúng ta đi về thời trung cổ.

Tự do tài chính #3: "Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho con, còn mang ưu phiền về cho mình"

Nếu các số trước của Tự do tài chính là những chia sẻ giá trị của các chuyên gia về đề tài làm thuê - làm chủ hay định giá bản thân thì số thứ 3 tập trung chủ đề: "Túi ba gang - Biết đủ để giàu có". Túi ba gang chính là bí kíp đựng tiền, để làm thế nào biến tiền túi của bạn trở thành túi tiền.

Với số đặc biệt này, Tự do tài chính có sự tham gia của BTV Việt Hoàng, anh cho biết bản thân đến vì nhận được lời thách thức "nếu muốn kiếm một tí thì cứ đến Moneytalk". Dù không phải là Guru và chỉ xuất hiện ở phần đầu chương trình, tuy nhiên nam BTV được mệnh danh là "vựa muối" VTV cũng đã kịp cho ra đời những phát ngôn "mặn" và dí dỏm về chuyện kiếm tiền và làm giàu đi vào lòng người:

- Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho con, còn mang ưu phiền về cho mình.

- Tiền thì tôi không thiếu, nhưng nhiều thì tôi không có. Cứ đến dịp cuối năm với nhu cầu chi tiêu tăng cao thì ví lúc nào cũng trong tình trạng ‘thở oxy.

- Đôi khi chúng ta bắt cóc còn hơn chúng ta cướp vì chẳng ai ngờ được giá trị thật của một vật. Có thể vật này có giá trị với người này nhưng lại không có giá trị với người khác.

- U là trời - chơi là ù

- Người không biết gì mới dễ bị FOMO

- Người không chơi chính là người thắng.

Tự do tài chính #4: "Mình thấy tất cả những người thành công đều là những người tiết kiệm, rất rất tiết kiệm"

Với chủ đề "Tỷ phú tiền lẻ", ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch MoMo đã mang đến câu chuyện về thói quen tiêu dùng của người Việt trong số thứ 4 của chương trình.

Với triết lý "No Magic!" - không có thành công nào đến từ phép màu, "không có bữa trưa nào miễn phí", những chia sẻ của Guru đến từ những tích góp kinh nghiệm, lao động và đầu tư bền bỉ suốt hàng chục năm qua đã giúp cho khán giả có được những thông tin và góc nhìn mới mẻ trong chi tiêu cũng như tiết kiệm:



- Không nên nghĩ những người rất nhiều tiền mới đầu tư. Quá trình đầu tư bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Tiền nào cũng là tiền. Tôi có cơ hội gặp các tỷ phủ Việt Nam, thì thấy rằng họ là những người chi tiêu rất đúng mực, tiết kiệm. Những người đó không có một đồng tiền nào gọi là lẻ. Bởi họ đầu tư tất cả những đồng tiền đấy.

- Nếu bạn chưa có những cái khái niệm về đầu tư và kinh doanh, liên quan đến tiền tệ thì tốt nhất nên đem tiền gửi ngân hàng vì lãi suất kép sẽ rất tốt. Hoặc một lĩnh vực nữa là có thể mua vàng vì vàng không mất giá và có giá trị lưu trữ lâu dài.

- Thực ra, mỗi một cái đầu tư đều có những rủi ro nhất định, vàng có lúc lên lúc xuống và không ai có thể dự đoán được. Nếu dự đoán được thì mọi người đã giàu to. Tất cả các phân tích mỗi năm một khác bởi những yếu tố xung quanh, còn nếu muốn yên tâm 100% thì mình gửi ngân hàng thôi.

- Những thứ càng ngày ít đi thì giá thành sẽ tăng lên.

- Mình thấy tất cả những người thành công đều là những người tiết kiệm, rất rất tiết kiệm.

- Là một người làm công nghệ tôi có những hoài nghi của tôi. Và tôi chỉ đầu tư vào những thứ gì tôi hiểu được, sờ được và tin được. Tôi không đầu tư vào tiền số.

- Phong cách của tôi giống Warren Buffett. Đầu tư vào những cái gì mình cảm thấy cần thiết cho cuộc sống con người. Đầu tư vào những cái gì mình cảm thấy có niềm tin và dùng thử được sản phẩm họ.

Tự do tài chính #5: "Đầu tư tức là gì, là bỏ tiền mua một thứ gì đó tăng giá chứ không phải mất giá - khấu hao"

‘’Tự do tài chính số thứ 5: Vạn kiểu chết đầu tư" là những chia sẻ về những câu chuyện, những cạm bẫy trên tấm bản đồ đầu tư và những bài học xương máu của một Guru lớn trên thị trường với nhiều năm kinh nghiệm - ông Johan Nyvene, Chủ tịch Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC). Bên cạnh đó, vị Guru với gần 2 thập kỷ dẫn dắt HSC trở thành một đơn vị uy tín hàng đầu trên thị trường cũng đã mở túi khôn và chia sẻ những triết lý trong đầu tư của mình với khán giả:

- Không phải ai cũng đau tim như nhau. Nếu những người có bệnh nền, cơ thể không khỏe thì đau tim nhẹ thôi cũng rất nguy hiểm rồi. Mà phải làm sao để có một cơ thể khỏe mạnh thì mọi người đều biết rồi.



- Nếu ai vẫn đang đứng ngoài thì hãy tìm hiểu xem "cuộc chơi" tài chính bao gồm những điều gì, cụ thể theo tôi nó giống như việc ăn, ngủ và tập thể dục; tùy từng người sẽ có chế độ sinh hoạt khác nhau.

- Đầu tư tức là gì, là bỏ tiền mua một thứ gì đó tăng giá chứ không phải mất giá - khấu hao.

- Thị trường chứng khoán luôn có những giây phút khiến cho mọi người đau tim.

- Tôi sẽ không bao giờ ăn chơi trác táng vô độ, ăn chơi trác táng có độ thì có thể chấp nhận được...Ngoài sự kiểm soát ra thì còn có chừng mực. Chừng mực trong đầu tư dài hạn, có chừng mực trong đầu tư trung hạn và có chừng mực trong đầu tư ngắn hạn



- Chính vì từ nay đến Tết không còn bao nhiêu thời gian. Do đó, khi nào thị trường giảm điểm liên tục thì nhảy vào thật nhanh. Sau đó, thấy thị trường tăng tiến thì ra thật nhanh. Như vậy mới kịp mang tiền về nhà.



- Ngay cả những startup phát huy theo truyền thống "đốt tiền", càng đốt càng nhiều tiền, càng có thể phát triển được thì trong tất cả những ông đốt tiền đó chỉ có một ông giành được chiến thắng, những người khác chỉ có thể là đốt tiền mà thôi. Còn những bạn dựa trên nguyên tắc CHỪNG MỰC, phát triển khá bền vững, mặc dù là yếu tố sáng tạo thì không thể xem nhẹ, thì tôi nghĩ những bạn đấy sẽ có cơ hội nhiều hơn.

Host Ngọc Trinh và "rổ" quotes cực chất

Không chỉ riêng những khách mời khủng của chương trình, với kinh nghiệm hoạt động trong giới tài chính và phụ trách các chương trình tài chính của nhà đài, Host Ngọc Trinh cũng cho "ra đời" những phát ngôn thú vị, giá trị không kém bất kì Guru nào.

Hãy cùng điểm lại "rổ quotes" cực uy tín của BTV xinh đẹp này qua 5 số phát sóng của Moneytalk vừa qua:



- Khi chúng ta đã đầu tư, bên cạnh lãi thì phải chấp nhận lỗ.

- Nhiều khi tôi nghĩ lỗ hay lãi đều quan trọng trong đầu tư. Nhưng lỗ có cái tốt, là cơ hội để bạn nhìn thấy lỗ hổng trong chiến lược đầu tư của mình. Còn lãi cũng có thể trở thành thứ khiến bạn ‘ảo tưởng sức mạnh’ về bản thân. Nhiều khi chúng ta đâu chiến thắng vì tài giỏi, mà chẳng qua vì đã may mắn đi ngang qua mùa hoa đẹp nhất. Chắc gì bông hoa ấy thực sự là của bạn.

Ảnh:Moneytalk

- Nếu đặt địa vị của mình ở nhà đầu tư thì bạn sẽ biết được những sản phẩm trong tay tăng vì cái gì, giảm vì nguyên nhân nào. Còn nếu đặt bản thân ở địa vị một người đánh bạc, đợi giá trị tăng giảm theo tâm linh hoặc may mắn, thì bạn cũng phải xác định tâm lý sẽ chịu mất mát y như trên chiếu bạc.

- Lòng tham là bản năng và chỉ xấu khi mọi thứ vượt quá giới hạn nào đó. Cái gì quá cũng đều trở nên không tốt, đó là sự thật.

- Thứ gì càng dài thì càng có giá trị. Ngược lại, cái gì càng ngắn thì càng giảm giá trị. Đây là bí kíp đúng với cả đầu tư, tiền bạc hay cảm xúc.

- Dòng tiền như dòng máu. Bản chất tài chính là cách có thể quan sát dòng tiền lưu chuyển thế nào. Nếu tài chính không quan trọng thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng.

- Nếu cần tìm một ai đó khiến cho bạn giàu lên thì hãy nhìn vào gương.

- Thông tin nhiều khi cũng giống như thức ăn, mình ăn vào người và mình sẽ đưa ra quyết định. Cái quan trọng là quyết định đó nó toxic hay healthy.

- Sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định bạn có thể trụ lại ở thị trường này hay không, có được lợi ích hay chỉ có thể để lại một ‘nấm mồ’ hay không!

- Thị trường chứng khoán là nơi làm giàu chậm và cũng là nơi mất tiền nhanh. Nhà đầu tư muốn tồn tại thì phải chấp nhận thị trường chứng khoán sẽ là nơi kiếm tiền chậm nhưng bền vững và ổn định và hãy luôn nhớ rằng để tránh vạn kiểu khó đầu tư thì hãy chọn vạn cách để học trước rồi mới làm giàu sau trên thị trường.

- Đầu tư chứng khoán luôn có những cạm bẫy kinh điển mà không ai có thể ngờ tới: Ví dụ bạn quá tự tin, cũng có thể chết, bạn đầu tư theo tâm lý đám đông, cũng có thể không thể sống sót. Thậm chí ngay cả khi lướt sóng quá nhiều hoặc đòn bẩy tài chính cũng sẽ khiến cho bạn bị nhấn chìm.

Không hổ danh là Host của Tự do tài chính - MoneyTalk, nói câu nào, "chuẩn và chất" câu đấy!

