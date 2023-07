Đồng USD sụt giảm mang lại lợi ích cho các tài sản rủi ro trên toàn cầu

Đồng USD đã giảm gần 13% từ mức cao nhất trong hai thập kỷ đạt được năm ngoái và hiện đứng ở mức thấp nhất trong 15 tháng. Đồng bạc xanh nhanh gia tăng tốc độ suy giảm sau khi Mỹ báo cáo dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Bởi vì đồng USD là trụ cột của hệ thống tài chính toàn cầu, nhiều loại tài sản sẽ được hưởng lợi nếu USD tiếp tục giảm giá.

Đầu tiên, sự suy yếu của đồng USD có thể là một lợi ích đối với một số công ty Mỹ, vì đồng tiền yếu hơn làm cho hàng xuất khẩu trở nên cạnh tranh hơn ở nước ngoài và giúp các công ty đa quốc gia chuyển đổi lợi nhuận ở nước ngoài trở lại USD rẻ hơn.

Tiếp theo, lĩnh vực công nghệ của Mỹ, bao gồm một số công ty tăng trưởng lớn, đã bứt tốc vị trí dẫn đầu thị trường trong năm nay, cùng nhau tạo ra hơn 50% doanh thu ở nước ngoài, một phân tích về các công ty trong danh sách Russell 1000 của Bespoke Investment Group cho thấy.

Thứ ba, nguyên liệu thô, được định giá bằng USD, trở nên có giá hợp lý hơn đối với người mua nước ngoài khi đồng USD giảm giá. Chỉ số giá àng hóa S&P/Goldman Sachs tăng 4,6% trong tháng này, là tốc độ tăng hợp lý nhất kể từ tháng 10/2022.

Và cuối cùng, các thị trường mới nổi cũng được hưởng lợi, bởi vì đồng tiền của Mỹ giảm giá khiến cho các khoản nợ bằng USD trở nên dễ thanh toán hơn. Chỉ số tiền tệ của thị trường mới nổi quốc tế ( MSCI International Emerging Market Currency Inde) tăng 2,4% trong năm nay.

Alvise Marino, chiến lược gia ngoại hối của Credit Suisse, cho biết: “Đối với thị trường, đồng USD yếu hơn và động lực cơ bản của nó, lạm phát yếu hơn, là một sự cân bằng cho mọi thứ, đặc biệt là đối với các tài sản bên ngoài nước Mỹ”.

USD giảm nhiều khỏi mức cao kỷ lục là tin tốt cho các tài sản rủi ro cao trên toàn thế giới.

Sự sụt giảm của đồng bạc xanh xảy ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong những ngày gần đây, làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD trong khi thúc đẩy nhiều loại tiền tệ khác, từ đồng yên Nhật đến đồng peso của Mexico.

Karl Schamotta, giám đốc chiến lược thị trường của Corpay, cho biết: “Âm thanh mà bạn nghe thấy là sự phá vỡ các mức kỹ thuật trên thị trường ngoại hối”. "Đồng USD đang lao dốc về mức phổ biến trước khi Fed bắt đầu tăng lãi suất và chúng tôi đang chứng kiến ​​các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro trên toàn cầu bắt đầu trở về vị trí cần thiết."

Đồng USD tiếp tục giảm có thể giúp tăng lợi nhuận cho các chiến lược ngoại hối, chẳng hạn như giao dịch thực hiện bằng USD, liên quan đến việc bán USD để mua một loại tiền tệ có lợi suất cao hơn, cho phép nhà đầu tư bỏ túi phần chênh lệch.

Sự sụt giảm của đồng USD đã khiến chiến lược này trở thành một chiến lược có lãi trong năm nay: Một nhà đầu tư bán USD và mua đồng peso Colombia sẽ thu về 25% từ đầu năm đến nay, trong khi mua đồng zloty của Ba Lan mang lại 13%, dữ liệu từ Corpay cho thấy.

Paresh Upadhyaya, giám đốc chiến lược tiền tệ và thu nhập cố định của Amundi US, dự đoán USD sẽ còn giảm tiếp đồng thời đặt cược vào sự tăng giá của đồng tenge Kazakhstan, đồng peso của Uruguay và đồng rupee của Ấn Độ.

Upadhyaya cho biết: “Khi bạn nhìn vào những gì đang diễn ra hiện tại, triển vọng của đồng USD vẫn khá ảm đạm”.

Mức thu nhập từ giao dịch chênh lệch lãi suất đối với một số tiền tệ.

Trong thế giới của chính sách tiền tệ, sự suy giảm của đồng USD có thể là một sự giải thoát cho một số quốc gia, vì nó loại bỏ sự cấp bách đối với họ trong việc hành động để hỗ trợ đồng tiền đang giảm giá của họ.

Trong số đó có Nhật Bản. Đồng bạc xanh đã giảm 3% so với đồng yên trong tuần vừa qua, mức giảm hàng tuần lớn nhất so với đồng tiền Nhật Bản kể từ tháng Giêng. Đồng Yên yếu đã trở thành vấn đề đối với nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu của Nhật Bản và làm dấy lên kỳ vọng Nhật Bản sẽ lại can thiệp vào các thị trường để hỗ trợ đồng tiền của mình sau lần đầu tiên kể từ năm 1998 vào năm ngoái.

Các thương nhân cũng đã theo dõi hành động mà ngân hàng trung ương của Thụy Điển có thể làm do đồng krona Thụy Điển yếu đi. Nhưng tuần qua, đồng USD đã giảm gần 6% so với đồng krona và thiết lập tuần giảm giá lớn nhất kể từ tháng 11.

Chiến lược gia tiền tệ Kenneth Broux của Societe Generale cho biết, đồng yên tiếp tục mạnh lên có thể khiến các nhà đầu tư nới lỏng các vị thế giảm giá lớn đã hình thành so với đồng tiền này trong những tháng gần đây, đẩy nó lên cao hơn.

Tất nhiên, việc USD giảm giá cũng có những rủi ro riêng. Một là khả năng phục hồi lạm phát của Mỹ, điều này có thể khiến Fed kiên định với chính sách thắt chặt tiền tệ và làm thay đổi xu hướng của USD.

Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường so với các quốc gia khác và ít người tin rằng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, điều này có khả năng hạn chế sự sụt giảm trong ngắn hạn của đồng USD.

Tuy nhiên, Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối của Monex USA, tin rằng Fed sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất trước hầu hết các ngân hàng trung ương khác, và điều đó sẽ làm giảm đà tăng trưởng dài hạn của đồng USD.

Mặc dù đồng USD có thể sẽ hồi phục một chút sau khi giảm mạnh gần đây, nhưng "trong sáu tháng tới, có khả năng đồng USD sẽ còn yếu hơn so với hiện nay", bà Helen Given nói.

Tham khảo: Refinitiv