Dòng “vàng đen” đổ bộ một “đầu não” cực quan trọng của Việt Nam

Thông tin từ Tổng Công ty Hóa Lọc dầu Việt Nam (BRS), trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đón 2 chuyến tàu dầu thô với tổng khối lượng khoảng 1,25 triệu thùng.

Cụ thể, từ ngày 31/8 đến 1/9, tàu PVT Hera cập Phao rót dầu không bến (SPM) nằm cách NMLD Dung Quất khoảng 3km để chuyển 3 lô dầu thô gồm RD-897, DQR07/8-2026 và CS-300 (Rạng Đông, Bạch Hổ, Chim Sáo) với tổng khối lượng khoảng 680.000 thùng.

Từ ngày 2/9 - 3/9, tàu PVT Mercury vận chuyển 2 lô dầu thô gồm DQR08/8-2026 và SD-1290 (Bạch Hổ và Sư Tử Đen) với khối lượng khoảng 570.000 thùng đến NMLD Dung Quất.

Như vậy, tổng lượng dầu thô tiếp nhận từ hai chuyến tàu trong dịp Quốc khánh 2/9 đạt khoảng 1,25 triệu thùng (gần 200.000 m3). NMLD Dung Quất hiện có khả năng tồn chứa khoảng 585.000 m3 dầu thô.

Từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã thử nghiệm thành công thêm 3 loại dầu thô mới, nâng tổng số loại dầu thô có thể chế biến tại nhà máy lên 40 loại, gồm 12 loại dầu trong nước và 28 loại dầu nhập khẩu. Đặc biệt, trong tháng 6/2026, nhà máy đã làm chủ công nghệ, chế biến thành công dầu thô Erha (Nigeria) ở tỷ lệ phối trộn tối đa khoảng 45% thể tích và condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt ở tỷ lệ tối đa 12% thể tích.

Với nguồn nguyên liệu được bảo đảm đầy đủ, nhà máy có điều kiện duy trì hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, không để gián đoạn chuỗi cung ứng, qua đó tiếp tục góp phần bảo đảm nguồn xăng dầu phục vụ thị trường trong dịp lễ và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

NMLD Dung Quất

NMLD Dung Quất thuộc quản lý của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM.

NMLD Dung Quất có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD. Đây là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Xét về quy mô, đây là NMLD lớn thứ 2 của cả nước. Công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo chia sẻ của ông Lê Hải Tuấn - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất, Trong 7 tháng năm 2026, NMLD Dung Quất duy trì vận hành an toàn, ổn định và liên tục, với công suất quy đổi bình quân khoảng 124%.

Sản lượng sản xuất đạt khoảng 4,76 triệu tấn sản phẩm, tương đương 106% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 4,74 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất ước đạt 120.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.900 tỷ đồng. BSR dự kiến đóng góp khoảng 7.200 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, đến nay, BSR cũng đạt hơn 57,8 triệu giờ công an toàn.

NMLD Dung Quất đang được tiến hành nâng cấp, mở rộng.

NMLD Dung Quất đang được tiến hành nâng cấp, mở rộng. Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng từ ngày 02/12/2025. Tổng mức đầu tư dự án 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD). Dự án mở rộng quy mô quỹ đất sử dụng lên 51,67 ha hoàn toàn nằm trong khuôn viên nhà máy hiện hữu.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng/ngày lên mức 171.000 thùng/ngày (tăng thêm 23.000 thùng/ngày), tăng tỷ lệ chế biến các loại dầu thô nội địa và quốc tế linh hoạt hơn.

Đặc biệt, dự án mang sứ mệnh chuyển đổi chất lượng sản phẩm đầu ra, bảo đảm toàn bộ các mặt hàng xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực (Jet-A1) đều đạt tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt Euro V, đáp ứng lộ trình bảo vệ môi trường của Chính phủ và nâng cao tính tự chủ năng lượng của quốc gia.