Dòng vốn miền Bắc dịch chuyển, bất động sản khu Nam TP.HCM vào tầm ngắm

Dòng vốn phía Bắc "Nam tiến", bám sát trục hạ tầng chiến lược

Sự dịch chuyển của dòng vốn phía Bắc hiện nay mang tính chiến lược và chọn lọc hơn, bám chặt theo các đại dự án hạ tầng. Khi trục Vành đai 3 sắp thông tuyến thì Vành đai 4 đang đẩy mạnh triển khai. Đặc biệt là tuyến Metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) đã được Sovico Group hoàn tất phương án triển khai hướng tuyến, vị trí công trình và có tờ trình gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM. Các nhà đầu tư phía Bắc nhận định đây là thời điểm đón đầu sóng tăng trưởng mạnh mẽ tại khu Nam TP.HCM thời gian tới.

Từ năm 2025, nhà đầu tư miền Bắc đã góp phần "làm nóng" thị trường phía Nam khi lượng giao dịch tăng bứt tốc, riêng nửa đầu năm đã tăng gấp đôi cùng kỳ, đến cuối năm tiệm cận giai đoạn sôi động 2016 - 2020. Dòng tiền này đổ dồn vào các khu vực bám hạ tầng, đặc biệt là dự án quanh trục metro, vành đai - những "vùng trũng giá" đang chờ kích hoạt.

Ở góc nhìn nhà đầu tư, xu hướng này phản ánh rõ sự dịch chuyển theo chu kỳ. Anh Minh Trần (Hà Nội) cho biết: "Giá đất quanh Vành đai 3, 4 tại Hà Nội liên tục thiết lập đỉnh mới, trong khi khu Nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn đầu tăng trưởng nhờ hạ tầng tăng tốc mạnh mẽ, phù hợp để đón đầu dài hạn..." Cùng quan điểm, anh Đức Nguyễn - một doanh nhân Hà Nội cho biết đang rốt ráo tìm kiếm cơ hội tại Long An (cũ), nơi mặt bằng giá còn "mềm" nhưng được thúc đẩy trực tiếp bởi các trục kết nối liên vùng.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu & Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), đến Quý III/2025, nhà đầu tư miền Bắc chiếm khoảng 30% giao dịch tại khu vực phía Nam. Chuyên gia Savills TP.HCM cũng ghi nhận dòng tiền miền Bắc dịch chuyển vào Bình Dương (cũ), Long An (cũ), Đồng Nai, những điểm nóng có tỷ trọng giao dịch 10 - 20%, nổi bật với các dự án thấp tầng quy mô lớn.

Động lực then chốt của làn sóng này đến từ loạt "siêu dự án" chiến lược khu Nam TP.HCM đang được triển khai quyết liệt như: Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 4, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ. Nếu hệ thống vành đai tạo lực kéo liên vùng và thúc đẩy đô thị hóa theo mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng), thì Metro và cầu Cần Giờ chính là "cú hích" mở rộng không gian phát triển. Khi hạ tầng tăng tốc về đích, mặt bằng giá bất động sản khu Nam được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm nóng nửa cuối năm 2026.

Vành đai dẫn sóng, bất động sản khu Nam TP.HCM bật tăng mạnh

Theo DKRA Consulting, các tuyến vành đai đã chứng minh sức bật vượt trội của hạ tầng đối với bất động sản. Điển hình, Vành đai 2 TP.HCM ghi nhận giá đất tăng gần 24 lần sau khi triển khai, khu vực quanh Vành đai 3 tăng khoảng 330%, Vành đai 4 có thể đạt tới 387%, những con số cho thấy biên độ tăng giá ấn tượng khi hạ tầng dần hoàn thiện.

Hiep Phuoc Premia sở hữu vị trí ngay tâm điểm cực tăng trưởng đô thị - logistics - cảng biển - sân bay - metro, đón trọn làn sóng đầu tư theo trục hạ tầng chiến lược.

Theo "công thức" tăng giá bám theo hạ tầng, giới đầu tư kỳ vọng các dự án dọc Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM sẽ tiếp tục gia tăng giá trị trong thời gian tới.

Thực tế, khu Nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn "bùng nổ dự án" khi hàng loạt đại đô thị quy mô lớn đồng loạt "đổ bộ" dọc trục Hiệp Phước - Long An (cũ). Nổi bật có Vinhomes Phước Vĩnh Tây (Vingroup), T&T City Millennia (T&T Group), cùng các dự án quy mô như: KĐT Phước Lại, KĐT Long Hựu Đông, Waterpoint (Nam Long), KĐT cảng Hiệp Phước (IPC),… Sự hội tụ của các tập đoàn lớn nhanh chóng định hình một "siêu trục" đô thị - logistics - cảng biển - sân bay - metro - KCN, "khuấy động" toàn bộ thị trường khu Nam.

Hiep Phuoc Premia có quy mô 80ha, cung cấp ra thị trường 4.000 sản phẩm với tổng doanh thu dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng.

Trong bức tranh đó, Hiep Phuoc Premia nổi bật tại "tọa độ chiến lược" Hiệp Phước - Nhà Bè - Long An (cũ), liền kề Depot Hiệp Phước Metro số 4, trục Nguyễn Văn Tạo và liên kết trực tiếp Vành đai 3-4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cảng Hiệp Phước, sân bay Quốc tế Long Thành,... Khi mặt bằng giá khu lõi liên tục thiết lập đỉnh mới, dự án nổi lên như một "vùng trũng" giá trị, hút mạnh dòng tiền dịch chuyển và sẵn sàng bứt tốc trong thời gian tới.

Hiep Phuoc Premia được định vị là đô thị sinh thái siêu sông Nam Sài Gòn quy mô 80ha, sở hữu pháp lý hoàn chỉnh (sổ đỏ lâu dài). Dự án do Hai Thành làm đơn vị phát triển, DKRA Realty là Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án, mức giá từ 1,79 tỷ đồng/nền, đi kèm chính sách thanh toán giãn 30 tháng, ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 9% trong 12 tháng, ân hạn gốc đến 36 tháng, chiết khấu đến 9%,... trở thành lựa chọn đáng chú ý cho nhà đầu tư theo chiến lược tích sản dài hạn.