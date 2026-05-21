Ngân hàng 'bật đèn xanh' cho vay mua nhà ở thực

Nhiều gói tín dụng ưu đãi hướng vào người mua nhà ở thực

Hàng loạt ngân hàng gần đây liên tục tung ra các gói tín dụng ưu đãi nhằm hút khách vay mua nhà, kéo dài thời hạn vay và gia tăng chính sách ân hạn nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua.

PVcomBank triển khai gói vay ưu đãi dành cho gia đình trẻ với lãi suất từ 5,99%/năm và thời hạn vay lên tới 35 năm. MB đưa ra gói vay mua bất động sản cho nhóm khách hàng cao cấp với hạn mức tới 200 tỷ đồng cùng lãi suất từ 9,5%/năm.

Riêng với các dự án của Vinhomes, MB triển khai chương trình cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi 10%/năm cho kỳ hạn cố định 18-24 tháng, mức 10,5%/năm với kỳ hạn 30 tháng, đồng thời cho phép ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng.

Nhiều ngân hàng hướng gói vay tín dụng vào người ở thực (ảnh: Lộc Liên).

Trong khi đó, BVBank áp dụng lãi suất từ 10%/năm cho gói tín dụng quy mô 4.800 tỷ đồng. KienlongBank và HDBank cũng lần lượt triển khai các gói vay với lãi suất dao động từ 9,1 - 10,9%/năm tùy thời gian cố định và từng nhóm khách hàng.

Các gói vay ưu đãi trên của các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay không phải là mức lãi suất thấp nhất. Trước đó, lãi vay mua nhà ưu đãi chỉ khoảng 5-7%/năm nhưng thời gian áp dụng chỉ từ 3-6 tháng. Tuy nhiên, việc các ngân hàng đa dạng thời gian ưu đãi, kéo dài thời hạn vay và nới điều kiện tiếp cận vốn hiện nay được xem là giải pháp giúp người mua nhà giảm áp lực tài chính ban đầu.

Đại diện một ngân hàng cho biết, tăng trưởng tín dụng cá nhân mua nhà thời gian qua khá tích cực nhờ nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM vẫn ở mức cao. Phần lớn khách hàng vay vốn hiện nay là người mua để ở hoặc tích lũy tài sản dài hạn, thay vì đầu cơ ngắn hạn như các chu kỳ trước.

Tín dụng phát huy hiệu quả khi tăng nguồn cung nhà ở phù hợp

Tại một hội thảo về bất động sản mới đây, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế cho rằng, khi tín dụng ngân hàng đang dần hướng mạnh vào nhu cầu mua nhà ở thực, thị trường bất động sản cũng sẽ bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn. Tuy nhiên, để dòng vốn phát huy hiệu quả, cần đồng thời giải bài toán nguồn cung , pháp lý và giá nhà nhằm tạo ra những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Theo đó, ông Lực đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tăng nguồn cung và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn.

Theo ông Lực, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tập trung sửa đổi và đồng bộ các quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để tăng nguồn cung và nâng cao hiệu quả điều tiết thị trường. Đồng thời, cần sớm đưa Quỹ nhà ở quốc gia và các quỹ đầu tư tín thác vào vận hành nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính cho lĩnh vực bất động sản.

Một trong những vấn đề lớn hiện nay, theo ông Lực, là mặt bằng giá nhà đất vẫn neo ở mức cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Do đó, cùng với việc điều hành tín dụng hợp lý, cần có các giải pháp kiểm soát giá bất động sản hiệu quả hơn. Ông dự báo tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026 có thể đạt khoảng 15% nếu thị trường tiếp tục hồi phục theo hướng ổn định.

Đáng chú ý, chuyên gia này đề xuất cần tập trung phát triển các dự án căn hộ có diện tích khoảng 70 - 100m2 với mức giá dao động từ 3 - 7 tỷ đồng/căn, tùy từng địa phương. Đây được xem là phân khúc phù hợp với nhóm người có thu nhập từ 20 - 40 triệu đồng/tháng, vốn đang chiếm tỷ trọng lớn tại các đô thị.

Tuy nhiên, để phát triển được phân khúc nhà ở này, theo ông Lực, điều quan trọng nhất vẫn là tháo gỡ nút thắt pháp lý cho doanh nghiệp. Hiện nay, quá trình triển khai dự án vẫn kéo dài do nhiều thủ tục chồng chéo, khiến doanh nghiệp mất thêm thời gian và chi phí, từ đó làm tăng giá thành sản phẩm.

“Muốn tăng nguồn cung và kéo giảm giá nhà thì trước hết phải cải thiện quy trình cấp phép, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian triển khai dự án”, ông Lực nhấn mạnh.