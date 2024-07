Đồng yên bật tăng mạnh nhất trong 2 năm rưỡi: Nhật Bản đã can thiệp?

Hôm thứ Năm, đồng yên Nhật Bản tăng mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ cuối năm 2022, đat mốc 157,4 yên đổi 1 USD.

Như vậy, đồng đô la Mỹ giảm tới 2,7% so với đồng yên trong ngày, đánh dấu mức giảm tính theo ngày lớn nhất kể từ cuối năm 2022.

Các nhà giao dịch cho rằng diễn biến đồng yên tăng có thể là kết quả của việc bán tháo đồng đô la sau khi báo cáo lạm phát Mỹ được công bố vào thứ Năm, thay vì là do can thiệp của chính quyền Nhật Bản. Theo đó, CPI lõi tháng 6 tại Mỹ giảm 0,1% so với tháng 5, xuống khoảng 3% và gần như thấp nhất trong hơn 3 năm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2020, lạm phát tại Mỹ ghi nhận đà giảm.

Tuy nhiên, quy mô và tốc độ của diễn biến này giống với lúc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng yên hồi cuối tháng 4.

Một số nhà phân tích tiền tệ nói với Reuters rằng diễn biến này có nhiều khả năng xuất phát từ hoạt động liên quan đến quyền chọn sau báo cáo CPI Mỹ hơn là do sự can thiệp.

Kenneth Broux, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu FX và đánh giá doanh nghiệp của Societe Generale, nhận định: “Đây là một diễn biến đáng chú ý của đồng yên, nhưng tôi không nghĩ là do can thiệp”. Ông Broux cho rằng nguyên nhân là do dữ liệu CPI Mỹ yếu hơn.

Các nhà đầu tư đã liên tục bán đồng yên trong nhiều tháng do lãi suất ở Nhật Bản thấp hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác. Dữ liệu lạm phát yếu có làm tăng cơ hội Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Điều này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất của Mỹ và Nhật Bản.

Vào cuối tháng 5, Nhật Bản đã xác nhận chi 62 tỷ USD can thiệp hỗ trợ đồng yên – lần đầu tiên kể kể từ năm 2022, trong khoảng thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 29/5.

Theo Reuters, Nikkei