Đồng yên Nhật lập tức bật tăng mạnh lên mức cao nhất trong 1 tuần sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

Đồng yên Nhật tăng mạnh lên 154,74 đổi 1 USD sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng Tư của Mỹ được công bố vào thứ Tư.

Trước đó, đồng yên giao dịch quanh mức 156/USD kể cả sau khi chính phủ Nhật Bản được cho là đã can thiệp để củng cố đồng yên vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Đợt tăng hôm thứ đánh dấu mức cao nhất của đồng yên kể từ hôm 8/5.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 4 đã tăng 3,4% so với một năm trước đó, đúng với kỳ vọng của các nhà kinh tế do Reuters thăm dò và thấp hơn so với mức tăng 3,5% của tháng 3.

Chênh lệch tỷ giá lớn giữa Mỹ và Nhật Bản hiện vào khoảng 5%, nguyên nhân chính khiến đồng yên lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Đồng yên yếu đã mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản nhưng lại gây tổn hại cho người tiêu dùng với chi phí sinh hoạt và giá nhập khẩu cao hơn.

Yasunari Ueno, nhà kinh tế thị trường trưởng tại Mizuho Securities, cho biết trong một báo cáo hôm thứ Ba rằng ông kỳ vọng chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản trong quý 1/2024 sẽ giảm trong quý thứ tư liên tiếp. Dự báo này dựa trên sụt giảm thu nhập khả dụng của các hộ gia đình Nhật Bản.

Ueno cho biết: “Chúng tôi lo ngại rằng chi tiêu của người tiêu dùng trong quý 2 cũng có thể giảm so với quý trước trừ khi khi tâm lý thị trường cải thiện vào tháng 6”. Vào tháng 6, người tiêu dùng dự kiến sẽ bắt đầu được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế và tăng lương.

Đồng tình với Ueno, các nhà kinh tế Masamichi Adachi và Go Kurihara của UBS Securities bày tỏ lo ngại về tác động của chi phí sinh hoạt tăng cao do đồng yên mất giá. Nếu chi tiêu không tăng trong năm nay, tốc độ tăng lương trong năm tới có thể chậm lại, làm chệch chu kỳ tích cực giữa tiền lương và giá cả.

Theo Nikkei Asia