Đồng Yen tiếp tục mất giá

Đồng Yen đã giảm xuống mức thấp mới so với đồng Euro, đồng Bảng Anh và các đồng tiền khác trong tuần này, đồng thời hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp so với đồng USD khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược lãi suất ở Nhật Bản sẽ ở mức gần 0.

Đồng Yen đang là đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong số các đồng tiền của các nước Nhóm G10 gồm Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Anh và Mỹ với mức giảm 6,4% so với đồng USD từ đầu năm tới nay. Ngược lại, đồng bạc xanh đang có hiệu suất tốt nhất nhóm này.

Tính đến thời điểm hiện tại trong tuần, đồng Yen giảm 0,6% so với đồng Euro xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 163,45 Yen đổi 1 Euro. Đồng Yen giảm cùng mức so với đồng bảng Anh và chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2015 là 190,83 Yen đổi 1 bảng, đồng thời rơi xuống mức thấp nhất trong 9 năm so với đồng AUD và NZD.

Những biến động của đồng Yen so với đồng USD khiêm tốn hơn do nguy cơ trượt giá của đồng Yen có thể thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường. Những ngày gần đây, các quan chức lại nhắc nhở giới giao dịch rằng họ sẵn sàng đưa ra hành động nếu cần thiết. Đồng USD chỉ tăng 0,1% so với đồng Yen và được giao dịch ở mức 150,41 Yen/USD trong tuần này.