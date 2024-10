Dongfeng X7 Yuchai 2024: Mạnh mẽ - Tiết kiệm - Hiệu quả hơn

Sự kiện ra mắt Dongfeng X7 Yuchai - bước ngoặt lớn của ngành vận tải Việt Nam



Buổi lễ ra mắt xe diễn ra hoành tráng, chuyên nghiệp đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khách hàng và giới chuyên môn. Với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ và những tính năng ưu việt, Dongfeng X7 Yuchai hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều đột phá trên thị trường xe đầu kéo Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện của An Sương Group là ông Nguyễn Văn Ảnh - Tổng giám đốc công ty đã có phần phát biểu khẳng định rõ sứ mệnh và triết lý hoạt động của tập đoàn: "Bán hàng Chuyên Tâm, cung cấp những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tận tâm nhất để giúp khách hàng tối ưu chi phí, mang đến sự Yên tâm và An toàn trên mọi hành trình. Dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi tạo nên sự khác biệt với gói dịch vụ Xe Chạy - Hàng Nghỉ. Có nghĩa là khi xe lưu xưởng sửa chữa hay bảo hành trong hệ thống bán hàng trên toàn quốc của chúng tôi, khách hàng sẽ được Thuê xe đầu kéo 0 Đồng đảm bảo không bị gián đoạn công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, An Sương Group còn triển khai gói cứu hộ hoàn toàn miễn phí 24/7 trên toàn quốc đối với khách hàng sử dụng dòng sản phẩm Dongfeng X7.

Qua phần phát biểu, Dongfeng An Sương còn khẳng định vị thế là nhà phân phối dòng xe đầu kéo Dongfeng X7 Yuchai tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng những giải pháp vận tải toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Ảnh - Tổng giám đốc công ty phát biểu tại sự kiện

Khám phá những sự đột phá mới mẻ, hiện đại ở dòng xe đầu kéo Dongfeng X7



Dongfeng X7 là dòng xe đầu kéo thế hệ mới "Mạnh mẽ hơn - Tiết kiệm hơn - Hiệu quả hơn", góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải ở Việt Nam.

Xe đầu kéo Dongfeng X7 có thiết kế ấn tượng với ngôn ngữ X-Streamline mang đậm dấu ấn tương lai. Mặt ca lăng khác biệt với hốc hút gió liền khối, các khe hút gió phân tầng bắt mắt thường thấy ở những dòng xe sang. Logo của Dongfeng phát sáng, ẩn dụ cho hình ảnh mặt trời mọc từ phương Đông, ý nghĩa tượng trưng cho sự đổi mới và sự quyết tâm vươn lên của thương hiệu. Cụm đèn pha hình "cánh chim bay" và thanh crom tạo hình chữ X mở rộng về hai bên vừa tạo nên tính nhận diện thương hiệu vừa tăng tính thẩm mỹ.

Thiết kế cabin đầu kéo Dongfeng X7 có nhiều sự mới mẻ.

Nội thất trên Dongfeng X7 có nhiều đột phá mới mẻ với những công nghệ tiên tiến nhất, tạo nên trải nghiệm lái xe hoàn hảo cho tài xế. Những trang bị hiện đại, tính năng điều khiển thông minh trên dòng xe này phải kể đến như: màn hình giải trí 10.1 inch, màn hình đo đồng hồ kỹ thuật 7 inch, điều khiển thông minh bằng giọng nói, camera góc quan sát 360. Ấn tượng nhất là hệ thống Road Trip quản lý hành trình thông minh, theo dõi chi tiết quá trình vận hành, hướng dẫn điều chỉnh lái xe tối ưu nhiên liệu. Ngoài ra, khả năng cách âm của Dongfeng X7 cũng được tối ưu, chỉ 57dB khi chạy không tải và 70dB khi chạy ở tốc độ cao.



Nội thất xe Dongfeng X7 có nhiều tính năng, công nghệ hiện đại.

Dongfeng X7 mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp nhờ công năng sử dụng cao và chi phí vận hành thấp. Dòng xe này được trang bị khối động cơ Yuchai (385HP và 420HP) - loại động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Momen xoắn cực đại vượt trội nhất phân khúc (2.200Nm tại vòng tua máy 900 - 1400 vòng/ phút) tạo ra sức kéo khỏe, tăng tốc nhanh, leo dốc tốt và tiết kiệm nhiên liệu.



Hộp số FAST 16 cấp có số lỡ. Trong một số điều kiện, ở một cấp số bất kỳ, động cơ dư công suất nhưng khi lên thêm số thì xe lại thiếu sức kéo, thao tác vào số lỡ sẽ giúp xe đảm bảo được sức kéo, càng đi đường trường thì càng tiết kiệm nhiên liệu.

Dongfeng X7 còn tối ưu chi phí vận hành bởi cabin có thiết kế chuẩn khí động học, giúp giảm lên đến 5% sức cản gió. Hệ thống truyền động có hiệu suất cao (tổn hao truyền động thấp), tiết kiệm 6 - 8% so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Đầu kéo Dongfeng X7 Yuchai tương tương thích với mọi loại romooc, mang lại hiệu quả sử dụng cao. Trọng lượng bản thân nhẹ hơn trên 600kg so với các dòng xe cùng phân khúc, mỗi năm tăng thêm khoảng 100 triệu lợi nhuận cho người dùng.

Xe đầu kéo Dongfeng X7 được bảo hành 200.000 km hoặc 36 tháng giúp doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng. Trạm bảo hành Dongfeng An Sương đã có mặt rộng khắp cả nước, mang đến sự thuận tiện và an tâm cho doanh nghiệp trong suốt quá trình sử dụng xe.

Dongfeng X7 có chi phí vận hành thấp, hiệu quả kinh tế cao.

Sự kiện ra mắt xe đầu kéo Dongfeng X7 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong thị ngành vận tải ở Việt Nam nói chung và thị trường xe đầu kéo nói riêng. Thông qua sự kiện, Dongfeng An Sương mong muốn trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp vận tải, mang đến những giá trị bền vững, những sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ tận tâm. Đây cũng chính là động lực An Sương Group sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai, tạo ra những giải pháp vận tải toàn diện nhất.



Với chi phí đầu tư thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Dongfeng X7 hứa hẹn sẽ dòng xe đầu kéo dẫn đầu xu thế trong thời gian tới. Ngay trong sự kiện, Dongfeng An Sương chính thức mở bán xe đầu kéo Dongfeng X7 Yuchai thế hệ mới trên toàn quốc với vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

An Sương Group - đơn vị phân phối xe đầu kéo Dongfeng X7 tại Việt Nam và chuyên cung cấp xe tải, xe tải van, xe chuyên dụng, xe khách, xe ben với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Để biết thêm giá bán, khuyến mãi, khách hàng có thể liên hệ qua:

Hotline: 0909 039 481 hoặc 18002017 (miễn phí)

Website: https://otoansuong.vn/

Địa chỉ: 2450 QL1A, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh