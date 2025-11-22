Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích 15 địa điểm, triệt phá đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt đất công, tịch thu vàng thỏi trị giá hơn 2 tỷ đồng cùng hơn 4 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 22 tỷ đồng cổ phiếu

22-11-2025 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa trong đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn lên tới hơn 58 tỷ đồng.

Đột kích 15 địa điểm, triệt phá đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt đất công, tịch thu vàng thỏi trị giá hơn 2 tỷ đồng cùng hơn 4 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 22 tỷ đồng cổ phiếu- Ảnh 1.

Ngày 19/11, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) tại Chennai đã đồng loạt khám xét 15 địa điểm tại Chennai, Kancheepuram và Chengalpattu. Kết quả phát hiện đường dây làm giả hồ sơ đất và gian lận tiền bồi thường quy mô lớn liên quan đến các dự án của Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia (NHAI) và Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Tamil Nadu (SIPCOT).

Đợt truy quét dẫn đến việc thu giữ 15,6 triệu rupee tiền mặt (4,6 tỷ VNĐ), vàng thỏi trị giá 7,4 triệu rupee (2,2 tỷ VNĐ), phong tỏa tài khoản ngân hàng 84 triệu rupee (25 tỷ VNĐ) và cổ phiếu trị giá 74 triệu rupee (22 tỷ VNĐ). Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa lên tới 181 triệu rupee (58,3 tỷ VNĐ).

Theo ED, vụ việc bắt đầu từ năm 1991 khi các quỹ đất lớn thuộc Tập đoàn VGP được chuyển giao cho chính quyền để làm đường và công viên. Cơ quan điều tra cho biết VGS Rajesh, một trong những đối tác của VGP, cùng cộng sự đã chiếm lại số đất công này bằng cách làm hồ sơ giả, sau đó bán cho tư nhân ngay trước khi khu đất được Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia thu hồi để làm đường cao tốc Bangalore–Chennai và Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Tamil Nadu thu hồi cho mục đích mở rộng công nghiệp.

Nhóm này bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận qua nhiều tầng: hủy các giấy tờ gốc đã đăng ký cho cơ quan công quyền; bán lại đất công này cho nhóm người mua “sân sau”; nâng khống giá trị đất trong hồ sơ đăng ký; và cuối cùng là nhận mức bồi thường cao bất thường từ NHAI và SIPCOT dựa trên các định giá bị thổi phồng.

Sau khi nhận tiền bồi thường, dòng tiền được chuyển qua mạng lưới tài khoản của người thân, cộng sự và các công ty “vỏ bọc” nhằm che giấu dấu vết. Nhiều khoản rút tiền mặt trị giá hàng tỷ đồng được thực hiện ngay sau khi dòng tiền được “xếp lớp”.

Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên các đơn tố giác của cảnh sát Sriperumbudur và Kancheepuram trong giai đoạn 2021–2022, liên quan đến hành vi làm giả, lừa đảo, cấu kết tội phạm và chiếm đoạt tiền bồi thường của nhà nước. Tòa án Tối cao Madras trước đó cũng cảnh báo về các hành vi gian lận đòi quyền sở hữu gây thiệt hại lớn cho ngân sách.

Tham khảo: Indian Express

Sở hữu 3 tỷ tấn ‘vàng đỏ’, nền kinh tế 15 triệu dân đặt cược vào dự án có giá trị gần bằng GDP đất nước, chọn Trung Quốc là nhà đầu tư chủ chốt

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

