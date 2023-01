Đột kích cơ sở sản xuất pháo lậu, thu giữ gần tạ pháo nổ

Ngày 6-1, Công an TP Hải Phòng cho biết tối 5-1, tại khu vực ngã tư thuộc thôn Vân Kỳ, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện, bắt quả tang Phạm Thanh Tuyền (18 tuổi) và Nguyễn Văn Khá (19 tuổi, cùng trú tại huyện Tiên Lãng) đang có hành vi bán pháo nổ trái phép cho Bùi Duy Khánh (32 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng).



Tại đây, lực lượng công an thu giữ 29 quả pháo nổ có trọng lượng khoảng 3kg và các tang vật liên quan khác.

Phạm Thanh Tuyền và Nguyễn Văn Khá khai nhận số pháo trên được bản thân cùng Nguyễn Trọng Thường (20 tuổi, trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) sản xuất tại nhà của ông Nguyễn Trọng Nhuần (47 tuổi, là bố đẻ của Thường) rồi mang đi bán.

Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố và chính quyền địa phương khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Trọng Thường và Nguyễn Trọng Nhuần tại xã Đông Hưng.

Kết quả khi đột kích vào kiểm tra, khám xét thì lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ được trên 80kg pháo thành phẩm và bán thành phẩm.

Vụ việc hiện đang được giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.