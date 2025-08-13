Đột kích kho hàng ở ngoại ô Trung Quốc, công an tịch thu 20.000 hộp bánh trung thu nhái nhãn hiệu lớn, triệt phá đường dây hàng giả 73 tỷ đồng

Phát hiện đường dây sản xuất bánh trung thu giả quy mô lớn

Tết Trung thu đến gần, nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu trên thị trường tăng mạnh, kéo theo nguy cơ vi phạm về an toàn thực phẩm. Công an quận Hải Châu (Quảng Châu, Trung Quốc) triển khai chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm và phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ bánh trung thu giả các thương hiệu nổi tiếng, do một đối tượng họ Vương cầm đầu.

Từ thông tin về một số cửa hàng trực tuyến bán bánh trung thu của một thương hiệu với giá thấp bất thường so với thị trường, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và xác định đây là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký. Cảnh sát lập đội đặc nhiệm, mở rộng điều tra từ các điểm bán trực tuyến, lần ra hai kho hàng ở ngoại ô dùng để lưu trữ và phân phối số lượng lớn bánh trung thu giả.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng xác định nguồn sản xuất nằm tại một tỉnh khác. Sau hơn hai tuần thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã làm rõ toàn bộ quy trình sản xuất, đóng gói, lưu trữ và tiêu thụ của đường dây.

Chiến dịch phối hợp được triển khai trên nhiều địa bàn: một tổ công tác tới tỉnh khác bắt giữ Vương cùng 8 nghi phạm tại cơ sở sản xuất, thu giữ nhiều bánh thành phẩm, bánh lẻ và bao bì giả mạo; một tổ khác đồng thời triệt phá 3 điểm đóng gói, lưu kho và phân phối trong tỉnh, bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có Lý - đồng phạm của Vương.

Bánh trung thu bị tịch thu tại hiện trường

Tổng cộng, cơ quan chức năng thu giữ hơn 20.000 hộp bánh trung thu giả nhãn hiệu, hơn 20.000 chiếc bánh lẻ cùng số lượng lớn bao bì và tem chống hàng giả. Số hàng hóa này có tổng giá trị liên quan ước tính hơn 20 triệu NDT (khoảng 73 tỷ đồng).

Sản xuất 20.000 – 30.000 bánh "giả" mỗi ngày

Kết quả điều tra cho thấy, Vương và Lý thống nhất tổ chức sản xuất và tiêu thụ bánh trung thu giả để thu lợi. Nhóm này thuê một nhà xưởng trong khu công nghiệp, trang bị một số máy móc cơ bản để sản xuất khoảng 20.000 - 30.000 chiếc bánh mỗi ngày.

Sau khi hoàn thiện khâu sản xuất, số bánh được vận chuyển tới một trung tâm đóng gói tại thành phố khác, do Lý và các đồng phạm phụ trách. Tại đây, sản phẩm được đóng hộp gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng, dán tem chống hàng giả, sau đó rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử với mức giá thấp hơn khoảng 80% so với hàng chính hãng.

Trong quá trình tiêu thụ, Lý chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn hàng trực tuyến và thông báo cho nhóm phụ trách giao nhận. Hàng tiếp tục được chuyển tới một trung tâm phân phối khác để hoàn tất việc dán tem chống hàng giả trước khi giao cho khách. Theo thống kê, trước khi bị bắt, nhóm này đã bán khoảng 10.000 hộp bánh trung thu giả, tuy nhiên phần lớn vẫn chưa được vận chuyển đến tay người mua.

Hiện Vương, Lý cùng 8 nghi phạm khác đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua thực phẩm từ các kênh phân phối chính thống, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời cảnh giác với sản phẩm có giá bán bất thường để tránh nguy cơ mua phải hàng giả. Mọi thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả có thể báo cho cơ quan công an qua số điện thoại 110 để được xử lý theo quy định.

Theo Baidu