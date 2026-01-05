Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích "sới bạc" trên biển Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 người

05-01-2026 - 12:50 PM | Xã hội

Lực lượng công an phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Sáng 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên vùng biển Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 đối tượng liên quan.

Đột kích sới bạc Vịnh Hạ Long , tạm giữ 30 đối tượng liên quan đến đánh bạc - Ảnh 1.

Hiện trường nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên biển

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc trên biển, hồi 16 giờ ngày 2-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an tạm giữ 30 đối tượng, trong đó xác định Nguyễn Đình Minh (SN 1955, trú tại tổ 85, khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có 4 tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 4 quân vị, 1 bộ bát đĩa sứ, 1 tấm thảm và hơn 436 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Đột kích sới bạc Vịnh Hạ Long , tạm giữ 30 đối tượng liên quan đến đánh bạc - Ảnh 2.

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Đình Minh khai nhận tại cơ quan công an

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Tr.Đức

Người lao động

