Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích tư gia viên chức dịch vụ hành chính, tịch thu trăm xấp tiền mặt chất trong thùng giấy và trang sức trị giá gần 6 tỷ đồng, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

24-09-2025 - 14:35 PM | Tài chính quốc tế

Đột kích tư gia viên chức dịch vụ hành chính, tịch thu trăm xấp tiền mặt chất trong thùng giấy và trang sức trị giá gần 6 tỷ đồng, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

Số tiền mặt được cất tại hai ngôi nhà khác nhau. Người phụ nữ cũng đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu khối tài sản không tương xứng với thu nhập.

Cảnh sát bang Assam của Ấn Độ tuần trước đã bắt giữ nữ viên chức Nupur Bora thuộc Dịch vụ Hành chính Assam (ACS) vì bị cáo buộc sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp.

Một đội ngũ thuộc Đơn vị Giám sát Đặc biệt của Thủ hiến bang cũng đã tiến hành đột kích nhà riêng của Nupur Bora tại Guwahati. Sau cuộc đột kích, lực lượng chức năng thu giữ được 9,2 triệu rupee tiền mặt (tương đương khoảng 2,73 tỷ đồng) cùng số trang sức trị giá gần 10 triệu rupee (khoảng 2,97 tỷ đồng). Ngoài ra, 1 triệu rupee (khoảng 297 triệu đồng) tiền mặt khác cũng được tìm thấy trong một cuộc khám xét tại căn nhà thuê của bà ở Barpeta.

Theo thông tin từ cảnh sát, Bora đã bị bắt ngay sau cuộc đột kích và bị buộc tội sở hữu khối tài sản không tương xứng với thu nhập.

Nupur Bora gia nhập cơ quan Dịch vụ Hành chính Assam năm 2019. Hiện bà giữ chức vụ viên chức địa chính tại khu vực Goroimari, huyện Kamrup.

Thủ hiến Himanta Biswa Sarma cho biết bà Bora đã bị theo dõi suốt 6 tháng qua sau khi có đơn khiếu nại liên quan đến các giao dịch đất đai đáng ngờ.

“Viên chức này đã chuyển nhượng đất thuộc sở hữu của người Hindu cho những cá nhân khả nghi để đổi lấy tiền khi còn công tác tại đơn vị địa chính Barpeta. Chúng tôi đã áp dụng biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với bà”, ông nói.

Ông Sarma nhấn mạnh tình trạng tham nhũng lan rộng trong các đơn vị địa chính ở những khu vực có đông người thiểu số.

Đơn vị Giám sát Đặc Biệt cũng đã tiến hành đột kích nhà riêng của Surajit Deka, nhân viên văn phòng địa chính Barpeta, người được coi là trợ thủ của Nupur Bora.

Ông này bị cáo buộc đã cùng bà Bora mua nhiều bất động sản tại Barpeta trong thời gian bà công tác tại đây với tư cách viên chức địa chính.

Theo NDTV

Kỳ tích công nghệ Trung Quốc: Dùng AI và kỹ thuật tiên tiến xây 'bộ ổn áp' cao nhất thế giới, giúp tiết kiệm 600.000 tấn than/năm, giảm CO2 bằng trồng 124 triệu cây xanh

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: Chính sách tiền tệ đang 'hơi thắt chặt', có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: Chính sách tiền tệ đang 'hơi thắt chặt', có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới Nổi bật

Mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm, khách ‘ruột’ từ châu Âu nêu khả năng đoạn tuyệt dầu khí của Moscow

Mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm, khách ‘ruột’ từ châu Âu nêu khả năng đoạn tuyệt dầu khí của Moscow Nổi bật

Ông Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga

Ông Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga

15:22 , 24/09/2025
Clip kinh hoàng: Hố tử thần sâu 50m "nuốt trọn" đường trước 1 bệnh viện lớn, Bangkok phong tỏa khẩn khu vực

Clip kinh hoàng: Hố tử thần sâu 50m "nuốt trọn" đường trước 1 bệnh viện lớn, Bangkok phong tỏa khẩn khu vực

15:16 , 24/09/2025
Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

15:04 , 24/09/2025
Căng thẳng vì chuyện thang cuốn dừng đột ngột khi Tổng thống Mỹ Trump đến Liên Hợp Quốc

Căng thẳng vì chuyện thang cuốn dừng đột ngột khi Tổng thống Mỹ Trump đến Liên Hợp Quốc

14:50 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên