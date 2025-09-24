Tân Thống đốc Stephen Miran: Fed cần cắt giảm lãi suất sâu 2 điểm phần trăm, nếu không thị trường lao động sẽ lãnh hậu quả

Ngay trong cuộc họp đầu tiên với tư cách thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần trước, ông Miran đã đề xuất hạ lãi suất mạnh hơn so với các quan chức còn lại.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, ông Trump cho rằng lãi suất ngắn hạn của Fed hiện cao hơn gần 2 điểm phần trăm so với mức hợp lý, khiến chính sách tiền tệ trở nên thắt chặt quá mức.

Ông kêu gọi đưa lãi suất về khoảng 2,5% thay vì mức 4% – 4,25% hiện tại. Ông đồng thời dự kiến cắt giảm lãi suất thêm 5 lần nữa trong năm nay thay vì hai lần như dự đoán của các quan chức còn lại.

Tân Thống đốc Fed Miran lặp lại quan điểm tương tự ông Trump khi kêu gọi cắt giảm lãi suất sâu và nhanh hơn. Ông cho rằng Fed chưa đánh giá đúng tác động từ những thay đổi lớn về thuế, chi tiêu và chính sách nhập cư dưới thời ông Trump. Ông cho rằng những chính sách này sẽ giúp kiềm chế lạm phát trong tương lai và tạo thêm dư địa để nới lỏng chính sách.

Trong một cuộc phỏng vấn CNBC trước đó, ông cũng lập luận rằng nhập cư gia tăng trước khi ông Trump nhậm chức đã đẩy chi phí nhà ở tăng cao, kéo theo lạm phát Mỹ tăng. Hiện tại, dòng nhập cư giảm sẽ có tác dụng ngược lại và góp phần hạ nhiệt giá cả.

Ngoài ra, ông Miran cho rằng thuế quan cao hơn đối với hàng nhập khẩu sẽ có tác động kiềm chế lạm phát trong vài năm tới.

Những phát biểu này phá vỡ khuôn mẫu của giới chức Fed, vốn thường tránh nêu trực tiếp tác động của luật pháp tới nền kinh tế.

Việc Tổng thống Trump bổ nhiệm Thống đốc Miran đã làm dấy lên mối lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương. Giới phê bình đặt câu hỏi liệu Thống đốc Miran có thực sự trung lập hay không. Ông chưa từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của ông Trump, mà chỉ tạm nghỉ để nhận nhiệm vụ ở Fed.

Ông Miran cho biết sẽ từ chức tại Nhà Trắng nếu được bổ nhiệm chính thức tại Fed. Hiện ông Miran chỉ đảm nhiệm phần việc còn lại trong nhiệm kỳ 14 năm của cựu Thống đốc Adriana Kugler. Nhiệm kỳ này sẽ kết thúc vào tháng 1 tới.

Giới quan sát nhận định chưa rõ liệu một người gần gũi với ông Trump như Thống đốc Miran có thể gây ảnh hưởng tại Fed hay không. Hiện chưa có quan chức nào khác của Fed đồng tình rằng cần cắt giảm lãi suất sâu như đề xuất của ông.

Theo MarketWatch