Mọi ánh mắt đổ dồn vào phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và tân thống đốc: Manh mối cho lộ trình điều chỉnh lãi suất tiếp theo

Hơn 10 nhà hoạch định chính sách sẽ phát biểu, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell và tân Thống đốc Stephen Miran. Ông Miran chỉ mới nhậm chức vài ngày nhưng đã có lịch trình dày đặc các sự kiện công khai.

Cuộc tranh luận về lãi suất diễn ra trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang thay đổi. Lượng dữ liệu kinh tế mới khá hạn chế trước kỳ họp ngày 28–29/10 sắp tới. Khi đó, Fed sẽ phải quyết định liệu rủi ro đối với thị trường việc làm có đủ để quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa hay không.

Thứ Tư tuần trước, Fed đã hạ lãi suất chuẩn xuống phạm vi 4,00%–4,25%. Đây là động thái nới lỏng chính sách đầu tiên của ngân hàng trung ương kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1. Ông Trump đã mở ra loạt thay đổi chính sách, bao gồm việc áp thuế cao hơn, khiến Fed buộc phải tạm dừng điều chỉnh để theo dõi tác động.

Tân Thống đốc Miran trình bày chi tiết quan điểm về lãi suất trong một sự kiện tại New York vào đầu tuần. Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến phát biểu tại Rhode Island vào ngày 13/9. Fed hiện vẫn chịu sức ép từ Tổng thống Trump với yêu cầu tiếp tục hạ lãi suất, trong khi việc bổ nhiệm ông Miran gây chú ý vì ông vẫn đang tạm nghỉ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng. Cùng lúc, ông Trump còn đề nghị Tòa án Tối cao cho phép tiến hành việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook.

Giới quan sát nhận định quyết định tới đây có thể sẽ định hình hướng đi tiếp theo. Fed sẽ bước vào chu kỳ nới lỏng liên tiếp, hay chỉ chờ thêm thời gian để thu thập thông tin. Các quan chức sẽ không nắm được nhiều thông tin ngoài một báo cáo việc làm và lạm phát mới nhất của tháng 9.

Một thực tế đã xuất hiện ngay trong quyết định hạ lãi suất của tuần trước. Đó là lo ngại về sự ổn định của thị trường lao động đã lấn át nỗi lo về lạm phát. Dữ liệu việc làm tháng 9 sẽ được công bố vào ngày 3/10. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp 4,3%, nhưng mức tăng trưởng việc làm đã chậm lại.

Để dự đoán trước xu hướng, các nhà hoạch định chính sách đã bắt đầu xem xét các chỉ số như tỷ lệ thất nghiệp của nhóm thiểu số, số giờ làm việc trung bình và những khó khăn của người lao động trẻ và sinh viên tốt nghiệp đại học trong việc tìm kiếm việc làm.

"Đối với tôi, thị trường lao động suy yếu nhanh chóng dễ có nguy cơ xảy ra hơn", Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhận xét vào tuần trước. Ông giải thích lý do tại sao ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm và đẩy nhanh dự đoán tốc độ cắt giảm lãi suất bổ sung.

Theo Reuters