Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: Chính sách tiền tệ đang 'hơi thắt chặt', có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới

Trong một bài phát biểu mới đây tại Providence, Rhode Island, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định rằng lập trường lãi suất hiện tại của Fed vẫn “hơi thắt chặt”, dù cơ quan này vừa cắt giảm lãi suất vào tuần trước.

Để ngỏ khả năng hạ lãi suất

Ông Powell nhấn mạnh rằng Fed đang đối mặt với bài toán cân bằng đầy thách thức giữa hai mục tiêu chính đó là, giữ lạm phát ở mức thấp và ổn định, đồng thời hỗ trợ thị trường lao động phát triển lành mạnh.

Theo ông, “rủi ro hai chiều” đồng nghĩa với việc không có con đường nào là hoàn toàn không có điểm yếu. Nếu giảm lãi suất quá nhanh và quá mạnh, Fed có thể vô tình khiến lạm phát duy trì ở mức gần 3%, thay vì mục tiêu 2%. Ngược lại, giữ lãi suất ở mức cao quá lâu có thể dẫn đến tình trạng thị trường lao động suy yếu không cần thiết.

Chủ tịch Powell lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất tuần trước một phần để ứng phó với tình trạng giảm tốc trong tăng trưởng việc làm mùa hè vừa qua. Trong bối cảnh lực lượng lao động không tăng trưởng mạnh như các năm trước, nền kinh tế Mỹ không tạo ra đủ việc làm mới để đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động.

Khi được hỏi về định hướng chính sách trong kỳ họp sắp tới vào ngày 28-29/10, ông Powell không đưa ra tín hiệu rõ ràng nhưng cũng không bác bỏ kỳ vọng của thị trường về khả năng có thêm một đợt giảm lãi suất.

“Chúng tôi sẽ theo dõi tăng trưởng, việc làm và lạm phát. Câu hỏi đặt ra là chính sách hiện tại đã đúng hướng chưa? Nếu chưa, chúng tôi sẽ điều chỉnh,” ông nói.

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại đánh giá rằng tăng thuế nhập khẩu có thể gây ra tác động giá một lần, kéo dài trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ông lưu ý “một lần” không có nghĩa là “ngay lập tức”. Điều này thể hiện quan điểm thận trọng của Fed trong việc xem xét các yếu tố làm tăng giá tạm thời do chính sách thương mại, thay vì phản ứng vội vàng bằng các biện pháp nới lỏng quá mức.

Nội bộ Fed nghiêng về hướng nới lỏng nhưng chưa có sự đồng thuận tuyệt đối

Theo các dự báo được công bố tại cuộc họp tuần trước, đa số các quan chức Fed kỳ vọng sẽ có thêm ít nhất 2 đợt giảm lãi suất trong năm nay, tức là tại cả 2 cuộc họp còn lại trong tháng 10 và tháng 12. Điều này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng về dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động chính sách lớn, khiến việc đánh giá xu hướng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, Chủ tịch Powell đang đối mặt với thách thức không nhỏ trong việc xây dựng đồng thuận giữa các thành viên Fed về bước đi tiếp theo, nhất là nếu dữ liệu kinh tế chưa cho thấy sự suy yếu rõ rệt hơn về nhu cầu và việc làm.

Trong bối cảnh đó, ông Powell và Fed tiếp tục chịu áp lực chính trị lớn từ Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Chính quyền Trump cáo buộc Fed phản ứng quá chậm, quá thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, và thậm chí còn tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook.

Dù không trực tiếp bình luận về diễn biến chính trị này, ông Powell đã khéo léo phản bác các chỉ trích từ ông Bessent và những người khác cho rằng Fed ngày càng "bao đồng" kể từ khủng hoảng tài chính 2008. Theo ông, cả khủng hoảng năm 2008 và đại dịch Covid-19 đều là những cú sốc lớn buộc Fed phải hành động đặc biệt để tránh thiệt hại kinh tế nghiêm trọng hơn.

“Bất chấp hai cú sốc cực lớn và hiếm gặp đó, nền kinh tế Mỹ nhìn chung đã hoạt động tốt hơn hoặc ngang bằng các nền kinh tế phát triển lớn khác trên thế giới,” ông Powell khẳng định.

Tham khảo WSJ