Đột ngột số dư tài khoản về 0, nạn nhân toàn người bật 3G liên tục, ngân hàng và nhà mạng đều nói không liên quan, chiêu lừa đảo mới bị vạch tần

Trung tâm chống lừa đảo thành phố Hạ Môn, và công an thành phố Hạ Môn, Trung Quốc cho biết, liên tục nhận được trình báo mất tiền trong tài khoản mà không rõ lý do. Các nạn nhân cho biết, họ trình báo lên nhà mạng và ngân hàng nhưng họ nói không liên quan và không chịu trách nhiệm. Sau đó, công an vào cuộc điều tra và xác định xuất hiện chiêu lừa đảo mới, thủ đoạn này tạo ra các trạm sóng giả để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo công an, không giống như các trạm sóng gốc giả di động cố định trước đây, chiêu lừa đảo này sử dụng các trạm sóng gốc giả siêu nhỏ cải tiến, các nghi phạm mang thường đựng trong ba lô và giả vờ là khách du lịch, những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi bộ để gửi tin nhắn lừa đảo.

Cụ thể, những đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng điện thoại di động thay vì máy tính xách tay để thiết lập nội dung tin nhắn lừa đảo, kết nối không dây với thiết bị trạm gốc giả trong ba lô rồi gửi tin nhắn lừa đảo. Tin nhắn văn bản thông qua điều khiển từ xa mang theo bên mình, làm cho phương pháp này trở nên bí mật hơn.

Người dân bị dụ dỗ nhấp vào liên kết trong tin nhắn lừa đảo, sau đó được yêu cầu điền số thẻ, mật khẩu, mã xác minh để lừa gạt tiền. Vì sự chủ quan của người dùng nên nếu trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này, ngân hàng và nhà mạng sẽ không phải chịu trách nhiệm, công an Hạ Môn, Trung Quốc cho biết.

Công an Hạ Môn, Trung Quốc cho biết, đã có nhiều nạn nhân bị mất sạch tiền trong tài khoản bởi thủ đoạn lừa đảo này. Đáng chú ý, những ba lô trạm gốc giả mạo này thường gửi hơn 40.000 tin nhắn văn bản lừa đảo mỗi ngày và người dùng điện thoại di động 3G đã trở thành nhóm nạn nhân chính. Các tên lừa đảo thường đi đến những khu vực có tín hiệu 3G yếu để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo báo cáo, khi trạm gốc giả hoạt động có thể đẩy và gửi tin nhắn văn bản nhóm đến các thiết bị liên lạc điện thoại di động trong bán kính vài trăm mét.

Công an khuyến cáo, nếu nhận được tin nhắn có số dịch vụ đặc biệt, đặc biệt nếu tin nhắn có chứa liên kết trang web, đừng dễ dàng nhấp vào đó để tránh bị lừa. Khi nhận được nhiều tin nhắn lừa đảo khác nhau từ các trạm gốc bị nghi ngờ là giả mạo, hãy gọi ngay cho cơ quan chức năng để khai báo.