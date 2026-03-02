Đột phá Israel: "Cuộc cách mạng dưới lòng đất" trị giá 50 tỷ USD

Israel chính thức khởi động đấu thầu Dự án tàu điện ngầm Tel Aviv trị giá 50 tỷ USD – một trong những công trình hạ tầng lớn nhất lịch sử nước này – mục tiêu đưa vào vận hành từ năm 2037.

Hình ảnh mô phỏng kỹ thuật số của nhà ga HaShalom thuộc Dự án tàu điện ngầm Tel Aviv theo kế hoạch. Ảnh: Cơ quan Giao thông Công cộng Quốc gia Israel (NTA)

Với khả năng vận chuyển 2 triệu hành khách mỗi ngày, dự án hứa hẹn thay đổi hoàn toàn bộ mặt giao thông và đô thị tại thành phố trên bờ biển Địa Trung Hải Tel Aviv - trung tâm kinh tế sôi động nhất Israel, Times of Israel thông tin ngày 25/2.

"Cuộc cách mạng dưới lòng đất" của Israel

“Chúng tôi đã mời những công ty tốt nhất thế giới tham gia và trở thành đối tác trong nỗ lực lịch sử này” - Giám đốc điều hành của Cơ quan Giao thông Công cộng Quốc gia Israel (NTA), Itamar Ben-Meir, cho biết.

NTA đã tổ chức hội nghị kéo dài 3 ngày tại Tel Aviv, thu hút hơn 550 đại diện từ hơn 60 công ty hạ tầng quốc tế đến từ 21 quốc gia, để trình bày và tham gia đấu thầu.

Với quy mô khổng lồ và tầm nhìn dài hạn đến năm 2037, dự án tàu điện ngầm Tel Aviv đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đánh dấu bước tiến lớn của Israel trong việc xây dựng hạ tầng hiện đại, góp phần định hình một tương lai đô thị xanh, kết nối và dễ sống hơn cho hàng triệu cư dân. Đây thực sự là "cuộc cách mạng dưới lòng đất" mà Israel đang quyết tâm hiện thực hóa.

Ảnh chụp công trình xây dựng Tuyến Đỏ của Hệ thống đường sắt nhẹ Tel Aviv, một phần của hệ thống giao thông công cộng phục vụ khu vực đô thị Tel Aviv, một phần trong đó chạy ngầm dưới lòng đất, ngày 13 tháng 9 năm 2021. Nguồn: Moshe Shai/Flash90

Tạp chí Đường sắt Quốc tế (IRJ) thông tin ngày 26/2, dự án sẽ cung cấp một mạng lưới tàu điện ngầm hoàn toàn ngầm, công suất cao bao gồm ba tuyến liên kết (M1, M2 và M3), tổng chiều dài 150km và bao gồm khoảng 300km đường hầm đơn, 109 ga ngầm, 4 trạm bảo dưỡng và 7 trung tâm giao thông chính.

Khi đi vào hoạt động đầy đủ, mạng lưới tàu điện không người lái (GoA4) dự kiến sẽ vận chuyển khoảng 2 triệu hành khách mỗi ngày, điều mà NTA cho rằng sẽ làm tăng đáng kể việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên toàn khu vực đô thị Tel Aviv.

Dự án tàu điện ngầm Tel Aviv được chỉ định là dự án ưu tiên quốc gia theo luật pháp Israel và sẽ được tài trợ chủ yếu từ ngân sách nhà nước, điều này có nghĩa là dự án sẽ nhận được sự hỗ trợ lâu dài của chính phủ nước này để đảm bảo tính liên tục và sự bảo trợ về mặt pháp lý bất kể những thay đổi trong chính sách hay các sự kiện khác.

Giám đốc điều hành NTA Itamar Ben-Meir mô tả đây là "công trình quốc gia sẽ thay đổi diện mạo đất nước", nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông và tỷ lệ tai nạn đường bộ cao – những vấn đề kéo dài nhiều năm tại Israel.

Hình ảnh minh họa về hệ thống tàu điện ngầm thế hệ tiếp theo trên thế giới do AI tạo.

Dự án không chỉ nâng cao hiệu quả di chuyển mà còn thúc đẩy mô hình đô thị bền vững: Khuyến khích sử dụng giao thông công cộng thay vì xe hơi cá nhân, giảm khí thải CO2, cải thiện chất lượng không khí và mở rộng không gian xanh đô thị.

NTA áp dụng hệ thống quản lý môi trường và bền vững (ESMS theo tiêu chuẩn ISO 14001), vượt chuẩn quốc tế, bao gồm đo lường và giảm thiểu khí thải nhà kính, ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng và xử lý chất thải.

Trong giai đoạn đấu thầu và xây dựng, mọi nhà thầu phải tuân thủ chính sách bền vững của NTA, ưu tiên sử dụng bê tông carbon thấp và công nghệ xanh để giảm dấu chân carbon.