‘Đốt’ tiền như giấy, ‘đế chế’ giáo dục Montessori sụp đổ: Lỗ trên 400 triệu USD trong 5 năm, hơn 140 trường đóng cửa, hàng nghìn giáo viên lẫn trẻ em ‘bơ vơ’

Chỉ 3 năm trước, Higher Ground Education vẫn tự gọi mình là “tương lai của giáo dục”. Một video quảng bá giới thiệu “sứ mệnh tái thiết giáo dục từ gốc” với sự kết hợp giữa “kỷ luật và cá nhân hóa” trong hệ thống 150 trường học. Nhưng đến tháng 7, phần lớn số trường này đã bị đóng cửa, còn công ty đã nộp đơn xin bảo hộ theo Chương 11 vào ngày 17/6 tại Tòa án Texas.

CEO của Higher Ground Education (HGE) là Ray Girn, tốt nghiệp Đại học Toronto năm 2004 với bằng Tâm lý học, sau đó làm việc tại LePorte Schools – chuỗi trường Montessori ở Nam California. Đến năm 2010, Girn trở thành CEO và tuyên bố đưa một “doanh nghiệp gia đình non trẻ” trở thành “mạng lưới trường Montessori lớn nhất Bắc Mỹ”.

Năm 2016, Girn và vợ Rebecca thành lập Higher Ground Education (HGE) tại Austin, Texas. Mục tiêu của họ là “phổ biến và hiện đại hóa giáo dục Montessori, mở rộng từ trẻ sơ sinh tới cấp trung học”. Rebecca giữ vai trò giám đốc chương trình kiêm cố vấn pháp lý.

Higher Ground phát triển thông qua việc mua lại và thành lập mới. Đây là công ty mẹ của Guidepost Montessori – mạng lưới trường Montessori lớn với các cơ sở tại Mỹ và một số thị trường quốc tế. HGE cũng sở hữu Academy for Thought and Industry (sau đổi tên thành Guidepost Academy) – hệ thống trường trung học kết hợp “tinh thần khai phóng cổ điển” với “triết lý tự chủ của Montessori”.

HGE nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư mạo hiểm. Công ty tạo ra chương trình đào tạo giáo viên Montessori (được MACTE công nhận), mua lại hàng loạt doanh nghiệp khác như Tinycare, Neighborschools, FreshGrade, và phần còn lại của AltSchool – một startup giáo dục từng được tung hô năm 2015 nhưng đến 2019 lại nổi tiếng với những dòng tít như “Startup giáo dục lãng phí gần 200 triệu USD”.

Năm 2022, Girn giới thiệu dự án chuyên gia tư vấn Montessorium – một sáng kiến kết hợp “trọn bộ phương pháp Montessori” với nền tảng “học tập cá nhân hóa hiện đại”.

Hệ thống trường của HGE liên tục mở rộng. Từ 12 trường năm 2018, lên 101 trường năm 2022 và đạt 150 trường vào năm 2024. Nhưng đằng sau tốc độ mở rộng đó là vấn đề tài chính nghiêm trọng.

Tháng 1/2025, Bateman – phụ trách dự án Montessori – rời hội đồng quản trị. Tháng 2, Maris Mendes – Phó chủ tịch– thông báo Girn rời công ty do chính mình sáng lập. Cùng lúc, HGE thừa nhận: “Trong nỗ lực chạy theo tầm nhìn quá lớn, chúng tôi đã mở rộng vượt khả năng vận hành và tài chính. Hệ quả là khoảng 1/3 số trường buộc phải đóng cửa”.

Nguồn tin cho rằng Girn rời đi sau khi “bất đồng sâu sắc với hội đồng quản trị và nhà đầu tư chủ chốt”, xoay quanh câu hỏi nên tiếp tục chiến lược “siêu tăng trưởng” hay chuyển sang mô hình ổn định hơn.

Theo tài liệu tòa án, sau nhiều lần thay đổi nhân sự cấp cao, Girn từng tự bổ nhiệm lại bản thân vào hội đồng quản trị cuối tháng 3, rồi từ chức chỉ vài tuần sau đó.

Elliot Haspel của tờ The74 dẫn phân tích của Mendes: “Chiến lược mở rộng quá nhanh – từng được coi là điểm hấp dẫn với nhà đầu tư – lại là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng và đóng cửa hàng loạt”.

Đến cuối tháng 5, gần như toàn bộ ban lãnh đạo HGE, bao gồm cả Mendes, đã rời sang Guidepost Global Education (GGE) – tổ chức mang cùng thương hiệu với Guidepost Montessori. Lúc này, HGE không còn ban điều hành hợp lệ và chỉ còn lại 7 trường.

Ngày 27/6, Higher Ground Education nộp hồ sơ phá sản theo chương 11 lên Tòa án Texas. Hồ sơ cho biết HGE đã vỡ nợ nhiều khoản vay trong đầu 2025, không thể tái cấp vốn, dẫn đến bị thu giữ và bán phần lớn tài sản.

Bản công bố thông tin cho biết: “Doanh nghiệp không thể duy trì thanh khoản để vận hành, dù huy động hơn 335 triệu USD kể từ 2020”.

HGE chưa từng đạt được dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh; lỗ lũy kế vượt 440 triệu USD trong 5 năm.

Câu chuyện này không chỉ là sự sụp đổ về kinh doanh. Cú đổ vỡ đã để lại hậu quả nặng nề cho hàng nghìn gia đình, giáo viên và học sinh bị bỏ rơi giữa năm học.

CBS đưa tin từ Denver, nơi 5 trường Guidepost đóng cửa không báo trước. Một phụ huynh chia sẻ: “Các giáo viên rất tận tâm. Thật buồn khi con gái tôi không còn được học cùng những người cô bé tin tưởng. Chúng tôi chỉ có 4 tuần để tìm trường mới tương đồng về giá trị và chất lượng”.

LoudonNow cho biết có trường đóng cửa đột ngột tới mức đồ đạc của giáo viên và học sinh vẫn bị khóa bên trong. Kế hoạch tái cấu trúc của HGE cố gắng duy trì hoạt động cho 7 trường còn lại. Nhưng với phần lớn khách hàng là hàng nghìn gia đình, thì mọi thứ đã quá muộn.

