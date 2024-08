DouYu International Holdings Limited báo cáo kết quả tài chính chưa kiểm toán quý I năm 2024

Điểm nổi bật về tài chính và hoạt động quý I năm 2024. DouYu ghi nhận tổng doanh thu ròng đạt 1.039,7 triệu CNY (tương đương 144,0 triệu USD), giảm so với mức 1.483,1 triệu CNY cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của quý đạt 109,0 triệu CNY (tương đương 15,1 triệu USD), thấp hơn so với 176,5 triệu CNY trong quý I năm 2023. Lỗ ròng trong quý là 88,0 triệu CNY (khoảng 12,2 triệu USD), trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận thu nhập ròng 14,5 triệu CNY. Lỗ ròng điều chỉnh trong quý I năm 2024 là 85,7 triệu CNY (tương đương 11,9 triệu USD), so với thu nhập ròng điều chỉnh 25,8 triệu CNY trong quý I năm 2023. Số lượng người dùng di động trung bình hàng tháng (MAU) trong quý I năm 2024 đạt 45,3 triệu, giảm so với 50,2 triệu người trong cùng kỳ năm trước. Số lượng người dùng trả phí trung bình theo quý là 3,4 triệu, giảm so với 4,5 triệu người trong quý I năm 2023.

DouYu đã nỗ lực không ngừng, nhằm đa dạng hóa khả năng thương mại và tinh gọn hoạt động, bằng cách cải tổ cơ cấu tổ chức và điều chỉnh các chiến lược kinh doanh, đặt mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng nhu cầu cốt lõi của họ bằng cách cung cấp nội dung chất lượng cao một cách ổn định. Để thực hiện điều này, công ty tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái phát trực tuyến và nội dung của mình. Đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều nhà phát triển trò chơi hơn nữa để làm phong phú thêm danh mục trò chơi của Công ty".

Mặc dù, vẫn phải đối mặt với những thách thức từ tình hình kinh tế vĩ mô và sự cạnh tranh trong ngành nhưng DouYu vẫn cam kết bảo vệ lợi ích dài hạn của các cổ đông bằng cách triển khai chiến lược lâu dài, nhằm phát triển một hệ sinh thái nội dung đa dạng, sôi động và tập trung vào trò chơi. Công ty không ngừng nỗ lực để tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của hệ sinh thái trò chơi rộng lớn, hoạt động linh hoạt và hợp tác chặt chẽ với các nhà phát triển trò chơi để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và lâu dài của nền tảng.

Ông Hao Cao, Phó chủ tịch DouYu cho biết: "Chúng tôi đã củng cố hoạt động tinh gọn của mình và đảm bảo sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp. Mặc dù vẫn đối mặt với áp lực doanh thu do điều kiện kinh tế vĩ mô yếu kém và sự điều chỉnh không ngừng của hoạt động phát trực tiếp, cùng với những bất ổn trong hoạt động, chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc đa dạng hóa thương mại trong quý đầu tiên của năm 2024, giúp cải thiện cơ cấu doanh thu". "Doanh thu từ quảng cáo và các nguồn khác đã đạt 238,8 triệu RMB, chiếm 23,0% tổng doanh thu của chúng tôi, tăng đáng kể so với mức 7,7% trong cùng kỳ năm 2023. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa nguồn doanh thu và xây dựng một nền tảng vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh của công ty và mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông của Công ty".

Vào ngày 28/12/2023, Công ty đã thông báo rằng Hội đồng quản trị đã ủy quyền thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu, cho phép Công ty có thể mua lại tối đa 20 triệu USD giá trị cổ phiếu phổ thông dưới hình thức ADS trong vòng tối đa 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2024.

Tính đến ngày 31/3/2024, Công ty đã hoàn tất mua lại 2,7 triệu USD giá trị ADS trên thị trường mở theo chương trình này. DouYu dự kiến sẽ tăng cường hoạt động mua lại trong quý II của năm 2024.

Vào ngày 4/6/2024, DouYu và Tencent đã gia hạn thỏa thuận hợp tác chiến lược của mình, được gọi là SCFM. SCFM ban đầu có hiệu lực vào ngày 31/1/2018 và đã được thay thế bằng phiên bản sửa đổi và cập nhật vào ngày 1/4/2019. Thỏa thuận được gia hạn này giữ nguyên các điều khoản cơ bản của SCFM đã sửa đổi và trình bày lại, và sẽ tiếp tục hiệu lực thêm ba năm nữa.

Về DouYu International Holdings Limited

DouYu International Holdings Limited, với trụ sở chính đặt tại Vũ Hán, Trung Quốc (Nasdaq: DOYU), là một trong những nền tảng truyền phát trực tiếp trò chơi điện tử hàng đầu ở Trung Quốc và cũng là đơn vị tiên phong trong chuỗi giá trị eSports. DouYu cung cấp dịch vụ trên cả ứng dụng PC lẫn di động, mang đến cho người dùng trải nghiệm trò chơi điện tử tương tác và nhập vai, đồng thời cung cấp nội dung video và đồ họa phong phú, cùng với cơ hội tham gia vào các sự kiện và thảo luận cộng đồng. DouYu cam kết phát triển một hệ thống nuôi dưỡng tài năng bền vững dựa trên công nghệ và liên tục tạo ra nội dung chất lượng cao. Công ty không ngừng cải thiện và tích hợp các yếu tố phát trực tiếp, video, đồ họa, và cộng đồng ảo với trọng tâm chính là trò chơi điện tử, đặc biệt là eSports. Nỗ lực này giúp DouYu không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo sự phát triển lành mạnh và lâu dài của nền tảng.