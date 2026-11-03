dProgram ra mắt Skin Repair Cream EX, giải pháp chăm sóc da nhạy cảm

Da nhạy cảm dễ xuất hiện các biểu hiện như khô căng, đỏ rát, châm chích khi hàng rào bảo vệ da bị ảnh hưởng bởi môi trường và lối sống. Trước nhu cầu chăm sóc da ngày càng tăng, dProgram giới thiệu Skin Repair Cream EX tại sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến 11/10/2026 ở Thiso Mall Sala, TP HCM. Chương trình được tổ chức theo mô hình Viện Nghiên Cứu Da Nhạy Cảm, kết hợp trải nghiệm tương tác và giới thiệu nền tảng nghiên cứu đằng sau sản phẩm.

Mọi giải pháp đều phải bắt đầu từ việc thấu hiểu làn da nhạy cảm

Da nhạy cảm thường có biểu hiện khô căng, nóng rát hoặc dễ kích ứng trước những tác động bên ngoài. Đây có thể là dấu hiệu hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, ảnh hưởng đến khả năng giữ ẩm và bảo vệ da.

Các yếu tố như tia UV, ô nhiễm, khói bụi, thời tiết thay đổi, căng thẳng và thiếu ngủ đều có thể tác động đến tình trạng da. Việc nhận diện những yếu tố này giúp người dùng hiểu rõ hơn nhu cầu chăm sóc da của mình.

Tại sự kiện, dProgram xây dựng hành trình trải nghiệm gồm ba khu vực, hướng đến việc đưa kiến thức về da nhạy cảm đến gần hơn với người tiêu dùng. Chương trình có sự tham gia của gần 100 chuyên gia da liễu, nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp, đại diện báo chí, đối tác cùng hàng ngàn người tiêu dùng.

Ở khu vực đầu tiên, khách tham quan sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) để tìm hiểu tác động của tia UV, ô nhiễm, khói bụi và thời tiết đến làn da. Các yếu tố thường khó quan sát trực tiếp được mô phỏng bằng hình ảnh tương tác, giúp người tham dự hình dung những thách thức mà hàng rào bảo vệ da phải đối mặt.

Khu vực tiếp theo giới thiệu hành trình hơn 60 năm nghiên cứu da nhạy cảm của Viện Nghiên cứu Shiseido. Thông qua hệ thống màn hình LED và các hoạt động tương tác, khách tham quan tìm hiểu công nghệ BARRIER GENERATING cùng những thành phần được lựa chọn cho các giải pháp chăm sóc da. Không gian này cũng giới thiệu 10 cam kết dành cho làn da nhạy cảm của dProgram, thương hiệu thuộc tập đoàn mỹ phẩm Shiseido.

Tại khu vực cuối cùng, khách tham quan được soi da và tư vấn trực tiếp theo hình thức 1:1 với chuyên gia. Hoạt động nhằm cung cấp thêm thông tin về tình trạng da, hỗ trợ người dùng cân nhắc sản phẩm và xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp.

Ba khu vực tạo thành hành trình từ nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến da, tìm hiểu nền tảng nghiên cứu đến tham khảo giải pháp chăm sóc dành cho da nhạy cảm.

Từ nền tảng 60 năm nghiên cứu da nhạy cảm đến công nghệ Barrier Generating thế hệ 3.0

Trong hơn 60 năm, các nhà nghiên cứu của Shiseido đã tìm hiểu cơ chế hoạt động của da nhạy cảm, những yếu tố ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da và khả năng tự phục hồi trước các tác động từ môi trường.

Trên nền tảng đó, dProgram giới thiệu Skin Repair Cream EX, sản phẩm ứng dụng công nghệ Barrier Generating thế hệ 3.0, hướng đến hỗ trợ khả năng phục hồi da, giúp làm dịu da và cải thiện cảm giác khó chịu.

Theo thông tin từ thương hiệu, công nghệ này kết hợp các thành phần như men vi sinh Alteromonas, chiết xuất nấm men, Xylitol, Niacinamide, Ectoin và Aquainpool nhằm hỗ trợ quá trình chăm sóc da.

Bên cạnh đó, sản phẩm có sáu thành phần được lựa chọn theo định hướng chăm sóc da nhạy cảm, gồm chiết xuất Đương quy Nhật Bản, Dã Chi Ma Trắng, rễ Cam Thảo, Ngải Cứu, Tranexamic Acid và Ectoin.

Công thức còn sử dụng hệ màng khóa ẩm kép gồm Squalane-N, mô phỏng màng bã nhờn tự nhiên của da, và Hybrid-base. Theo định hướng phát triển sản phẩm, hệ thành phần này hỗ trợ duy trì độ ẩm và cải thiện cảm giác khô căng thường gặp ở da nhạy cảm.

Theo thông tin thử nghiệm lâm sàng do thương hiệu cung cấp, Skin Repair Cream EX có các kết quả được ghi nhận hỗ trợ khả năng phục hồi da: Theo thử nghiệm lâm sàng trên 34 phụ nữ châu Á có làn da nhạy cảm từ 30 - 40 tuổi tại Trung Quốc (04-05/2025).

Đưa khoa học làn da đến gần hơn với người tiêu dùng

Việc ra mắt Skin Repair Cream EX tiếp nối định hướng nghiên cứu da nhạy cảm của dProgram, trong bối cảnh ngành làm đẹp ngày càng chú trọng chăm sóc hàng rào bảo vệ da bên cạnh việc cải thiện các biểu hiện trên bề mặt.

Thông qua mô hình Viện Nghiên Cứu Da Nhạy Cảm, thương hiệu đưa các kiến thức về tác động của môi trường và vai trò của hàng rào bảo vệ da vào hoạt động trải nghiệm thực tế. Qua đó, người tiêu dùng có thêm thông tin để nhận diện nhu cầu của làn da và lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Skin Repair Cream EX, công nghệ Barrier Generating và các thông tin chăm sóc da nhạy cảm tại Fanpage chính thức của dProgram:

Official Fanpage: https://www.facebook.com/dprogramvietnam/

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