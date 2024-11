Dragon Capital bán ra 740.000 cổ phiếu Hóa chất Đức Giang

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital do bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện, vừa công bố thông tin báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE).

Theo đó, trong ngày giao dịch 26/11/2024 Dragon Capital đã thông qua 4 quỹ thành viên để bán ra 740.000 cổ phiếu DGC và thông qua 1 quỹ thành viên khác để mua vào 10.000 cổ phiếu.

Nguồn: Hóa chất Đức Giang

Cụ thể, quỹ Danang Investments Limited bán ra 75.000 cổ phiếu DGC, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 183.100 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 141.900 cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 350.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã thực hiện mua vào 10.000 cổ phiếu DGC.

Sau các giao dịch này thành công, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DGC từ gần 30,81 triệu cổ phiếu xuống gần 30,07 triệu cổ phiếu, tương đương giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,1122% xuống hơn 7,9173% vốn tại Hóa chất Đức Giang. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 28/11/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 2.558 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp tăng 5% so với cùng kỳ, lên hơn 881 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 26% về 150,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 1,5%, lên 22 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 33%, lên 208 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 738 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ. Có thể thấy, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Hóa chất Đức Giang suy giảm trong kỳ là do hụt doanh thu tài chính và áp lực chi phí tăng cao.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 7.447 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 2.322 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang tăng nhẹ 3,8% so với đầu năm, lên 16.197 tỷ đồng, tổng nợ phải trả ở mức gần 2.056 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng.