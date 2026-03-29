Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại PV Drilling

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 24/3/2026, Dragon Capital đã thông qua 2 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng hơn 1,2 triệu cổ phiếu PVD. Cụ thể, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua hơn 1 triệu cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 178.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu PVD từ hơn 27,1 triệu cổ phiếu lên hơn 28,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,8772% lên 5,0943% và trở thành cổ đông lớn tại PV Drilling.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/3/2026 vừa qua, PV Drilling đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 21-24/4/2026 bằng hình thức trực tiếp tại TP.HCM. Ngày giờ cụ thể, địa điểm họp sẽ được PV Drilling thông báo trong thư mời họp.

Nội dung họp nhằm thông qua các tài liệu gồm Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của PV Drilling; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Drilling; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Bên cạnh đó, PV Drilling còn trình cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, PV Drilling mang về doanh thu thuần gần 10.892,5 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 1.050,5 tỷ đồng, tăng 50,5%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PV Drilling tăng 19.9% so với đầu năm, lên mức hơn 28.311,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 11.214,8 tỷ đồng, tăng 48,3%.

