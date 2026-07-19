DRH Holdings (DRH) của Chủ tịch Phan Tấn Đạt lần thứ 2 bị xử phạt vi phạm công bố thông tin trong chưa đầy một năm

Hiện, ông Phan Tấn Đạt giữ cương vị Chủ tịch HĐQT DRH Holdings, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HoSE: KSB).

Theo Quyết định số 395/QĐ-XPHC ngày 17/7/2026 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, CTCP DRH Holdings (HoSE: DRH) bị xử phạt tổng cộng 185 triệu đồng do vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng vì công bố thông tin quá thời hạn từ 15 ngày trở lên đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Ngoài ra, DRH Holdings tiếp tục bị phạt thêm 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp công bố chậm dưới 10 ngày làm việc đối với các tài liệu gồm báo cáo tình hình tài chính bán niên năm 2025, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu bán niên năm 2025, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành.

Đáng chú ý, nhiều tài liệu khác bị chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên, gồm báo cáo kiểm toán về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu bán niên và cả năm 2025, cùng báo cáo tình hình tài chính năm 2025.

Đây không phải lần đầu DRH Holdings bị cơ quan quản lý "tuýt còi".

Trước đó, ngày 11/7/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng ban hành Quyết định số 387/QĐ-XPHC xử phạt doanh nghiệp này với tổng số tiền lên tới 790 triệu đồng, liên quan đến hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Khi đó, DRH Holdings bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin đối với nhiều tài liệu bắt buộc như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên 2023, nhiều báo cáo giải trình biến động lợi nhuận, cùng nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn.

Doanh nghiệp cũng bị xác định công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét và nhiều báo cáo giải trình khác.

Ở mảng trái phiếu, DRH Holdings không gửi hoặc gửi chậm các báo cáo định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và báo cáo tài chính.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố không đầy đủ nội dung trong báo cáo quản trị công ty năm 2022, khi không phản ánh đầy đủ số lượng cuộc họp HĐQT cũng như bỏ sót một nghị quyết quan trọng về việc góp vốn.

Trong quyết định xử phạt năm 2025, DRH Holdings còn bị phạt 350 triệu đồng vì không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo kết luận của cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã sử dụng hơn 100 tỷ đồng trong tổng số 220 tỷ đồng dự kiến để đầu tư cổ phiếu KSB sang mục đích khác là ủy thác đầu tư cho cá nhân trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2024 nhưng không có nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đồng thời không báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Bên cạnh đó, DRH Holdings bị phạt 125 triệu đồng do ký hợp đồng cho CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn vay tổng cộng 120 tỷ đồng mà không có nghị quyết HĐQT thông qua, trong khi doanh nghiệp này là bên có liên quan đến cổ đông của DRH.

Một vi phạm đáng chú ý khác là việc sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích đã công bố. Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 162,5 triệu đồng sau khi cơ quan quản lý xác định hơn 106,3 tỷ đồng từ đợt phát hành 410 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022 đã được chuyển sang phục vụ dự án khác, không đúng phương án sử dụng vốn đã công bố với nhà đầu tư.

DRH Holdings tiền thân là CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục dự án như D-Vela Residences, Aurora Residences, Symbio Garden và Central Garden. Tuy nhiên, phần lớn các dự án này vẫn trong tình trạng chậm triển khai hoặc chưa thể bàn giao cho khách hàng dù đã được khởi công từ nhiều năm trước.

Hiện, ông Phan Tấn Đạt giữ cương vị Chủ tịch HĐQT DRH Holdings, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HoSE: KSB).

Sau khi phải hoãn kế hoạch tổ chức trước đó, DRH Holdings dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trực tuyến vào lúc 13h30 ngày 28/7 tới đây.