BĐS cao cấp Tây Hồ Tây xuất hiện BST căn hộ Dual Key gần 145m2, vừa ở vừa tạo dòng tiền vượt trội

Trong nhiều năm, bài toán của chủ sở hữu căn hộ gần như không thay đổi: một căn hộ đồng nghĩa với một mục tiêu duy nhất. Nếu để ở, tài sản gần như không tạo ra doanh thu. Nếu cho thuê, chủ sở hữu phải đánh đổi toàn bộ nhu cầu sử dụng. Chính hạn chế đó khiến mô hình Dual Key (căn hộ chìa khoá đôi) phát triển mạnh tại nhiều thị trường như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Hồng Kông (Trung Quốc). Tuy nhiên, đây vẫn là nguồn cung hiếm tại Hà Nội. Khác với căn hộ thông thường, dòng sản phẩm này đòi hỏi mặt bằng lớn, chiều ngang rộng và bài toán thiết kế phức tạp để có thể bố trí hai không gian sống gần như độc lập nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng, thông gió và sự riêng tư cho cả hai.

Nắm bắt xu hướng đó, Sunshine River Park - dự án do Sunshine Group phát triển tại Phú Thượng, Tây Hồ Tây - vừa giới thiệu BST giới hạn 20 căn Dual Key diện tích lên tới gần 145m², được coi như giải pháp "hybrid" kết hợp đồng thời hai giá trị trên cùng một tài sản: an cư và khai thác dòng tiền.

Một tài sản, hai dòng giá trị tại tâm điểm Tây Hồ Tây

Điểm đáng chú ý của các căn hộ Dual Key nói trên không chỉ nằm ở diện tích gần gấp đôi một căn hộ 3 phòng ngủ phổ biến tại nhiều khu đô thị hiện nay, mà ở cách mỗi mét vuông được chuyển hóa thành giá trị sử dụng tối ưu.

Trên mặt bằng 143,9 - 144,8m² tim tường, Sunshine River Park tái cấu trúc toàn bộ diện tích thành hai không gian độc lập, với tổng 2 khu bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2 logia cùng các lối tiếp cận riêng nhưng chung sảnh. Kết quả là một tài sản có thể vận hành như hai căn hộ trên cùng một mặt bằng - điều rất ít dự án nhà ở tại Hà Nội hiện nay làm được.

Căn hộ Dual Key vừa phù hợp với gia đình đa thế hệ vừa có thể cho thuê sinh lời, tạo dòng tiền ổn định.

Giá trị của Dual Key càng được nâng lên nhờ cách tối ưu mặt bằng. Với chiều ngang ấn tượng lên tới gần 16 m, căn hộ trải dài trên hai mặt thoáng, đưa ánh sáng và gió tự nhiên tràn ngập phòng khách cùng cả 3 phòng ngủ, đồng thời gần như loại bỏ những khoảng hành lang kém hiệu quả thường thấy ở các căn hộ diện tích lớn. Mỗi không gian đều mở ra những tầm nhìn đắt giá: một phía ôm trọn sông Hồng và cầu Nhật Tân, phía còn lại hướng về những mảng xanh rộng lớn của Ciputra. Chính thiết kế này không chỉ tạo nên trải nghiệm sống khoáng đạt mà còn giúp khoảng 145m² diện tích được chuyển hóa gần như trọn vẹn thành không gian sử dụng thực tế, thay vì bị tiêu hao cho các khoảng lưu thông.

Với thiết kế này, gia đình nhiều thế hệ có thể sống chung nhưng không phải đánh đổi sự riêng tư. Chủ sở hữu có thể dành một không gian cho ông bà, con cái trưởng thành hoặc khách lưu trú dài ngày, đồng thời vẫn giữ nguyên nhịp sống của gia đình ở khu còn lại. Xa hơn, khi nhu cầu thay đổi, chính không gian đó có thể chuyển thành căn hộ cho thuê mà không cần cải tạo hay chia cắt tài sản.

Sky Bar trên tầng mái là nơi cư dân thư giãn, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng

Bên cạnh không gian sống linh hoạt, cư dân Sunshine River Park còn được tận hưởng hệ tiện ích đẳng cấp theo phong cách urban resort trải dài từ tầng trệt đến tầng mái. Nổi bật là hệ sinh thái mặt nước uốn lượn cùng thác tràn đa tầng, bể bơi vô cực Infinity Pool và vườn trên không Sky Garden. Tại tầng 25, tổ hợp wellness hiện đại mang đến không gian thư giãn với khu xông hơi, bể sục riêng tư, trong khi Sky Bar trên tầng mái là nơi lý tưởng để ngắm thành phố về đêm. Toàn bộ hệ tiện ích được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Hạ tầng và cộng đồng tạo lực đẩy cho dòng tiền bền vững

Giá trị của Dual Key tại Sunshine River Park không chỉ đến từ thiết kế hai trong một, mà còn được cộng hưởng bởi vị trí ngay lõi Tây Hồ Tây - trung tâm hành chính, tài chính và ngoại giao mới của Thủ đô. Kế cận Ciputra - cộng đồng cư dân quốc tế đến từ khoảng 80 quốc gia, cùng đông đảo chuyên gia, doanh nhân và Việt kiều, dự án thừa hưởng nguồn cầu thuê cao cấp ổn định, có khả năng chi trả cao. Theo khảo sát năm 2026 của HanoiRealEstate, giá thuê căn hộ tại Ciputra và khu vực lân cận đạt 18-28 triệu đồng/tháng với căn studio, 1-2 phòng ngủ và 25-45 triệu đồng/tháng với căn 2-3 phòng ngủ, tạo nền tảng khai thác dòng tiền hấp dẫn.

Không dừng ở đó, Sunshine River Park chỉ cách Hồ Tây 5-10 phút, trung tâm Hà Nội 15 phút và sân bay Nội Bài khoảng 20 phút. Khi cầu Tứ Liên và Metro số 2 đi vào vận hành, lợi thế kết nối sẽ tiếp tục được nhân lên, giúp gia tăng giá trị của một tài sản vừa dễ khai thác, vừa có dư địa tăng giá bền vững trong dài hạn.

Căn hộ Dual Key Sunshine River Park có thể vừa ở vừa cho thuê linh hoạt

Sức hút của căn hộ Dual Key Sunshine River Park càng được củng cố nhờ loạt chính sách linh hoạt, giúp khách hàng tối ưu nguồn vốn. Dự án được HDBank hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng đầu, ân hạn nợ gốc và cam kết lãi suất không vượt quá 8% trong 24 tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, khách hàng được hưởng chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm, 4% theo tiến độ chuẩn, cùng gói quản lý tiêu chuẩn 5 sao miễn phí 36 tháng và chính sách NobleX Home+ với nhiều lợi ích tài chính hấp dẫn. Đặc biệt, thông qua ứng dụng NobleX Hub (NobleX App), khách hàng có thể trải nghiệm quy trình xét duyệt vay mua nhà được số hóa hoàn toàn, thời gian chấp thuận hồ sơ nguyên tắc rút gọn chỉ còn dưới 3 phút.