Drip Hydration đồng hành chinh phục thử thách cùng golfer nữ

Giải golf Ladies Golf and Beauty Club 2023 được tổ chức vào ngày 17/07 với các nội dung: Giải vô địch cho golf thủ ít gậy nhất (Best Gross); Giải những golf thủ có điểm net ấn tượng trong suốt giải đấu (Best Net). Bên cạnh đó Giải nhất, nhì, ba các bảng A, B, C; Giải kỹ thuật cho cú phát bóng xa nhất (The longest to drives); Giải cú phát bóng gần hố nhất (The nearest to the pin) sẽ được trao cho hai bảng Nam và Nữ.

Đại diện Phòng khám Drip Hydration trao giải Best Gross cho golfer Nguyễn Thị Ngọc Yến. Ảnh: Drip Hydration VN

Giải đấu lần này thực sự đã thử thách các golfer nữ bởi thời tiết thay đổi thất thường. Shotgun trận đấu diễn ra vào lúc 12h trong thời tiết nắng đẹp, thuận lợi cho các golfer trong những hố đánh đầu tiên nhưng chỉ vài giờ các golfer phải thực hiện những cú swing trong thời tiết mưa kéo dài. Thế nhưng với năng lượng tuyệt vời các golfer nữ đã hoàn thành giải đấu 1 cách đầy cảm xúc và tìm ra những nhà vô địch mới. Giải thưởng quan trọng nhất Best Gross của giải Ladies Golf and Beauty Club 2023 đã thuộc về golfer Nguyễn Thị Ngọc Yến. Bên cạnh cúp và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức, chủ nhân giải Best Gross còn nhận được 01 gói tài trợ chăm sóc sức khỏe chủ động chuẩn thượng lưu Mỹ tại phòng khám Drip Hydration Việt Nam trị giá 48.600.000đ.



Ngoài kỹ thuật golfer cần một sức khỏe dẻo dai để thực hiện những cú đánh. Ảnh: CLB Ladies Golf and Beauty Club

Chia sẻ sau giải đấu, golfer Hồng Sương cho biết dù đã từng tham gia nhiều giải đấu Golf nhưng Ladies Golf and Beauty Club 2023 để lại những ấn tượng khó quên. "Dù điều kiện thời tiết giải đấu không thuận lợi nhưng điều đó không thể cản trở màn trình diễn của chúng tôi nhờ kinh nghiệm thi đấu và nền tảng thể lực tốt. Giải đấu này thực sự là 1 bài test thể lực và sự kiên cường của các golfer vì chỉ trong 1 buổi chiều mà chúng tôi phải trải qua thời tiết nắng rồi lại mưa, và nhất là ở những hố cuối trận còn mưa rất to. Có lẽ cũng nhờ bổ sung năng lượng từ Drip Hydration mà chúng tôi có thể chinh phục được giải đấu khó nhằn đầy thử thách này."



Giải đấu là sân chơi dành cho phái đẹp. Ảnh: Drip Hydration VN

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giải đấu đã tạo nên sân chơi lành mạnh, uy tín, tạo cơ hội để các golfer, doanh nhân trong và ngoài Câu lạc bộ kết nối, nâng cao trải nghiệm, tăng cường giao lưu và thúc đẩy cộng đồng golf ngày càng phát triển hơn nữa.



Với tinh thần là "trạm sạc năng lượng" của các golfer, phòng khám Drip Hydration tự hào đồng hành năng lượng với giải đấu Ladies Golf and Beauty Club. Drip Hydration mong muốn góp phần nâng cao sức khỏe golfer nói riêng và khỏe cộng đồng nói chung bằng các hoạt động thể thao kết hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động tiên phong trên thế giới.

Giải đấu là sân chơi để các golfer tranh tài và giao lưu, kết nối, xây dựng cộng đồng golf vững mạnh. Ảnh: CLB Ladies Golf and Beauty Club

Phòng khám đa khoa Drip Hydration tại Việt Nam



Hệ thống phòng khám Drip Hydration ra đời tại Mỹ vào năm 2016 và trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe của giới thượng lưu. Năm 2022, Drip Hydration chính thức tới Việt Nam và cũng nhanh chóng là điểm đến chăm sóc sức khỏe của nhiều doanh nhân, ngôi sao nổi tiếng trong nước. Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chủ động đến từ Mỹ mang tới giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động từ sâu bên trong, giúp tái tạo năng lượng tươi trẻ như tuổi 20.

