Druzhkovka rực lửa, Nga tuyên bố chỉ còn 2,5 km - Ông Putin tung đòn đáp trả khó tin, một nước có thể phải "cầu cứu" Moscow

Druzhkovka rực lửa, Nga tuyên bố chỉ còn 2,5 km

Đài TST (Nga) ngày 18/8 đưa tin, quân đội Nga vừa tiếp tục mở rộng các mũi tiến công trên hướng Druzhkovka, trong bối cảnh giao tranh ở khu vực Konstantinovka - Kramatorsk ngày càng quyết liệt. Đáng chú ý, lực lượng Nga tuyên bố đã áp sát Druzhkovka, chỉ còn cách những ngôi nhà đầu tiên của thành phố khoảng 2,5 km.

Theo TST, trên hướng Druzhkovka, quân đội Nga tiếp tục tiến công trong điều kiện các vị trí tiền tiêu của hai bên đan xen phức tạp.

Ở phía tây và phía đông Konstantinovka đã hình thành hai khu vực có nguy cơ bị bao vây lớn, với tổng cộng khoảng 5-6 lữ đoàn Ukraine chịu sức ép.

Đáng chú ý, tại một cánh quân, lực lượng Nga tuyên bố đã áp sát ngoại ô Druzhkovka, chỉ còn cách những ngôi nhà đầu tiên khoảng 2,5 km. Một mũi khác tiếp tục tiến về thành phố từ phía nam qua Alekseevo-Druzhkovka.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: OPB

Sức ép cũng gia tăng quanh Kramatorsk. Sau khi kiểm soát Pershomaryevka, quân Nga được cho là đã chiếm núi Zmeinaya, một trong hai cao điểm quan trọng tại khu vực. Việc kiểm soát vị trí này được cho là giúp pháo binh và các đơn vị UAV Nga mở rộng đáng kể vùng hỏa lực.

Ở hướng Dnipropetrovsk, TST dẫn phát biểu của Đại tá Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine Vladimir Antonyuk cho rằng việc "tô hồng" tình hình chiến trường đã đi quá xa. Theo ông, những tuyên bố về việc giành lại hàng chục khu định cư đang được thay bằng các báo cáo thận trọng hơn.

Ông Antonyuk lưu ý giao tranh trong nhiều tháng vẫn tập trung quanh hệ thống hào chống tăng được Ukraine xây dựng từ năm 2025, trong khi cấu hình tiền tuyến gần như không thay đổi khoảng bốn tháng.

Nguồn tin Nga cho rằng cuộc phản công của Ukraine trên hướng Komarovskoye đã kéo dài gần tám tháng, trong đó khoảng bốn tháng là giai đoạn giao tranh tích cực. Theo các ước tính được phía Nga đưa ra, Ukraine đã mất khoảng 15.000 binh sĩ tử trận tại khu vực này.

Tình hình tại Zaporozhye cũng bất lợi đối với Kiev. Theo TST, do thiếu UAV trinh sát và đánh giá sai hướng tiến công, quân đội Ukraine đã không kịp phản ứng trước một mũi lực lượng Nga vượt qua Malaya Tokmachka và tiến về Orekhov.

Ông Putin tung "đòn đáp trả khó tin"

Trong lúc chiến tuyến phía đông nóng lên, các đợt tấn công sâu vào hậu phương Ukraine tiếp tục diễn ra sang ngày thứ hai liên tiếp.

TST cho biết, loạt tập kích này là "đòn đáp trả khó tin của Tổng tư lệnh tối cao (ông Putin)".

Trong đêm, Kiev và Zaporozhye trở thành hai tâm điểm chính.

Ông Putin tung đòn đáp trả khó tin vào Ukraine. Ảnh: WION

Tại Zaporozhye, các đợt tấn công bắt đầu ngay sau nửa đêm. Nhiều UAV phản lực được cho là đánh vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và có thể cả hạ tầng năng lượng. Người dân địa phương được cho là ghi nhận nhiều đám cháy lớn và tình trạng mất điện.

Một nhóm lớn UAV Geran cũng tấn công mục tiêu gần Kamenskoye, tỉnh Dnipropetrovsk. Tại Kharkov, phía Nga tuyên bố phá hủy một kho vũ khí và UAV.

Riêng khu vực Kiev, nguồn "Biên niên sử Geran" cho biết có 4 nhóm UAV phản lực hoạt động ở phía đông bắc thủ đô. Một số UAV được cho là đánh vào khu vực Nhà máy nhiệt điện số 6, trong khi một nhóm khác tấn công mục tiêu tại Brovary. Trước đó cũng xuất hiện thông tin về việc tên lửa đạn đạo được phóng.

Tại Slavyansk, hạ tầng hậu cần của trung tâm thương mại "Decor" bị đánh trúng và sau đó xuất hiện hiện tượng nổ thứ cấp. Ở Kramatorsk, phía Nga tuyên bố một kho của Nova Poshta đã bị phá hủy.

Các cuộc tấn công cũng lan xuống khu vực Biển Đen. Tại Nikolayev, một tàu hàng được cho là chở vật tư quân sự đã bị phá hủy. Odessa hứng nhiều đòn đánh vào khu vực cảng, với thông tin từ phía Nga cho rằng tên lửa Kh-31/Kh-59, UAV phản lực và loại vũ khí được nguồn tin gọi là S-8000 đã được sử dụng.

Theo các chuyên gia được TST dẫn lại, việc hạ tầng cảng liên tục bị tấn công có thể gây sức ép lớn lên chuỗi cung ứng nhiên liệu của Ukraine. Phía Nga ước tính Kiev đã mất ít nhất 30% lưu lượng vận chuyển sản phẩm dầu mỏ do các tuyến qua Biển Đen bị gián đoạn, trong khi việc chuyển sang đường bộ khiến các cửa khẩu phía tây chịu áp lực nặng nề.

Một số cơ sở công nghiệp quốc phòng tại tỉnh Kiev cũng được nhắc tới, trong đó có Fire Point - doanh nghiệp được phía Nga cho là tham gia sản xuất linh kiện tên lửa Flamingo - cùng nhà máy Kiev-111, nơi bị cáo buộc sản xuất linh kiện UAV.

Theo TST, các đòn đánh này đã ảnh hưởng tới tiến độ một số chương trình vũ khí của Ukraine. Trước đó, đại diện Fire Point từng nói tới khả năng Kiev có thể sử dụng tên lửa đạn đạo nội địa để tấn công Moscow từ tháng 9. Tuy nhiên, sau loạt tập kích mới, mốc thời gian này được cho là có thể bị lùi tới khoảng nửa năm.

Thủ tướng Hungary Orbán và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: CNN

Một nước đứng trước sức ép phải "cầu cứu" Moscow

Giữa lúc đó, diễn biến tại Sumy khiến Hungary trở thành tâm điểm chú ý.

Theo TST, Cụm quân "Phương Bắc" của Nga tiếp tục giao tranh tại Pisarevka, Maryino, Khrapovshchina và Khoten, đồng thời đẩy lùi một số đợt phản công của lực lượng Ukraine.

Đáng chú ý, xuất hiện thông tin Kiev đã điều những binh sĩ động viên là người Ukraine gốc Hungary từ vùng Transcarpathia tới Sumy, được cho là để tăng cường phòng thủ tại Ulanovo.

Cố vấn Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga Oleg Ivannikov cho rằng Kiev đang biến cộng đồng người Hungary tại Ukraine thành một "quân bài mặc cả", nhằm gây sức ép để Budapest mềm mỏng hơn trong các vấn đề liên quan tới EU và NATO.

Theo ông Ivannikov, việc đưa người Ukraine gốc Hungary tới những khu vực giao tranh nguy hiểm có thể khiến chính quyền Hungary phải lên tiếng mạnh mẽ hơn và tìm cách bảo vệ cộng đồng này.

Trong bối cảnh quan hệ Budapest - Kiev vốn nhiều căng thẳng, diễn biến tại Sumy đang đẩy Hungary vào thế ngày càng khó xử. Nếu sức ép tiếp tục gia tăng, Budapest có thể phải "cầu cứu" các kênh bên ngoài để tạo sức ép ngược lên Kiev, trong đó Moscow được xem là một địa chỉ đáng chú ý do Hungary vẫn duy trì đối thoại với Nga.

Theo cách nhìn của giới phân tích Nga, đây cũng là điểm khiến câu chuyện tại Sumy vượt ra ngoài phạm vi một diễn biến quân sự đơn thuần. Việc người Ukraine gốc Hungary xuất hiện tại các điểm nóng có thể tiếp tục khoét sâu bất đồng giữa Kiev và Budapest, đồng thời khiến vai trò của Moscow trong những tính toán tiếp theo của Hungary trở nên nổi bật hơn.