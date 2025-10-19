Dự án BĐS tuân thủ nghiêm túc ESG có khả năng sinh lời dài hạn cao hơn

Phát biểu tại tọa đàm, PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên cho rằng Việt Nam đang đi đúng trong xu thế tất yếu của thời đại - xu thế phát triển xanh. Khái niệm “xanh” đã được đặt ra từ khá sớm. Khoảng năm 2007, khi khái niệm công trình xanh bắt đầu được đưa vào Việt Nam, đã gây ra nhiều tranh luận. Đến năm 2016, khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đưa ra cam kết Net Zero vào năm 2050, dư luận lại tiếp tục đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có làm được không?

Nhưng nếu nhìn lại quãng thời gian từ 2007 - 2016, có thể thấy quá trình nhận thức và hành động của Việt Nam đã thay đổi rất rõ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã nhìn nhận sâu sắc hơn về vai trò của phát triển xanh, và bắt đầu hành động với tốc độ mạnh mẽ hơn nhiều.

Thách thức hiện nay là làm sao để xu thế xanh không chỉ dừng ở các công trình riêng lẻ, mà trở thành tầm nhìn đô thị thống nhất. "Tôi cho rằng, việc tạo lập những đô thị xanh, đồng bộ và tích hợp có ý nghĩa chiến lược, vì đô thị chính là “cơ thể sống” tập hợp nhiều yếu tố, từ quy hoạch, hạ tầng, năng lượng, môi trường cho đến con người. Khi chúng ta hình thành được những đô thị vận hành theo nguyên tắc xanh, quá trình thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam sẽ trở nên khả thi hơn", ông Nguyên nhấn mạnh.

Cũng theo PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, khi nhìn ra thế giới, chúng ta thường ngưỡng mộ những quốc gia như: Singapore, Hàn Quốc, hay các nước Bắc Âu và châu Mỹ, nơi đô thị xanh, đô thị tái sinh đã trở thành chuẩn mực phát triển. Họ đi trước, có điều kiện về thể chế, nguồn lực và công nghệ thuận lợi hơn, nên dễ dàng thực hiện, xây dựng các đô thị xanh.

Tuy nhiên, với Việt Nam, đây là cơ hội để chúng ta vượt qua bản thân mình. Mặc dù, chúng ta cũng có những lợi thế đặc thù mà không phải quốc gia nào cũng có. Chúng ta sở hữu điều kiện tự nhiên đa dạng, giàu tài nguyên sinh thái, từ đồng bằng, ven biển cho tới miền núi; cùng với đó là nền văn hóa gắn bó sâu sắc với thiên nhiên, một yếu tố rất thuận lợi để phát triển mô hình đô thị gắn với sinh thái và tái sinh tự nhiên.

"Về chứng chỉ ESG, chúng ta cần hiểu đúng bản chất: Đây không chỉ là một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn là một cam kết có trách nhiệm của chủ đầu tư đối với xã hội, môi trường và cộng đồng. Khi một doanh nghiệp tuyên bố phát triển dự án theo chuẩn ESG, điều đó có nghĩa là họ tự đặt mình trong khuôn khổ của các cam kết quốc tế, từ việc giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, bảo tồn sinh thái, đến quản trị minh bạch và phát triển con người", ông Nguyên khẳng định

Trên thế giới, các dự án đạt chứng chỉ ESG thường thu hút được nguồn vốn rất lớn từ các quỹ đầu tư quốc tế, bởi ESG đã trở thành một “ngôn ngữ chung” của thị trường tài chính toàn cầu. Nhà đầu tư tin tưởng rằng, dự án nào tuân thủ nghiêm túc ESG thì dự án đó an toàn, có tính bền vững và khả năng sinh lời dài hạn cao hơn.

Đối với Việt Nam, đây chính là cơ hội lớn để chúng ta học hỏi và rút kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước. Nhưng quan trọng hơn, cần chuyển hóa ESG từ khung lý thuyết thành hành động cụ thể, bằng việc xây dựng các cơ chế, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Ông Nguyên chỉ ra khái niệm ESG xoay quanh ba yếu tố cốt lõi: Môi trường - Xã hội - Quản trị. Khi được mở rộng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, đây là một cách tiếp cận rất khôn ngoan và phù hợp với Việt Nam.

"Tại sao tôi nói đến “thích ứng”? Bởi nhiều khi con người vẫn nghĩ rằng mình có thể chế ngự hoặc “đè bẹp” thiên nhiên. Nhưng thực tế, thiên nhiên luôn hùng vĩ và mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Phát triển bền vững không phải là cuộc đối đầu với thiên nhiên, mà là tìm cách hài hòa, cùng thích ứng với nó. Trong hành trình đó, khoa học - công nghệ chính là chìa khóa, nhưng sự thích ứng mới là nền tảng. Chỉ khi biết thích ứng, chúng ta mới có thể khai thác công nghệ một cách nhân văn và bền vững", ông Nguyên nhấn mạnh.

Nói về dự án ESG lớn nhất hiện nay, PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên đánh giá rất cao cách Vinhomes đã bổ sung vào ESG một góc nhìn mới: coi đô thị là “ngôi nhà lớn”, là tài sản, là nơi sinh sống và tái tạo năng lượng cho con người. Ở đây, đô thị không chỉ đơn thuần là không gian vật lý để ở, mà còn là môi trường phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần sau những áp lực của cuộc sống hiện đại. Hướng tới con người, hướng tới việc tạo ra những giá trị xã hội tích cực, đó mới là thước đo thành công của một đô thị tái sinh.

"Trong các nghiên cứu của chúng tôi về nhà ở và không gian sống, mô hình “tái tạo năng lượng cho con người” chính là thành công lớn nhất. Tôi vẫn nói rằng, đô thị là một cơ thể sống, trong đó mỗi công trình, mỗi không gian là một tế bào. Khi từng tế bào đều khỏe mạnh, hài hòa và có khả năng tái tạo, thì cả đô thị sẽ phát triển bền vững, trở thành một “cơ thể sống” khỏe mạnh trong mối quan hệ cộng sinh với thiên nhiên", ông Nguyên khẳng định.



