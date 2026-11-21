Tập đoàn Thành Huy tổ chức gác những phiến dầm đầu tiên. Ảnh: Tuấn Lương

Nhiều mũi thi công đồng loạt

Những ngày này, trên công trường cầu Ngọc Hồi, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai nhiều hạng mục từ khoan cọc nhồi, thi công bệ trụ, thân trụ đến đúc và lao lắp dầm. Ở phía Hưng Yên, những phiến dầm Super T đã được đưa lên một số trụ cầu, từng bước tạo hình kết cấu nhịp cầu dẫn. Tại khu vực cầu chính giữa sông Hồng, các đơn vị tiếp tục thi công móng, trụ bằng hệ thống sà lan và cần cẩu chuyên dụng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, sau khi khởi công ngày 19-8-2025, các nhà thầu đã tổ chức 18 mũi thi công, triển khai đồng thời các hạng mục cầu chính và cầu dẫn. Đến thời điểm báo cáo, phần cầu dẫn đã thi công 2.201/2.315 cọc khoan nhồi, 196/328 bệ trụ, 131/328 thân trụ và 72/328 xà mũ; đúc 503 phiến dầm Super T, trong đó 140 phiến đã được lắp đặt. Giá trị sản lượng thi công toàn dự án đạt 1.988,45 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 7.370,72 tỷ đồng, tương đương 26,98%, chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Ở từng gói thầu, các nhà thầu cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Theo báo cáo của nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, giá trị sản lượng thi công trong phạm vi đơn vị đảm nhận đạt 615,86 tỷ đồng trên tổng giá trị xây lắp 1.763,15 tỷ đồng, tương đương 34,93%. Đơn vị đã hoàn thành 40 cọc khoan nhồi đường kính 2.000mm tại trụ T42 và 10 cọc tại trụ T43; tại các trụ từ T44 đến T100 đã thi công 680/764 cọc đường kính 1.200mm. Cùng với đó, 39 bệ đơn, 92 đốt thân trụ và 16 xà mũ trụ cầu dẫn đã hoàn thành; 158/826 phiến dầm Super T được đúc, trong đó 28 phiến đã lao lắp.

Một chuyển biến đáng chú ý khác là việc Tập đoàn Thành Huy tổ chức gác những phiến dầm đầu tiên trong phạm vi đảm nhận từ trụ T29 đến T39. Theo ông Trần Đắc Tiệp, Chỉ huy trưởng thuộc Tập đoàn Thành Huy, công tác gác dầm đánh dấu bước chuyển từ thi công kết cấu phần dưới sang phần trên của công trình. Nhà thầu đang huy động hơn 50 cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng, tổ chức tăng ca để triển khai đồng thời các hạng mục bệ, thân trụ, xà mũ, đúc và lao lắp dầm.

“Riêng công tác gác dầm (154 dầm) trong phạm vi công việc đảm nhận sẽ được nhà thầu triển khai thi công cuốn chiếu. Ngay sau khi hoàn thành xà mũ trụ, lắp đặt gối cầu sẽ tiến hành lắp đặt dầm để triển khai thi công bản mặt cầu, lan can và các hạng mục hoàn thiện khác” - ông Trần Đắc Tiệp cho biết.

Theo vị chỉ huy trưởng, phạm vi thi công của đơn vị có 7/11 trụ, gồm hai đơn nguyên, nằm ở khu vực bờ và dưới sông Hồng. Điều kiện thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, con nước, đòi hỏi nhà thầu phải chủ động bố trí nhân lực, thiết bị và tranh thủ thời gian thuận lợi. Bên cạnh đó, giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tăng cao, nguồn cung có thời điểm khan hiếm; việc tuyển dụng kỹ sư, công nhân lành nghề cũng gặp khó khăn khi nhiều dự án lớn cùng triển khai.

Để ứng phó, Tập đoàn Thành Huy mở rộng đối tác, nhà cung cấp vật liệu, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề và có chính sách tiền lương, thưởng tiến độ nhằm giữ chân người lao động. Nhà thầu đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành 50% giá trị hợp đồng, phấn đấu hoàn thành các hạng mục được giao vào tháng 7-2027.

Dự án cầu Ngọc Hồi đang được các nhà thầu tăng tốc thi công. Ảnh: Tuấn Lương

Gỡ vướng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, qua tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng 38,3m, bố trí 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; cầu dẫn dài khoảng 6,58km. Tổng mức đầu tư dự án là 10.197,833 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành tuyến kết nối quan trọng trên đường Vành đai 3,5, liên thông với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 1. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian đi lại giữa Hà Nội với Hưng Yên và các địa phương lân cận, đồng thời tăng năng lực lưu thông hàng hóa, hành khách, mở thêm không gian phát triển khu vực phía Đông Nam Thủ đô.

Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 55,26ha, trong đó Hà Nội 32,6ha và Hưng Yên 22,66ha. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, toàn bộ 32,6ha thuộc địa bàn Hà Nội đã được bàn giao, đạt 100%. Tại Hưng Yên, diện tích đã bàn giao đạt 22,13/22,66ha, tương đương 97,6%. Phần còn lại khoảng 0,53ha liên quan đến 23 phương án đất ở, đất quốc phòng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi chưa được di dời.

Đây là những vị trí cần sớm được xử lý để không ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Trong đó, việc di chuyển đường điện trung thế 22kV, các tuyến ống cấp nước và hệ thống thông tin liên lạc đòi hỏi sự phối hợp của các đơn vị quản lý hạ tầng. Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với phần đất ở, đất quốc phòng, đồng thời tổ chức di chuyển các công trình điện, nước và mồ mả còn lại, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Về tiến độ xây lắp, trong tháng 11-2026, các đơn vị tiếp tục tập trung thi công bệ trụ tháp cầu chính dây văng và các hạng mục cầu dẫn. Kế hoạch đặt ra là hoàn thành bệ trụ tháp cầu chính, nâng khối lượng cọc khoan nhồi cầu dẫn lên 2.285/2.315 cọc, đúc 600/2.165 phiến dầm Super T, thi công hoàn thành 220/318 bệ trụ và 150/318 thân trụ. Đây là những mốc công việc quan trọng để tạo chuyển biến về sản lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch của dự án, công trình dự kiến hoàn thành trước Hội nghị APEC. Để đạt được các mốc này, bên cạnh nỗ lực tổ chức thi công liên tục, việc xử lý dứt điểm những vướng mắc mặt bằng còn lại có ý nghĩa quan trọng.

Từ những phiến dầm đầu tiên được lao lắp đến các trụ cầu đang dần vươn lên giữa sông Hồng, diện mạo cầu Ngọc Hồi đang từng bước hiện rõ. Nhưng khối lượng thi công phía trước vẫn còn lớn, đòi hỏi các nhà thầu duy trì nhịp độ, chủ động nguồn lực; các địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật. Đây là điều kiện để công trình giữ được tiến độ, sớm hình thành tuyến kết nối mới ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.