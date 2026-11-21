Gia chủ của căn hộ mong muốn về một nơi ở mang lại cảm giác dễ chịu khi trở về, KTS đã sử dụng mong muốn này làm cơ sở để hình thành ý tưởng thiết kế.

Bắt nguồn từ quan niệm thẩm mỹ của người Nhật Bản, ngôn ngữ thiết kế được lựa chọn đề cao vẻ đẹp tự nhiên, sự giản dị và tính không hoàn hảo, trân trọng những đặc tính nguyên bản của vật liệu cũng như dấu ấn của thời gian. Không gian được tạo ra ấm cúng và tự nhiên để gia chủ được an tâm và thoải mái.

Trong thiết kế nội thất, tinh thần ấy thường được thể hiện qua những gam màu trung tính gần với tự nhiên, đường nét tiết chế và bề mặt vật liệu giàu sắc thái. Những khoảng trống cũng có vai trò riêng, tạo sự cân bằng với các khu vực bố trí đồ nội thất và hạn chế cảm giác chật chội về thị giác.

Với diện tích 120m², thiết kế căn hộ chú trọng đến sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt và những khoảng nghỉ. Bên cạnh việc đáp ứng công năng sử dụng, yếu tố cảm xúc được cân nhắc trong quá trình hình thành không gian, từ đường nét, màu sắc đến lựa chọn vật liệu.

Thông qua việc hướng đến sự giản dị trong thiết kế, công trình dành nhiều sự quan tâm hơn cho chất lượng không gian và những trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày. Đó cũng là cách đáp ứng mong muốn của gia chủ về một nơi ở có thể tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề của cuộc sống.