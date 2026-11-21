Ngày 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố.

Tại dự án đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long), lãnh đạo thành phố phê bình chủ đầu tư, cảnh báo hai nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận do thi công chậm, khối lượng thực hiện và giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long, Huế). Ảnh: T.Đ

Để kiểm soát chặt chẽ nguồn lực tài chính, lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu các nhà thầu khẩn trương mở tài khoản chuyên chi, phục vụ quản lý dòng tiền trực tiếp cho hoạt động thi công. Cùng với đó, từng đơn vị phải xây dựng tiến độ chi tiết theo ngày, tuần, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ công trình.

Việc kiểm soát tiến độ được siết chặt hơn khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra hiện trường hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi chiều; kết quả phải được ghi nhận trong nhật ký công trường.

Về sản lượng, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi phải đạt tối thiểu 5% khối lượng gói thầu mỗi tuần, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận đạt ít nhất 8%. Sau một tuần, nếu không đạt chỉ tiêu, các nhà thầu có thể bị chấm dứt hợp đồng; thành phố yêu cầu chuẩn bị thủ tục pháp lý và phương án lựa chọn đơn vị thay thế.

Trước đó, chủ đầu tư đã kiểm tra hiện trường, ban hành 3 văn bản đôn đốc vào các ngày 23/7, 30/7 và 12/8/2026 nhưng tiến độ vẫn không đáp ứng cam kết. Tháng 8/2026, hai doanh nghiệp này bị xử phạt mỗi đơn vị 100 triệu đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều được yêu cầu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/1/2027.

Tại dự án đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân), Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi cũng bị cảnh báo do chậm mở tài khoản chuyên chi, thi công chưa đạt yêu cầu. Thành phố sẽ đánh giá lại sau 3 tuần, nếu không có chuyển biến sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng.

Về giải phóng mặt bằng dự án này, thành phố yêu cầu bàn giao phần diện tích còn lại không có nhà ở trước ngày 30/12/2026, hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/1/2027. Khoảng 3 hộ dân tại nút giao chợ đầu mối Phú Hậu phải bàn giao mặt bằng trước ngày 30/11/2026.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương khởi công tháng 12/2022, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Công trình cầu Nguyễn Hoàng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.