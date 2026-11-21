Khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà cho thuê tại Seoul (Hàn Quốc) khiến không ít người cảm thấy khó hiểu: Không phải cứ có tiền là thuê được.

Lý do nằm ở việc không ít chủ nhà "kén" người thuê. Không chỉ xem xét khả năng thanh toán, nhiều chủ nhà còn đặt ra những tiêu chí riêng về nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân và thậm chí cả việc người thuê có con nhỏ hay nuôi thú cưng hay không.

Với không ít người, tìm được một căn hộ phù hợp giờ đây chẳng khác nào trải qua một buổi phỏng vấn xin việc, nơi họ phải chứng minh mình là ứng viên đủ tốt để được lựa chọn.

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Một nhân viên văn phòng 30 tuổi, tạm gọi là A., đã có trải nghiệm khó tin khi đi tìm nhà thuê tại Ichon-dong, quận Yongsan, Seoul. Sau khi xem một căn hộ, người này bước ra ngoài và bất ngờ nhìn thấy khoảng 5 nhóm khách thuê tiềm năng khác đang đứng chờ ngay trước cửa. Không khí lúc đó chẳng khác nào một buổi tuyển dụng có nhiều ứng viên cùng cạnh tranh cho một vị trí.

Điều khiến A. ngạc nhiên hơn cả là nhân viên môi giới bất động sản đang gọi điện cho chủ nhà để lần lượt giới thiệu về nghề nghiệp và mức thu nhập của từng người có nhu cầu thuê. Thay vì chỉ trao đổi về giá thuê, tiền đặt cọc hay thời hạn hợp đồng, thông tin cá nhân của các ứng viên lại trở thành yếu tố quan trọng để chủ nhà cân nhắc.

Cuối cùng, A. không thể thuê căn hộ này dù gần như là người đến xem sớm nhất. Người "được lựa chọn" là một luật sư đang làm việc tại công ty luật lớn. Theo lời môi giới kể lại, chủ nhà cho rằng đây là người có danh tính và công việc được xác minh rõ ràng, vì vậy khả năng chậm hoặc không thanh toán tiền thuê gần như không đáng lo ngại.

A. chia sẻ rằng khi chứng kiến cảnh tượng này, bản thân có cảm giác như đang phải tham gia một buổi thi chỉ để được thuê một căn hộ. Số lượng nhà cho thuê theo hình thức jeonse (thuê nhà bằng khoản tiền đặt cọc lớn, thường không phải trả tiền thuê hàng tháng) và wolse (thuê nhà trả tiền hàng tháng) ngày càng ít khiến người đi thuê rơi vào thế cạnh tranh gay gắt.

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Không chỉ A., một người thuê nhà khác cũng gặp tình huống tương tự. Người này tìm được một căn hộ cho thuê theo hình thức jeonse tại quận Dongjak với mức tiền đặt cọc thấp hơn khoảng 10 triệu won (khoảng 190 triệu đồng) so với mặt bằng thị trường. Tuy nhiên chủ của căn hộ này lại đặt ra nhiều yêu cầu: Chỉ cho các cặp vợ chồng thuê nhưng đó bắt buộc phải là 1 gia đình không có con nhỏ, không nuôi thú cưng và cả 2 người đều phải đi làm, có thu nhập ổn định.

Người này cho biết bản thân từng nghe đến những quy định không cho phép người thuê nuôi thú cưng, nhưng việc chủ nhà đặt thêm điều kiện không có con nhỏ vẫn khiến họ cảm thấy khó hiểu. Một căn nhà vốn được đăng tin cho thuê, cuối cùng lại giống như một vị trí tuyển dụng với hàng loạt tiêu chí sàng lọc ứng viên.

Cầu nhiều hơn cung, chủ nhà là người "có quyền"?

Thực tế, những câu chuyện trên không đơn thuần xuất phát từ sự khó tính của một vài chủ nhà mà phản ánh sự thay đổi cán cân cung - cầu trên thị trường bất động sản cho thuê tại Seoul.

Theo dữ liệu từ Asil, công ty chuyên phân tích dữ liệu bất động sản, tính đến ngày 1/8, tổng số căn hộ được đăng tin cho thuê theo hình thức jeonse và wolse tại Seoul chỉ còn 30.345 căn, giảm 11,1%, tương đương 3.776 căn so với một tháng trước đó. Quận Dongjak ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, lên tới 30,8%. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung cũng xuất hiện tại các quận Songpa, Yangcheon, Guro và Gangbuk.

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Khi việc tìm nhà ngày càng khó khăn, người thuê không chỉ phải chuẩn bị tiền bạc mà còn phải chứng minh bản thân là đối tượng đủ đáng tin cậy để chủ nhà lựa chọn. Xu hướng này thậm chí đã thúc đẩy sự xuất hiện của những dịch vụ chuyên chấm điểm và đánh giá khả năng thanh toán của người thuê.

Hiệp hội Chủ nhà cho thuê Hàn Quốc ra mắt dịch vụ mang tên Secure Monthly Rent, cho phép đánh giá năng lực thanh toán tiền thuê hàng tháng của khách thuê dựa trên thông tin tài chính, sau đó cung cấp kết quả cho chủ nhà tham khảo trước khi ký hợp đồng.

Ông Sung Chang-yeop, Chủ tịch Hiệp hội Chủ nhà cho thuê Hàn Quốc, cho biết dịch vụ này tổng hợp điểm đánh giá dựa trên khoảng 150 dữ liệu khác nhau, trong đó có lịch sử thanh toán tiền đặt cọc. Quá trình thu thập và đánh giá thông tin được thực hiện khi có sự đồng ý của người thuê.

Theo ông, khi hình thức thuê nhà trả tiền theo tháng ngày càng trở nên phổ biến, cả chủ nhà lẫn người thuê đều có nhu cầu xác minh thông tin của đối phương để hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hiệp hội cũng đang xem xét bổ sung tính năng cho phép chủ nhà kiểm tra nhận xét hoặc thông tin giới thiệu từ những chủ nhà trước đây của người thuê.

Tuy nhiên, dịch vụ này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số người lo ngại việc thu thập quá nhiều dữ liệu cá nhân, đặc biệt là thông tin tài chính, có thể xâm phạm quyền riêng tư và khiến người thuê chịu thêm áp lực khi tìm nhà. Nếu các tiêu chí đánh giá ngày càng khắt khe, những người có thu nhập không ổn định hoặc không sở hữu hồ sơ tài chính đẹp có thể gặp bất lợi ngay cả khi họ hoàn toàn có khả năng trả tiền thuê đúng hạn.

Dẫu vậy, với những người đang chật vật tìm chỗ ở tại Seoul, việc phải cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân, chứng minh thu nhập và cạnh tranh với những ứng viên khác chỉ để có cơ hội ký hợp đồng vẫn là một trải nghiệm không dễ chịu. Khi nguồn cung tiếp tục thu hẹp, câu chuyện tìm nhà thuê dường như không còn đơn giản là lựa chọn một căn hộ phù hợp với túi tiền, mà còn là hành trình chứng minh bản thân đủ tiêu chuẩn để được chủ nhà chấp nhận.

(Nguồn: Seoul Economic Daily)