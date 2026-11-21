Không khó để bắt gặp những căn hộ chung cư sử dụng bàn thờ treo tường phía trên sofa hoặc bố trí một tủ thờ đứng ở góc phòng khách. Tại nhiều ngôi nhà mặt đất, bàn thờ cũng được đặt ngay trong không gian tiếp khách, bên cạnh bộ bàn ghế, tivi và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Cách bố trí này vừa tiết kiệm diện tích, vừa thuận tiện cho việc thờ cúng, đặc biệt với những gia đình có người lớn tuổi. Tuy nhiên, do phòng khách là nơi thường xuyên có người qua lại, trò chuyện, ăn uống và sử dụng các thiết bị điện, gia đình cần chú ý một số vấn đề để đảm bảo sự trang nghiêm, thuận tiện và an toàn.

1. Chọn vị trí phù hợp với từng loại bàn thờ

Với bàn thờ treo tường, nhiều gia đình có xu hướng tận dụng khoảng trống phía trên sofa hoặc tivi để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là lựa chọn thuận tiện. Tàn hương có thể rơi xuống khu vực ngồi, trong khi việc đứng trên sofa để thắp hương hoặc thay lễ vật cũng tiềm ẩn nguy cơ té ngã. Tốt hơn hết, nên chọn một khoảng tường riêng, có đủ không gian phía trước để đứng thắp hương, lau dọn và thay hoa quả. Chiều cao bàn thờ cần phù hợp với người thường xuyên thực hiện việc thờ cúng, đồng thời hệ thống giá đỡ phải được lắp đặt chắc chắn. Với bàn thờ đứng, nên ưu tiên vị trí sát tường, tránh lối đi chính và những nơi trẻ nhỏ thường xuyên chạy nhảy. Nếu sử dụng tủ thờ cao, gia đình có trẻ nhỏ cũng nên cân nhắc giải pháp cố định chống lật.

2. Tạo khoảng cách với khu vực sinh hoạt chung

Đặt bàn thờ trong phòng khách không có nghĩa là cả gia đình phải hạn chế mọi hoạt động sinh hoạt tại đây. Tuy nhiên, việc tạo ra một khoảng không gian riêng tương đối cho khu vực thờ cúng sẽ giúp căn phòng được tổ chức hợp lý hơn. Với phòng khách rộng, gia đình có thể sử dụng vách ngăn dạng lam gỗ hoặc bố trí bàn thờ tại một góc riêng, tách khỏi khu vực xem tivi, tiếp khách. Với căn hộ nhỏ, đôi khi chỉ cần thay đổi vị trí sofa, kệ tivi hoặc lựa chọn tủ thờ có thiết kế gọn gàng là đủ. Không nhất thiết phải lắp vách ngăn kín hay rèm che cầu kỳ. Nếu sử dụng rèm, cần đặc biệt chú ý khoảng cách với bát hương, đèn dầu và nến để tránh nguy cơ bắt lửa.

3. Chú ý hướng gió từ điều hòa và quạt điện

Đây là vấn đề khá đặc trưng của những gia đình đặt bàn thờ trong phòng khách. Khi bật điều hòa hoặc quạt, luồng gió có thể thổi trực tiếp vào bát hương, khiến tàn hương phát tán, khói bay khắp phòng hoặc ngọn lửa từ nến, đèn dầu chập chờn. Nếu bàn thờ đã được lắp đặt cố định, bạn không nhất thiết phải di chuyển toàn bộ. Có thể điều chỉnh hướng cánh gió điều hòa, thay đổi vị trí quạt hoặc giảm tốc độ quạt trong thời gian thắp hương. Ngoài ra, nên mở cửa sổ để thông gió khi điều kiện cho phép, tránh để khói hương tích tụ trong phòng khách, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh hô hấp.

4. Không bố trí quá nhiều đồ thờ nếu diện tích hạn chế

Một sai lầm dễ gặp là lựa chọn bàn thờ nhỏ nhưng vẫn cố bày đầy đủ nhiều loại đồ thờ, từ lọ hoa, mâm bồng, bộ ấm chén đến đèn dầu, chân nến và các vật dụng trang trí. Việc này không chỉ khiến khu vực thờ cúng trở nên chật chội mà còn gây khó khăn khi thắp hương, thay nước hoặc hạ lễ. Chỉ một thao tác bất cẩn cũng có thể làm đổ lọ hoa, chén nước hoặc rơi đồ xuống sàn. Với bàn thờ treo, gia đình nên ưu tiên những vật dụng thực sự cần thiết, có kích thước và trọng lượng phù hợp. Những món đồ chỉ sử dụng vào dịp lễ, Tết có thể cất riêng và lấy ra khi cần.

5. Vệ sinh khu vực xung quanh bàn thờ thường xuyên

Khác với phòng thờ riêng, phòng khách thường có nhiều đồ nội thất bằng vải như sofa, rèm cửa, thảm trải sàn. Đây đều là những vật dụng dễ bám bụi, ám mùi khói hương và khó vệ sinh nếu để lâu ngày. Bởi vậy, ngoài việc lau dọn bàn thờ, gia đình cũng nên chú ý đến mảng tường, trần nhà và đồ nội thất xung quanh. Nếu phát hiện trần hoặc tường phía trên bàn thờ xuất hiện những vệt ám khói, cần xem lại tần suất thắp hương, số lượng hương sử dụng và khả năng thông gió của căn phòng. Đặc biệt, không nên thắp quá nhiều hương cùng lúc hoặc để hương, nến, đèn dầu cháy khi cả gia đình đã ra khỏi nhà.

Đặt bàn thờ ở phòng khách là lựa chọn phù hợp với điều kiện sống của nhiều gia đình Việt. Không nhất thiết phải có một căn phòng riêng hay đầu tư nội thất đắt tiền mới tạo được không gian thờ cúng trang nghiêm. Quan trọng là cách bố trí phù hợp với diện tích, thói quen sinh hoạt và đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên trong gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm