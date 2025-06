Dự án của Hưng Thịnh, Him Lam, Phương Việt, STC,... được Tp.HCM gỡ pháp lý trong đợt này

Theo đó, 6 dự án được đưa ra gỡ vướng trong đợt này bao gồm:

Chung cư cao tầng phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Công ty Cổ phần STC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 18 tầng và hai hầm với 352 căn hộ ở.

Chung cư 12 View (Tín Phong), phường Tân Thới Nhất, quận 12 do công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Tín Phong và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hai Block chung cư A,B, có 18 tầng và 408 căn hộ.

Khu dân cư Him Lam, khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư. Dự án với quy mô 268 căn nhà nhà liên kế.

Chung cư K26 đường Dương Quảng Hàm, phường 1, quận Gò Vấp do Ban Quản lý dự án 98 làm chủ đầu tư. Dự án với quy mô 5 tầng với tổng 640 căn hộ.

Chung cư An Phú Long 1 (D'vela), 1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty cổ phần Địa ốc An Phú Long làm chủ đầu tư. Dự án có 168 căn hộ, 9 căn thương mại và 82 căn Offictel.

Chung cư Phương Việt (Pegasuite I), phường 6, quận 8 do Công ty cổ phần đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 37 tầng gồm 1.150 căn hộ.

Trước đó vào tháng 5/2025, 14 dự án tại Tp.HCM cũng nằm trong diện gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng). Cụ thể.

Khu dân cư Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 do công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt làm chủ đầu tư.

Khu chung cư A1 dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao và Dân cư Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú do công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở kinh doanh Khu phố 3, phường Linh Trung, TP Thủ Đức do công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức do công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt làm chủ đầu tư.

Khu dân cư Hưng Phú, phường Phước Long B, TP Thủ Đức do công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Hưng Phú làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Dương Đình Hội, phường Phước Long B, TP Thủ Đức do công ty TNHH Phát triển địa ốc Rạch Chiếc làm chủ đầu tư.

Chung cư Nhà ở xã hội phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Nam Phan làm CĐT;

Khu nhà ở Khang An, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An làm CĐT;

Dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức làm CĐT;

Dự án xây dựng nhà để bán, phường Cát Lái, TP Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (Invesco), Công ty CP Phú Gia làm CĐT;

Khu nhà ở Bình Hưng – Văn Lang, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Văn Lang làm CĐT;

Chung cư C1, C2 và 36 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở Gò Sao, số 9A, phường Thạnh Xuân, quận 12 do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm CĐT;

Khu phức hợp Hà Đô Centrosa – Khối B1, số 200 đường Ba tháng Hai, phường 12, quận 10, do Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn làm CĐT;

Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, do Tổng Công ty IDICO – CTCP làm CĐT.

Trong báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, UBND Tp.HCM cho biết, Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng (được thành lập từ đầu tháng 3) đã rà soát vướng mắc cho 571 dự án tồn đọng. Kết quả bước đầu, 63 dự án trong số này đã được tháo gỡ, góp phần khơi thông hơn 86.800 tỷ đồng vốn đầu tư và giải phóng khoảng 923 ha quỹ đất.

Với các dự án, công trình còn lại, Tp.HCM đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ giải quyết toàn bộ các vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố và trên 50% dự án thuộc thẩm quyền trung ương.

Sở Tài chính TP HCM ước tính, nếu toàn bộ dự án được tháo gỡ, thành phố có thể giải phóng hàng nghìn tỷ đồng vốn và hàng trăm ha đất đang bị "đóng băng". Riêng nhóm đầu tư công, nếu được tháo gỡ kịp thời, dự kiến giải ngân ít nhất 20.000 tỷ đồng.